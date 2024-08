Asiens Börsen in Rot

SCHWEIZ

Für den Schweizer Aktienmarkt ging es am Mittwoch nach oben.

Der SMI kletterte bereits kurz nach Eröffnung ins Plus und bewegte sich auch anschliessend in der Gewinnzone. Letztlich beendete er den Tag 0,42 Prozent höher bei 12'348,70 Einheiten.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten schlussendlich der freundlichen Tendenz des Leitindex und beendeten den Handel 0,39 Prozent höher bei 16'380,47 Zählern respektive 0,38 Prozent im Plus bei 2'001,28 Punkten.

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch von seiner freundlichen Seite. Es herrschte gespannte Erwartung vor den Quartalszahlen des Chip-Giganten NVIDIA nach US-Börsenschluss. "Die Erwartungen sind - natürlich - gigantisch und der Respekt vor einer möglichen Enttäuschung entsprechend gross", meinte ein Händler. Entweder gehe von den Zahlen die Botschaft aus, dass die Bäume auch im KI-Hype nicht in den Himmel wachsen, oder NVIDIA zeige ein weiteres Mal, dass auch jede noch so hohe Erwartung nicht doch noch überboten werden könne.

Allein durch die Marktkapitalisierung hat NVIDIA bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass der Konzern durchaus in der Lage ist, die Börsen weltweit zu bewegen. Nun werde entweder die Rally nach der Korrektur Anfang August fortgesetzt oder die Enttäuschung breche sich Bahn, erklärten Analysten. Einen Mittelweg zwischen "himmelhoch-jauchzend" und "zu Tode betrübt" dürfte es kaum geben. Vor dem Hintergrund der anstehenden Leitzinssenkungen durch die Notenbanken stelle sich aber durchaus die Frage, ab welchem Niveau Anleger bei einer Korrektur direkt wieder zugreifen würden.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging es zur Wochenmitte nach oben.

Der DAX startete bereits höher, baute seine Gewinne im weiteren Verlauf deutlich aus und beendete den Handel schliesslich 0,54 Prozent im Plus bei 18'782,29 Einheiten.

An der Wall Street hatten die Kurse am Vortag noch etwas zugelegt, das stützte auch in Deutschland die Kurse.

Was die jüngsten Gewinne wert sind, könnte sich am Donnerstag zeigen, wenn die europäischen Börsen auf die Quartalsbilanz und die Prognosen des US-Chip-Schwergewichts NVIDIA reagieren. Der als Profiteur Künstlicher Intelligenz geltende Trendsetter für die Branche legt am Mittwochabend nach US-Börsenschluss Geschäftszahlen vor und gibt einen Ausblick auf die weitere Entwicklung.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich am Mittwoch auf rotem Terrain.

Der Dow Jones ging mit einem Abschlag von 0,39 Prozent bei 41'091,42 Punkten aus dem Handel.

Der NASDAQ Composite verabschiedete sich daneben 1,12 Prozent tiefer bei 17'556,03 Zählern.

Das Highlight des Tages steht ohnehin erst nach der Schlussglocke auf der Agenda: die Quartalszahlen von NVIDIA. "Die Zahlen von NVIDIA werden wahrscheinlich als ein entscheidender Moment für die globalen Märkte angesehen, auch angesichts des extremen Optimismus, der im vergangenen Jahr für Aktien im Bereich der künstlichen Intelligenz geherrscht hat", so Yeap Jun Rong, Marktstratege bei IG.

Neben den Ergebnissen von NVIDIA für das zweite Quartal wird auch wichtig, wann das Unternehmen seine neuen Chips vorstellen wird. NVIDIA hatte seinen Kunden kürzlich mitgeteilt, dass sich die Einführung der nächsten Generation von KI-Chips ("Blackwell"), die ursprünglich im Januar auf den Markt kommen sollten, um mehrere Monate verzögern wird. Das hatte die Anleger aufgeschreckt, aber das Unternehmen erklärte, dass die Produktion in der zweiten Hälfte dieses Jahres hochgefahren werden soll. KI-Chips sind zum Haupttreiber der Einnahmen von NVIDIA geworden, so dass jede Verschiebung deutliche Auswirkungen haben dürfte.

ASIEN

In Asien geht es am Donnerstag abwärts.

Beim japanischen Leitindex Nikkei 225 ist ein Minus von 0,10 Prozent auf 38'333,61 auszumachen.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls nach unten: Der Shanghai Composite verliert um 0,45 Prozent bei 2'824,62 Einheiten. Ebenfalls abwärts geht es in Hongkong, wo der Hang Seng 0,65 Prozent auf 17'576,83 Indexpunkte einbüsst.

Moderate Verluste bestimmen am Donnerstag das Bild an den Börsen in Ostasien und Australien. Die mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen, die der Chipkonzern NVIDIA am späten Mittwoch veröffentlichte, übertrafen zwar die Konsensschätzungen, doch stiegen die Bruttomarge und der Umsatz mit Datenzentren langsamer als im vorigen Quartal. Zudem überzeugte der Ausblick nicht in allen Punkten. Das gab den Skeptikern neue Nahrung, die an der Nachhaltigkeit des KI-befeuerten Wachstums zweifeln, und schickte die NVIDIA-Aktie im nachbörslichen Handel um fast 7 Prozent nach unten.

Darauf werden in der Region Asien Technologieaktien verkauft. Allerdings hatten sich viele Anleger schon in den vergangenen Tagen vorsichtshalber aus dem Sektor zurückgezogen. Marktbeobachter erklären die vielfach nur moderaten Verluste auch mit der Erwartung sinkender Zinsen.

