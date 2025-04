Verhaltene Stimmung: SMI vorbörslich etwas schwächer -- DAX kaum verändert erwartet -- Japanischer Leitindex Nikkei 225 freundlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Montag mit leichten Verlusten erwartet.

Der SMI gibt vorbörslich zeitweise um 0,14 Prozent auf 11'925,30 Punkte nach. Am Freitag schloss er 0,21 Prozent stärker bei 11'942,05 Punkten ins Wochenende.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI legten am Freitag zu. Der SPI schloss 0,33 Prozent im Plus bei 16'210,86 Einheiten, während der SLI letztlich einen Aufschlag von 0,56 Prozent auf 1'934,59 Zähler verbuchte.

Die heimische Börse dürfte am Montag wenig verändert in die neue Woche starten. Nach der Erholungsrally nach den konzilianteren Tönen aus Washington Richtung Peking im Handelskonflikt zwischen beiden Ländern sowie den nachlassenden Attacken von US-Präsident Donald Trump auf Fed-Chairman Jerome Powell wird die Luft nach oben dünner. Der Terminkalender am Montag ist weitgehend leer. Die Berichtssaison kommt erst am Mittwoch wieder richtig in Schwung. Am gleichen Tag steht auch die Veröffentlichung der US-BIP-Zahlen für das erste Quartal an. Die Zurückhaltung der verunsicherten US-Konsumenten dürfte dazu führen, dass die US-Wirtschaft im Eröffnungsquartal nur stagniert hat. Eine schwache US-Wirtschaft könnte für Trump schnell zum Problem werden.

Im US-chinesischen Handelsstreit stellt sich die Frage, wer als erstes nachgibt. Das läuft nach Einschätzung der Commerzbank darauf hinaus, welche Seite bereit ist, der eigenen Volkswirtschaft mehr Schmerz zuzumuten. Und hier hält es Analyst Ulrich Leuchtmann grundsätzlich für gefährlich, gegen die "Leidens- und Opferbereitschaft Chinas zu wetten".

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Montag zunächst kaum von der Stelle bewegen.

Der DAX steht in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,08 Prozent höher bei 22'261 Punkten. Am Freitag ging er mit einem Plus von 0,81 Prozent bei 22'242,45 Punkten ins Wochenende.

Nach der jüngsten Erholungsrally dürfte der DAX zum Wochenstart seine Gewinne halten. Nach einem turbulenten Monat, mit einem zwischenzeitlich hohen Verlust nach dem von den USA losgetretenen Zollkonflikt Anfang April, liegt der DAX im April momentan wieder leicht im Plus. Vom Monatstief bei 18'489 Punkten erholte er sich um mehr als 20 Prozent. Damit liegt der Dax nur noch rund ein Prozent unter dem Niveau, das er vor der Ankündigung von Donald Trump, das US-Handelsbilanzdefizit mit einer Flut von Zöllen ausgleichen zu wollen, innehatte. Zum Rekordhoch von 23'746 Punkten fehlen dem deutschen Leitindex derzeit knapp sieben Prozent.

Anlagestratege Mislav Matejka von der Bank JPMorgan sieht die Chancen und Risiken der internationalen Aktienmärkte im Vergleich zu den USA immer attraktiver werden. Sollte sich die Nachrichtenlage rund um die Zölle weiter aufhellen, sollten sie stärker profitieren als die Wall Street - und im Falle vorherrschender Rezessionssorgen weniger leiden als üblich.

WALL STREET

Nach der jüngsten Erholung präsentierten sich die wichtigsten US-Indizes am Freitag unbeständig.

Der Dow Jones notierte nach einem schwächeren Start überwiegend auf rotem Terrain. Mit einem Mini-Plus von 0,05 Prozent auf 40'113,50 Punkte verabschiedete er sich ins Wochenende.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging kaum bewegt in den Tag und schob sich dann immer weiter in den grünen Bereich. Er verbuchte zur Schlussglocke einen Aufschlag von 1,26 Prozent auf 17'382,94 Einheiten.

Die Indizes sind die vergangenen vier Handelstage gestiegen, gestützt durch solide Unternehmenszahlen, die dazu beigetragen haben, die Ängste vor den Zöllen von US-Präsident Donald Trump zu mildern, hiess es. Vor diesem Hintergrund wechselten sich vor dem Wochenende Gewinnmitnahmen und Schnäppchenjäger ab, zumal sich die Meldungslage in Sachen Zölle jederzeit ändern kann. Denn die Lage im Zoll-Konflikt zwischen den USA und China bleibt weiter unübersichtlich. Die USA sprechen nach Angaben von US-Präsident Donald Trump mit China. Er widersprach damit Aussagen des chinesischen Aussenministeriums und sprach von einem Treffen, ohne zu konkretisieren, wer sich getroffen hat. China erklärte dagegen am Freitag erneut, dass Peking und Washington immer noch nicht über Zölle verhandeln.

Dagegen kommen Verhandlungen mit Südkorea offenbar voran. Laut US-Finanzminister Scott Bessent haben die USA und Südkorea bilaterale Handelsgespräche geführt und könnten möglicherweise bereits nächste Woche eine "Verständigungsvereinbarung" erzielen.

ASIEN

Die asiatischen Märkte bewegen sich am Montag tendenziell leicht nach oben.

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 7:40 Uhr unserer Zeit um 0,43 Prozent auf 35'860 Punkte zu.

Wenig verändert zeigt sich daneben der Markt auf dem chinesischen Festland: Dort steht der Shanghai Composite zur gleichen Zeit minimale 0,02 Prozent höher bei 3'296 Zählern.

Auch in Hongkong geht es kaum von der Stelle: Der Hang Seng liegt gleichzeitig mit 0,14 Prozent im Plus bei 22'011 Einheiten.

Die Anleger an den wichtigsten Börsen in Asien lehnen sich am Montag nicht allzu weit aus dem Fenster. Die von den USA losgetretenen Handelskonflikte sorgen weiterhin für Unsicherheit. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte Trump, die Zölle gegenüber China würden nicht zurückgenommen, solange das Land den USA nichts biete.

China hat daneben offenbar den Import einiger US-Produkte unter der Hand von seinen Vergeltungszöllen ausgenommen, die nur schwer aus anderen Ländern zu beziehen wären. Behörden hätten einigen Importeuren amerikanischer Waren mitgeteilt, dass auf die jüngste Erhöhung der Zollsätze für bestimmte US-Waren bis auf 125 Prozent verzichten werden, sagten Insider dem Wall Street Journal. Dazu gehörten bestimmte Halbleiter und Anlagen für die Chipherstellung, medizinische Produkte und Flugzeugteile, sagten die Personen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires