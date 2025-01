Börse New York: Dow Jones letztendlich mit Abgaben

Letztendlich bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.32 Prozent tiefer bei 44’424.25 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19.199 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 1.01 Prozent schwächer bei 44’113.55 Punkten, nach 44’565.07 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 44’545.52 Punkte, das Tagestief hingegen 44’332.22 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 2.06 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 24.12.2024, einen Stand von 43’297.03 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.10.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 42’374.36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.01.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 37’806.39 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4.79 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 44’565.26 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 41’844.89 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Walmart (+ 1.01 Prozent auf 94.76 USD), Walt Disney (+ 1.01 Prozent auf 112.16 USD), Verizon (+ 0.92 Prozent auf 39.54 USD), Coca-Cola (+ 0.63 Prozent auf 61.92 USD) und Visa (+ 0.61 Prozent auf 330.20 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen NVIDIA (-3.12 Prozent auf 142.62 USD), Honeywell (-1.84 Prozent auf 221.51 USD), American Express (-1.39 Prozent auf 321.34 USD), Boeing (-1.37 Prozent auf 176.06 USD) und Procter Gamble (-1.22 Prozent auf 164.12 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 53’207’734 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.441 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.29 erwartet. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 7.24 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

