Darum wird die Luft für Tesla-Konkurrenten auf dem E-Auto-Markt in den USA immer dünner

Wie Reuters unter Berufung auf Daten der Alliance for Automotive Innovation berichtet, machte der Verkauf von elektrifizierten Fahrzeugen, darunter auch Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge, in der ersten Jahreshälfte 2023 8,9 Prozent des US-Marktes aus, was einen Zuwachs von 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeute. Diesen Marktanteil müssen sich allerdings viele verschiedene Unternehmen bzw. deren Modelle teilen.

Ein Hersteller sticht beim Blick auf die Zahlen vom ersten Halbjahr jedoch hervor.

Verkaufszahlen: Tesla im 1. Halbjahr weit vor der Konkurrenz

US-Elektroautobauer Tesla verkaufte im ersten Halbjahr in den USA 325'291 Fahrzeuge und liegt damit weit vor dem zweitplatzierten, der General Motors-Marke Chevrolet, deren E-Fahrzeuge gerade einmal 34'943 Mal verkauft wurden, wie Reuters unter Berufung auf Daten von S&P Global Mobility berichtet. Auf Platz drei folgt Ford mit 26'849 verkauften E-Autos. Hyundai konnte 20'535 Fahrzeuge absetzen, was Platz vier bedeutet. Auf Platz fünf folgt Rivian mit 17'969, auf Platz sechs BMW mit 17'512 und auf Platz sieben Mercedes-Benz mit 16'287 Fahrzeugen. Die Top Ten komplettieren Volkswagen mit 16'032, Kia mit 13'327 und AUDI mit 9'711 Fahrzeugen.

Nach Modellen: Drei Tesla-Modelle unter den Top Ten

Wirft man einen Blick auf die verschiedenen Modelle liegt auch hier Tesla klar vorn. Die beiden meistverkauften E-Autos in den USA im ersten Halbjahr waren der Model Y mit etwa 200'000 und der Model 3 mit mehr als 100'000 verkauften Fahrzeugen, auf die Chevrolet mit seinen fast 35'000 Verkäufen des Bolt EV folgt. Auf Platz vier ist der Volkswagen ID4 zu finden, auf Platz fünf der Ford Mustang Model E und auf Platz sechs folgt mit dem Model X ein weiteres Tesla-Modell unter den Top Ten. Auf Platz sieben hat es Hyundais Ioniq 5 geschafft, gefolgt vom Ford F150 Lightning auf Platz acht und dem Rivian R1S auf Platz neun. Auf Platz zehn ist BMWs i4 zu finden. Blickt man über die Top Ten hinaus, findet sich auf Platz zwölf mit dem Model S sogar noch ein weiteres Tesla-Modell unter den meistverkauften E-Auto-Modellen in den USA.

Komplette Montagewerke lohnen sich für Autobauer bisher kaum

Es zeigt sich, dass zwar viele Autobauer zahlreiche neue E-Auto-Modelle auf den US-Markt bringen und in neue Elektroauto - oder Batteriefabriken investieren, doch laut einer Reuters-Analyse der US- Elektrofahrzeug-Verkaufsdaten des ersten Halbjahres 2023 würden ausser Teslas Model Y und Model 3 nur wenige dieser Fahrzeuge in so grossen Stückzahlen verkauft, dass sich ein komplettes Montagewerk lohnen würde.

So dürfte die Entscheidung von Ford, die Arbeiten an einem Batteriewerk für Elektrofahrzeuge in Michigan, das Milliarden kostet, zu unterbrechen, kaum verwundern. Wie Reuters berichtet, fragen sich einige Analysten, ob der US-amerikanische Elektrofahrzeugmarkt schnell genug wachsen wird, sodass sich alle neu gestarteten oder im Bau befindlichen Batterie- und Montagebetriebe tatsächlich lohnen.

