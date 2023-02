Das sind die Top-Aktien von Börsenexperte Jim Cramer im Jahr 2023

• Jim Cramer nennt Top-Aktien-Picks für 2023• Der Börsenguru ist nicht unumstritten• Dividenden-, Energie- und Tech-Aktien finden sich in dieser Auflistung

Keine Frage, bei der Investmentbank Goldman Sachs und als Manager seines eigenen Hedgefonds konnte Jim Cramer viel Erfahrung an der Börse sammeln. Per Twitter und im TV lässt er seine Follower und Zuschauer daran teilhaben, mit dem Versprechen "ihnen Geld zu verschaffen". Doch inzwischen gibt es Nutzer in den sozialen Netzwerken, die verbreiten dass Cramer in den meisten Fällen falsch liege und ihn deshalb als Kontraindikator handeln.

"Insider Monkey" hat nun zehn Aktien aufgelistet, die der Börsenguru im Januar in seiner Investment-Show "Mad Money" als Top-Picks für 2023 empfohlen hat. Da der CNBC-Moderator jedoch nicht ganz unumstritten ist, wurde bei dieser Liste darauf geachtet, dass auch andere Analysten die betreffenden Aktien positiv sehen. Das folgende, aufsteigende Ranking orientiert sich an der Zahl der Hedgefonds, die an den jeweiligen Unternehmen beteiligt sind.

10. Stanley Black & Decker

Optimistisch ist Cramer etwa für Stanley Black & Decker, einen Hersteller von Werkzeugen für professionelle Mechaniker in der Industrie, aber auch für Heimwerker. So empfahl der Börsenkenner, dass Anleger eine kleine Position der Aktien aufbauen und dann im weiteren Jahresverlauf sukzessive Zukaufen sollten. Nach der Performance im vergangenen Jahr ist er überzeugt, dass das Unternehmen auch in 2023 gute Gewinne einfahren wird. Hervorgehoben wurde daneben, dass die Dividende nun schon seit 55 Jahren erhöht wurde.

Neben Cramer ist auch Barclays-Analyst Julian Mitchell positiv für Stanley Black & Decker gestimmt. Anfang Februar bestätigte er sein "Overweight"-Rating für die Aktie.

Im dritten Quartal 2022 waren 26 Hedgefonds an dem Unternehmen beteiligt, weshalb Stanley Black & Decker in diesem Ranking auf dem zehnten Platz landet. Der Wert dieser Beteiligungen erreichte insgesamt 447 Millionen US-Dollar.

9. American Electric Power

Mit 35 Hedgefonds als Anteilseiger im dritten Quartal nimmt die American Electric Power Company, einer der führenden amerikanischen Stromerzeuger und -verteiler, den neunten Platz ein. Deren Beteiligungen erreichten insgesamt einen Wert in Höhe von 671,3 Millionen US-Dollar.

Jim Cramer gefällt an dem Unternehmen, dass es gut geführt werde und dass es nun schon seit 13 Jahren die Dividende angehoben habe. Ausserdem würden sich Versorgungsunternehmen in wirtschaftlich schwachen Zeiten meist gut entwickeln.

Neil Kalton von der Grossbank Wells Fargo stufte die Aktie Anfang Februar 2023 mit "Equal Weight" ein.

8. Northrop Grumman

Angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine rücken auch Rüstungskonzerne in den Anlegerfokus. Die womöglich beste Wahl in diesem Sektor ist nach Meinung von Jim Cramer Northrop Grumman, einer der US-Marktführer in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Verteidigungssystemen.

Analysten schätzen, dass das Unternehmen in den Jahren 2024 bis 2025 das jährliche Ergebnis je Aktie um 10 bis 12 Prozent verbessern könnte. Optimistisch ist unter anderem Credit Suisse-Analyst Scott Deuschle, der im Februar sein "Outperform"-Rating für Northrop Grumman bekräftigte.

Mit Stand drittes Quartal 2022 besassen 46 Hedgefonds Anteile an dem Konzern, mit einem Wert von kumuliert 1,1 Milliarden US-Dollar.

7. Halliburton

Für die Halliburton-Aktie erwartet Cramer sogar eine mehrjährige Rally. Daneben ist auch HSBC-Analyst Abhishek Kumar optimistisch gestimmt und empfiehlt die Aktie zum Kauf ("Buy").

Halliburton zählt zu den weltweit führenden Anbietern von ölbezogenen Dienstleistungen. Zu seinen Serviceleistungen gehören etwa das Entwickeln und Betreiben von Pipelines, Sandkontrolle, Bohrlochinterventionen, Bohrspülungen, Hochdruckpumpen und das Lagerstättenmanagement. Im Jahr 2022 konnte der Konzern seinen Umsatz um ein Drittel auf 20,3 Milliarden US-Dollar steigern.

Im dritten Quartal hatten 48 Hedgefonds die Halliburton-Aktie in ihren Depots. Der Wert dieser Beteiligungen summierte sich auf eine Milliarde US-Dollar.

6۔ McKesson

Da Cramer davon ausgeht, dass Aktien von Pharmahändlern in Zeiten eines wirtschaftlichen Abschwungs zu einer guten Entwicklung neigen, mag er auch McKesson.

Das US-Unternehmen ist auf den Vertrieb pharmazeutischer Produkte spezialisiert. Ausserdem bietet die Gruppe technologische Dienstleistungen für Unternehmen im Gesundheitswesen an. McKesson senkte im dritten Quartal seine operativen Kosten drastisch und konnte deshalb sein EPS zweistellig verbessern und die Analystenschätzungen übertreffen.

Erin Wright von Morgan Stanley vergab Anfang Februar für die Aktie ein "Overweight"-Rating. Insgesamt hielten im dritten Quartal 51 Hedgefonds Aktien von McKesson mit einem Gesamtwert von 4,1 Milliarden US-Dollar.

5. Constellation Energy

Constellation Energy, ein Unternehmen das sich auf kohlenstofffreie Elektrizität konzentriert, dürfte laut Jim Cramer vom Inflation Reduction Act profitieren, dem umgerechnet rund 350 Milliarden Euro schweren staatlichen Hilfsprogrammen für Investitionen in Klimaschutz und nachhaltige Technologien, mit dem US-Präsident Joe Biden grüne Technologien und in dem Zuge insbesondere die heimische Industrie fördern will. Nach Ansicht des CNBC-Moderators ist Constellation Energy der beste Kernkraftwerksbetreiber der USA.

Ende Januar bekräftigte Neil Kalton von Wells Fargo seine "Overweight"-Einschätzung für die Aktie. Im dritten Quartal meldeten 54 Hedgefonds in ihren 13F-Berichten eine Beteiligung an Constellation Energy - mit einer Gesamtsumme von 2,3 Milliarden US-Dollar.

4. Enphase Energy

Den "Goldjungen der erneuerbaren Energien" - so bezeichnete Jim Cramer Enphase Energy, einen Anbieter von Solar- und Batteriesystemen auf Mikrowechselrichterbasis. Der Börsenexperte lobte das profitable und solide Geschäft des Energietechnologieunternehmens, das seinen Umsatz in 2022 um 42,6 Prozent steigern konnte und auch in den nächsten drei Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 27,8 Prozent erreichen will.

Craig-Hallum-Analyst Eric Stine empfiehlt die Aktie mit "Buy". Im dritten Quartal hatten 59 Hedgefonds die Enphase Energy-Aktie in ihren Depots, wobei sich der Wert dieser Beteiligungen auf 2,2 Milliarden US-Dollar summierte.

3. Advanced Micro Devices

Überzeugt ist Börsenguru Cramer zudem vom zugrundeliegenden Geschäft von Advcanced Micro Devices, sowie von dessen CEO Lisa Su. AMD produziert Mikroprozessoren, Flash-Speicher sowie Schaltkreise für Kommunikations- und Netzwerkanwendungen. Das Unternehmen hat in 2022 gut performt und Cramer glaubt, dass sich dieser Trend auch in diesem Jahr fortsetzen wird.

Mit Stand drittes Quartal 2022 besassen 89 Hedgefonds Anteile an dem Konzern, mit einem Wert von insgesamt 4,9 Milliarden US-Dollar. Optimistisch ist unter anderem Morgan Stanley-Analyst Joseph Moore, der am 1. Februar ein "Overweight"-Rating für AMD vergab.

2. Netflix

Die Streamingdienst-Plattform Netflix ist laut Cramer ein sich verbesserndes Unternehmen, das insbesondere wachstumsorientierte Anleger ansprechen wird. In den vergangenen Jahren sei dem Unternehmen wirklich die Kehrtwende gelungen, so der CNBC-Moderator. So konnte im dritten Quartal die Zahl der Abonnenten kräftig und auch stärker als erwartet gesteigert werden.

Im dritten Quartal hatten 115 Hedgefonds die Netflix-Aktie in ihren Portfolios. Der Wert dieser Beteiligungen summierte sich auf insgesamt 6,7 Milliarden US-Dollar. Am 8. Februar hat dann Jefferies-Analyst Andrew Uerkwitz seine "Buy"-Empfehlung bekräftigt.

1. Meta Platforms

Potential sieht Jim Cramer zudem beim Facebook-Konzern Meta Platforms, der kürzlich den grössten Stellenabbau in der Unternehmensgeschichte angekündigt hat. Nach einem schwachen Jahr 2022 glaubt der Börsenkenner, dass dem Social-Media-Unternehmen in diesem Jahr ein Comeback gelingen könnte, etwa indem es weiter in das Metaversum investiert, oder indem es seine finanziellen Mittel in andere Segmente wie beispielsweise WhatsApp umlenkt.

Mitte Februar empfahl auch BofA-Analyst Justin Post die Meta-Aktie zum Kauf ("Buy"). Mit 177 Hedgefonds als Anteilseiger, deren Beteiligungen im dritten Quartal in Summe einen Wert in Höhe von 14,2 Milliarden US-Dollar erreichten, nimmt Meta den Spitzenplatz in dieser Auflistung ein.

