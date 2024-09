BoA-Aktie gibt nach: Buffetts Berkshire Hathaway verkauft weitere Bank of America-Aktien

• Buffett verkauft 21,6 Millionen BoA-Aktien innerhalb weniger Tage• Erlöse in Höhe von 862 Millionen US-Dollar• Anteil nur noch bei 10,5 Prozent

Berkshire Hathaway setzt seinen Ausverkauf der Bank of America-Anteilsscheine konsequent fort. Schon seit Wochen wirft Buffett immer weitere Aktien aus dem Depot - so auch in den letzten Tagen.

Erneut Millionen BoA-Aktien rausgeworfen

Am Freitag, Montag und auch am gestrigen Dienstag verkaufte Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway Bank of America-Anteilsscheine zu einem Durchschnittspreis von etwa 40 US-Dollar je Aktie, wie aus einer bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Meldung hervorgeht.

10-Prozent-Schwelle rückt näher

Nach den jüngsten Verkäufen hält Berkshire nun noch 814,3 Millionen Aktien der US-Bank, die zuletzt einen Wert von etwa 32 Milliarden US-Dollar hatten. Seit Beginn der Serienverkäufe vor rund zwei Monaten hat Buffett seinen Anteil damit um mehr als 20 Prozent - etwa 220 Millionen Aktien - auf zuletzt 10,5 Prozent reduziert. Da er somit aber noch immer mehr als zehn Prozent der Aktien besitzt, ist Buffett nach wie vor verpflichtet, Änderungen seines Anteils innerhalb von drei Werktagen der SEC zu melden. Um dieser Meldepflicht entgehen zu können, muss der Anteil unter die Zehn-Prozent-Schwelle fallen.

BoA-Aktien fallen

Am Dienstag fielen die BoA-Aktien an der NYSE um 1,05 Prozent auf 39,45 US-Dollar. Am Mittwoch beträgt der Abschlag vorbörslich dann zeitweise weitere 0,08 Prozent auf 39,42 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch