Burkhalter-Gruppe mit Umsatz- und Gewinnsteigerung in 2024 - Aktie unverändert

Für die Aktionäre springt eine um 40 Rappen erhöhte Dividende heraus.

Trotz Fachkräftemangel konnte Burkhalter weiter wachsen. Der Umsatz legte 2024 um 5,3 Prozent auf 1,2 Milliarden Franken zu, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Getrieben wurde das Wachstum unter anderem vom anhaltend hohen Bedarf an energetischen Sanierungen in der Schweiz. Zudem hatte die Gruppe im letzten Jahr vier kleinere Firmen übernommen.

Der EBIT verbesserte sich kräftig um 7,5 Prozent auf 69,7 Millionen Franken. Der Reingewinn stieg um 10,2 Prozent auf 57,2 Millionen Franken. Der Gewinn pro Aktie legte um 8,9 Prozent auf 5,39 Franken zu.

Die Verbesserungen haben laut Burkhalter mehrere Gründe: Neben der weiterhin "sehr hohen" Nachfrage nach Gebäudetechnik-Dienstleistungen habe auch die Digitalisierung von Prozessabläufen positive Effekte gezeigt. Die Zusammenlegung der beiden früheren Dienstleistungsorganisationen Burkhalter Management (Elektro) und Burkhalter Services (HLKS) in Zürich-Altstetten habe sich ebenfalls positiv bemerkbar gemacht.

Weiteres Wachstum in Aussicht

Die Aktionäre können sich in der Folge über eine höhere Dividende von 4,85 nach 4,45 Franken im Jahr davor freuen. Diese soll je zur Hälfte aus dem Bilanzgewinn und den gesetzlichen Kapitalreserven ausgeschüttet werden.

Im Ausblick äussert sich Burkhalter zuversichtlich. Das Management geht davon aus, den Gewinn pro Aktie auch im laufenden Geschäftsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr ein weiteres Mal moderat steigern zu können. Die Verantwortlichen sehen dank hoher Nachfrage nach energetischer Gebäudesanierung und staatlicher Förderprogramme gute Chancen für weiteres Wachstum.

Zudem bleibe die Gewinnung zusätzlicher Marktanteile durch den Kauf anderer Gebäudetechnikunternehmen weiterhin Teil der Strategie der Burkhalter-Gruppe, heisst es.

Die Burkhalter-Aktie notiert an der Schweizer Börse 1,67 Prozent im Plus bei 109,40 Franken.

Zürich (awp)