SMI und DAX tiefer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Minus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag im Minus.

Der SMI startete 0,52 Prozent im Minus bei 11’905,42 Punkten. Auch anschliessend geht es bergab.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigen sich ebenso schwächer.

Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Donnerstag seinen Abwärtstrend der vorangegangenen beiden Handelstage fort. Die Vorgaben der Wall Street und aus Asien sprechen für einen zurückhaltenden Start. Auch für den Monat Oktober zeichnet sich damit eine negative Bilanz von 1,7 Prozent ab. Seit Jahresbeginn ist sie aber nach wie vor positiv.

Investoren seien mit einer Vielzahl an Datenpunkten in dieser Woche konfrontiert, heisst es im Handel. Neben der Berichtssaison ist auch der makroökonomische Kalender prall gefüllt. So hat die Bank of Japan am Morgen die Leitzinsen auf dem aktuellen Niveau belassen. Im Handelsverlauf stehen Inflations- und Arbeitsmarktdaten auf dem Plan, die für Bewegung sorgen können. Insgesamt überlagere aber die Nervosität vor den US-Wahlen derzeit schlicht alle Marktsegmente, schreibt die Dekabank.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex gibt am Donnerstag ab.

Der DAX verlor zum Börsenstart 0,83 Prozent auf 19'096,68 Punkte. Er verbleibt auch im Anschluss auf rotem Terrain, die Verluste werden jedoch kleiner.

Der DAX weitet seine jüngsten Verluste am Halloween-Donnerstag zunächst aus. Am Dienstag war ein Vorstoss auf das jüngste Rekordhoch bei 19'674 Punkten gescheitert - seither befindet sich der DAX im Korrekturmodus. Auf Sicht des nun endenden Monats ist er inzwischen leicht ins Minus gedreht. Für das Gesamtjahr liegt der DAX aber immer noch 15 Prozent vorne. Im DAX bahnt sich nun charttechnisch ein erneuter Test der runden Marke von 19'000 Punkten an, der Anfang Oktober bereits einmal erfolgreich verlief. In diesem Bereich liegt aktuell auch die 50-Tage-Durchschnittslinie, die den mittelfristigen Trend abbildet.

WALL STREET

An der Wall Street geht es am Donnerstag abwärts.

Der Dow Jones notierte zum Handelsstart 0,44 Prozent tiefer bei 41'956,34 Punkten und bewegt sich auch im Anschluss auf rotem Terrain.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete derweil 0,97 Prozent im Minus bei 18'427,31 Zählern und macht auch weiterhin Verluste.

Ein Tag vor den wichtigen Arbeitsmarktdaten und den am Dienstag anstehenden US-Präsidentschaftswahlen herrscht Vorsicht. Daran ändern auch die nach wie vor hohen Quartalsgewinne der US-Techgiganten nichts. Vielmehr dürften Meta Platforms und Microsoft die NASDAQ-Börsen herunterziehen.

Weitgehend wie erwartet ausgefallene Konjunkturdaten dürften ebenfalls keine richtungsweisenden Impulse liefern. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sanken erneut deutlich und stützen die These eines robusten US-Arbeitsmarktes. Die Daten zu den privaten Einkommen im September stiegen im Vergleich zum Vormonat wie erwartet, während die Konsumausgaben etwas über den Erwartungen lagen.

ASIEN

An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel letztlich 0,5 Prozent auf 39'081,25 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite derweil 0,42 Prozent auf 3'279,82 Einheiten.

Der Hang Seng in Hongkong sank unterdessen 0,31 auf 20'317,33 Stellen.

Die asiatischen Börsen neigten am Donnerstag zur Schwäche. Dies galt auch für Technologiewerte in der Region, nachdem die Kurse von Meta Platforms und Microsoft nach ihren Geschäftsausweisen nachbörslich in den USA jeweils über 3 Prozent verloren hatten. Bereits im regulären Handel hatte der US-Technologiesektor etwas nachgegeben. Der Yen zog nach der Entscheidung der japanischen Notenbank, die Zinsen unverändert zu lassen, etwas an, was den Aktienmarkt tendenziell bremste. Die Bank of Japan erwartet, dass die Inflation in den kommenden Jahren nahe dem Notenbankziel von 2 Prozent bleiben wird. Auf die politischen Unwägbarkeiten mit der unsicheren Regierungsbildung nach der Wahl in Japan ging sie kaum ein. Darauf hatten einige Marktteilnehmer gesetzt und auf eine taubenhafte Tonlage gehofft. Der Ausblick schlage aber einen eher falkenhaften Ton an, kommentiert Analyst Stefan Angrick von Moody's Analytics.

