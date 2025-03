Asiens Börsen tiefer

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt gab im Donnerstagshandel nach.

Der SMI verlor bereits zur Eröffnung und machte auch anschliessend weitere Verluste. Er notierte letztlich 0,67 Prozent im Minus bei 12'867,23 Zählern.

Die SPI und SLI bewegten sich ebenfalls klar auf rotem Terrain, nachdem sie in die Sitzung schon leichter gestartet waren. Sie beendeten die Sitzung 0,17 Prozent tiefer bei 17'131,62 Einheiten respektive 0,76 Prozent im Minus bei 2'082,83 Zählern.

Die US-Zollpolitik bleibe das bestimmende Thema an den Aktienbörsen, hiess es von Händlern. Diese hat denn auch für negative Vorgaben aus den USA und Japan gesorgt. "Die Richtung für heute ist vorgegeben", meinte ein Händler schon am Morgen. Am Vorabend hatte US-Präsident Donald Trump Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Autoimporte angekündigt und damit den Handelskonflikt zwischen den USA und der Europäischen Union sowie die Konjunktur- und Inflationssorgen weiter angeheizt. Die hohen Zölle sollen bald in Kraft treten. Die Erwartung der neuen Zölle hatte am späten Mittwochabend die US-Aktien unter Druck gesetzt.

In den USA mehren sich seit einiger Zeit wegen der Zollpolitik die Sorgen vor einer konjunkturellen Abkühlung. Die Befürchtungen werden dabei von diversen Frühindikatoren, die sich zuletzt abgeschwächt haben, genährt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verbuchte klare Verluste.

Der DAX hat die Donnerstagssitzung im Minus begonnen und verlor auch anschliessend deutlich an Boden. Er schloss 0,70 Prozent tiefer bei 22'678,74 Punkten.

Nach einem schwachen Mittwoch machte der DAX weitere Verluste. US-Präsident Donald Trump kündigte Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Autoimporte an und verschärfte damit den Handelsstreit auch mit der Europäischen Union. Die Zölle gelten für alle importierten Autos - von Kleinwagen über Limousinen und SUV bis zu leichten Nutzfahrzeugen. Der Importzoll wird auch bei zentralen Autoteilen fällig. Die hohen Zölle sollen am 3. April in Kraft treten.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich im Donnerstagshandel etwas schwächer.

Der Dow Jones ging mit einem leichten Minus von 0,37 Prozent bei 42'299,70 Punkten in den Feierabend.

Der NASDAQ Composite schloss unterdessen mit einem leichten Abschlag von 0,53 Prozent bei 17'804,03 Punkten.

US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend zusätzliche Zölle von 25 Prozent auf Importe von Autos und Autoteilen verhängt und erklärt, diese seien "nicht mehr verhandelbar". Eingeführt werden sollen sie am 2. April. Trump signalisierte jedoch, dass die sogenannten reziproken Zölle, die eigentlich dazu gedacht waren, US-Zölle an die anderer Länder anzupassen, möglicherweise weniger streng ausfallen könnten als erwartet.

"Dieser Schritt, der darauf abzielt, die inländische Autofertigung anzukurbeln, wird fast sicher nach hinten losgehen", sagt Vermögensverwalter Nigel Green von deVere Group. "Es wird das Verbrauchervertrauen beeinträchtigen und das US-Wachstum verlangsamen - und es wird die globale Wirtschaft beeinflussen und die Glaubwürdigkeit Amerikas als Handelspartner gefährden", ergänzt der Teilnehmer.

ASIEN

Die Börsen in Asien machen am Freitag Verluste.

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 2,28 Prozent auf 36'937,58 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite daneben 0,51 Prozent tiefer bei 3'356,47 Zählern.

In Hongkong geht es ebenfalls abwärts: Der Hang Seng rutscht zwischenzeitlich um 1,07 Prozent auf 23'327,60 Einheiten ab (MEZ 07:05).

Die US-Strafzölle sind auch am Freitag zentrales Thema an den Aktienmärkten in Ostasien. Vor allem in Tokio und Seoul geht es deutlich abwärts, erneut angeführt von den Aktien der dortigen Autohersteller. Auf der Tokioter Börse lasten zusätzlich überraschend deutlich gestiegene japanische Verbraucherpreise. Sie wecken Befürchtungen, dass die Bank of Japan demnächst die Zinsen erneut anheben könnte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires