Clean-Energy-Aktien: Analysten sehen aktuell gute Einsteigschancen

Die Abwendung einer Klimakatastrophe zählt zu den bedeutendsten Herausforderungen unserer Zeit. Das ist inzwischen auch der Politik bewusst geworden und so haben sich die weltgrössten Volkswirtschaften das Ziel der Klimaneutralität auf die Fahne geschrieben. Um dies zu erreichen scheint die Energiewende - die Umstellung auf sauberere Energiequellen - unerlässlich. Daher richtet sich das Augenmerk auf Unternehmen, die innovative Technologien in den Bereichen saubere Energieerzeugung und -nutzung (Wind/Solar, Biokraftstoffe, Wasserkraft und andere erneuerbare Energieträger), Energieeinsparung, Energieeffizienz und Förderung erneuerbarer Energien bereitstellen.

Kurseinbruch bei Clean-Energy-Aktien

Doch trotz des grossen Interesses an diesem Sektor hat er sich in den letzten Monaten sehr schwach entwickelt. So hat beispielsweise der S&P Global Clean Energy-Index seit Jahresbeginn 15,18 Prozent an Wert eingebüsst (Stand: 26.01.2022).

Die Gründe hierfür seien vielfältig: Dämpfend hätten die Sorge vor steigenden Zinsen in den USA, eine womöglich anstehende Reduzierung der Subventionen für Solarsysteme in Kalifornien, die Aktienmarkt-Rotation weg von wachstumsstarken Tech-Werten sowie die Schwierigkeiten von US-Präsident Joe Biden bei der Durchsetzung seiner billionenschweren "Build Back Better"-Infrastrukturreform gewirkt.

Analysten optimistisch

Doch zahlreiche Analysten sehen laut "Bloomberg" dennoch gute Zukunftsperspektiven für den Sektor. So verbesserte beispielsweise Morgan Stanley unter Verweis auf ein starkes Wachstum seine Einschätzung für die Clean-Energy-Industrie von ursprünglich "in-line" auf nun "attractive". Die US-Investmentbank erklärte, sie bevorzuge Aktien von Unternehmen, die starke Marktbarrieren haben und bei denen zudem wenig Wachstum eingepreist ist. Dies treffe etwa auf AES, Plug Power, Sunrun und TPI Composites zu. Nach der schwachen Performance in 2021 halte man nun den richtigen Zeitpunkt für gekommen, um selektiv Aktien aus dem Clean-Energy-Sektor zu kaufen.

Auch Analysten der französischen Bank BNP Paribas empfehlen, auf Erneuerbare Energien zu setzen, und dabei insbesondere auf integrierte Unternehmen, da diese besser abgesichert, diversifiziert und ausbalanciert seien. So wurden beispielsweise die Aktien von EDP Renovaveis SA mit "outperform" bewertet und auch die Scatec ASA wurde positiv hervorgehoben. Von kleineren Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energien sollten Anleger nach Meinung der BNP-Analysten aber die Finger lassen.

Optimistisch sind ferner die Analysten von BMO Capital Markets. Zwar sei es schwierig zu sagen, ob der Boden bereits erreicht sei, aber dennoch bleibe das Wachstumspotential der Clean-Energy-Industrie robust, Erneuerbare Energien seien in Bezug auf die Kosten immer noch wettbewerbsfähig und die Nachfrage sei weiterhin stark. Deshalb bleiben die Analysten für Boralex und Innergex Renewable Energy weiter positiv gestimmt und für Brookfield Renewable Partners und Northland Power wurden die Ratings sogar von "market perform" auf nun "outperform" angehoben.

