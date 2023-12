Letzter Handelstag 2023: Asiens Börsen mehrheitlich niedriger

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag tiefer.

Der SMI drehte nach einer positiven Eröffnung ins Minus und schloss 0,51 Prozent leichter bei 11'057,55 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigten sich in Rot und verloren zum Handelsschluss 0,42 Prozent auf 2'555,02 Zähler bzw. 0,56 Prozent auf 1'765,55 Einheiten.

Dabei hielten sich die Kursausschläge und Umsätze laut Händlern sehr in Grenzen. "Es ist der zweitletzte Handelstag im alten Jahr. Viele Leute sind in den Ferien. Daher läuft nichts mehr", sagte ein Händler. Ausserdem fehlten die Impulse sowohl von Unternehmens- als auch von Konjunkturseite. Daher konsolidiere der Markt das Ergebnis des Jahresendspurts, der Ende Oktober eingesetzt und den SMI bis zum Berichtstag um mehr als acht Prozent gehoben habe.

Zudem schienen die Erwartungen, dass es im kommenden Jahr zu mehreren starken Zinssenkungen kommen und die US-Wirtschaft eine sanfte Landung hinlegen werde, wohl etwas übertrieben, meinte ein Händler.

DEUTSCHLAND

Der Handel in Frankfurt tendierte am Donnerstag schwächer.

Der DAX war zwar freundlich gestartet, ist im weiteren Verlauf jedoch ins Minus gedreht. Letztlich stand ein Abschlag von 0,24 Prozent bei 16'701,55 Punkten an der Kurstafel.

Der deutsche Leitindex hat seine moderaten Gewinne im Tagesverlauf eingebüsst. Inzwischen ist der Handel stark ausgedünnt. "Die Investoren haben ihre Bücher weitgehend geschlossen und gehen kaum noch neue Risiken ein", sagte Marktbeobachter Andreas Lipkow. Der Grundton bleibe zugleich optimistisch. "Das Handelsjahr 2023 war zwar kein einfaches, dafür aber ein überdurchschnittlich gutes Börsenjahr. Somit gilt es jetzt nur noch, die erzielte Kursperformance zu erhalten."

WALL STREET

Der US-Leitindex hat seinen zuletzt moderaten Aufwärtstrend am vorletzten Handelstag des Jahres mit einem erneuten Rekordhoch fortgesetzt.

Der Dow Jones Index legte nach einem stabilen Start zu und schloss letztlich 0,14 Prozent fester bei 37'710,10 Einheiten. Dagegen gab der NASDAQ Composite seine anfänglichen Gewinne während des Handelsverlaufs ab und ging mit einem minimalen Minus von 0,03 Prozent bei 15'095,14 Punkten in den Feierabend.

Wie schon in den vergangenen Tagen lief der Handel ruhig und mit geringen Börsenumsätzen. Dennoch reichte es im Handelsverlauf für neue Allzeithochs beim Dow sowie NASDAQ 100. Die Hoffnung auf eine Reihe von Zinssenkungen durch die Federal Reserve im nächsten Jahr stützte tendenziell die Aktienmärkte auch am vorletzten Handelstag des Jahres.

Etwas untermauert wurde diese Hoffnung der Börsianer von den wöchentlichen Arbeitsmarktdaten. Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat einen Tick deutlicher zugelegt als gedacht.

"Die Anleger sind immer noch gut gelaunt und hoffen, dass die Zinssenkungen in den USA eher früher als später im nächsten Jahr kommen werden", sagte Susannah Streeter, Leiterin des Bereichs Geld und Märkte bei Hargreaves Lansdown: "Die Indizes wurden zum Teil durch den Optimismus über eine weiche Landung in den USA nach oben getrieben."

Aber es gab auch mahnende Stimmen: "Wenn die globalen Aktienmärkte bis Januar 2024 eine Achillesferse haben, dann ist es die Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinsen im Laufe des Jahres methodisch und konsequent senken wird", warnte Mitbegründer Nicholas Colas von DataTrek Research vor übertriebenem Optimismus an die Geldpolitik.

ASIEN

Vor dem Jahresausklang geht es an den Märkten in Fernost weitgehend abwärts.

In Tokio gibt der Nikkei 225 aktuell (7.05 Uhr MEZ) 0,65 Prozent auf 33'325,67 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland zieht der Shanghai Composite derweil um 0,47 Prozent auf 2'968,59 Zähler an. In Hongkong verliert der Hang Seng unterdessen 0,16 Prozent auf 17'015,45 Einheiten.

Kleinere Gewinnmitnahmen prägen am Freitag den Handel an vielen Börsen in Asien. Nachrichtenlage und Umsätze sind am letzten Handelstag des Jahres dünn. Von der Wall Street, die am Donnerstag wenig verändert geschlossen hat, kommen ebenfalls keine Impulse.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires