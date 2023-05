SMI und DAX könnten mit Verlusten starten -- Asiens Börsen im Minus

SCHWEIZ

Am Mittwoch könnte der Schweizer Aktienmarkt einen schwachen Handelstag erleben.

Der SMI könnte schwächer in den Handelstag starten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgen dem Leitindex.

Die US-Schuldenfrage steht kurz vor Monatsende weiter im Fokus. US-Präsident Joe Biden und Kevin McCarthy, der republikanische Vorsitzende im Repräsentantenhaus, hatten sich am Wochenende auf einen Deal geeinigt. Nun nahm der Gesetzesentwurf eine Hürde im US-Repräsentantenhaus. Über den Entwurf soll nun voraussichtlich an diesem Mittwoch in der Parlamentskammer debattiert werden, im Anschluss steht eine Abstimmung an. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, ist aber auch mit Widerstand radikaler Mitglieder seiner Partei konfrontiert.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt könnte am Mittwoch schwächer starten.

Der DAX dürfte sich zur Wochenmitte mit Verlusten zeigen.

Der DAX dürfte am Mittwoch noch etwas weiter von der Marke von 16 000 Punkten zurückkommen. Sowohl im Feiertagshandel am Montag als auch am Vortag war es dem DAX nicht gelungen, sich wieder über der runden Marke zu etablieren.

WALL STREET

Der US-Leitindex präsentierte sich im Dienstagshandel in Rot.

Zwar eröffnete der Dow Jones Index mit einem geringfügigen Zuwachs, doch war er im Anschluss klar ins Minus gedreht. Er ging 0,15 Prozent tiefer bei 33'042,85 Punkten in den Feierabend. Der technologielastige NASDAQ Composite legte hingegen im Handelsverlauf zu, nachdem er schon zum Start um gut ein Prozent geklettert war. Zu Handelsschluss stand er dann noch 0,32 Prozent höher bei 13'017,43 Einheiten.

Nachdem am Montag wegen des Feiertags "Memorial Day" nicht gehandelt wurde, sorgte nun am Dienstag die lang ersehnte Einigung im US-Schuldenstreit für etwas Erleichterung. Zwar haben US-Präsident Joe Biden und der republikanische Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, am Wochenende eine Grundsatzeinigung im Schuldenstreit erzielt, doch eine Rest-Unsicherheit bleibt, da der US-Kongress dem Schulden-Abkommen noch zustimmen muss. Dies ist alles andere als sicher, so hat es dort bereits einige Unzufriedenheitsbekundungen gegeben.

Die US-Techbörsen konnten von einem Kommentar der Bank of America profitieren und an ihre Kursgewinne vom Freitag anknüpfen. Der Chipriese NVIDIA knackte gleich zum Börsenstart bei der Marktkapitalisierung die Marke von einer Billion US-Dollar.

ASIEN

Anleger an den asiatischen Börsen schicken die wichtigsten Indizes nach unten.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert zeitweise 1,66 Prozent auf 30'808,98 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil 1,02 Prozent auf 3'191,46 Punkte nach unten. Der Hang Seng sinkt 2,92 Prozent auf 18'051,85 Einheiten. (MEZ 08:00 Uhr)

Negative Vorzeichen dominieren zur Wochenmitte an den Börsen in Ostasien und Australien. Zum einen lasten enttäuschende chinesische Konjunkturdaten auf der Stimmung, zum anderen halten sich die Anleger wegen der bevorstehenden Abstimmung des US-Kongresses über die Schuldenobergrenze der USA zurück. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China ist im Mai wider Erwarten tiefer in den kontraktiven Bereich gerutscht. Neben der nur schleppend verlaufenden Erholung der chinesischen Wirtschaft von den Pandemiefolgen drückten die angespannten Beziehungen zwischen Peking und Washington auf die Kurse der chinesischen Aktien, sagt Tina Teng, Marktanalystin bei CMC Markets. Auch auf dem Tokioter Aktienmarkt lasten heimische Konjunkturdaten. Die japanische Industrieproduktion ist im April gesunken, während Volkswirte einen Anstieg prognostiziert hatten. Unter den Einzelwerten springen Hino Motors um gut 10 Prozent nach oben.

Die wirtschaftliche Erholung des Landes verlangsamt sich: Frühindikatoren fielen im Mai schlechter als erwartet aus. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) des herstellenden Gewerbes ging schon den zweiten Monat in Folge zurück und liegt weiter unterhalb der Schwelle von 50 Punkten, was eine Kontraktion signalisiert. Der Index für das Dienstleistungsgewerbe blieb zwar im expansiven Bereich, fiel aber auch. Beide Stimmungsbarometer lagen unter den Erwartungen. Die Gründe für die Abkühlung der zweitgrössten Volkswirtschaft sind vielfältig: Das Exportwachstum hat sich verschlechtert. Die Erholung des angeschlagenen Immobilienmarktes fällt schwächer aus. Auch hat die Regierung die Infrastrukturausgaben verlangsamt. Unternehmen leiden unter sinkenden Gewinnen und wachsenden politischen Spannungen mit den USA und deren Verbündeten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires