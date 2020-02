Sorgen um Corona-Krise ebben nicht ab; Börsen in Fernost knicken ein

In Asien geht es am Freitag rasant bergab.

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse verzeichnete herbe Abschläge im Donnerstagshandel.

Der Leitindex SMI notierte zur Eröffnung bereits im Minus, fiel anschliessend aber deutlicher zurück. Zuletzt büsste der Aktienindex 2,92 Prozent auf 10'205,46 Zähler ein.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI präsentierten sich daneben ebenfalls um 3,21 Prozent auf 1'556,59 Punkte respektive um 2,53 Prozent auf 12'382,74 Einheiten klar tiefer, nachdem sie zum Start in den Tag ebenfalls abgegeben hatten.

Am Schweizer Aktienmarkt ging der Ausverkauf in verschärftem Ausmass weiter. Das Coronavirus und die kaum absehbaren wirtschaftlichen Folgen für die Weltwirtschaft kommen immer mehr in den Köpfen der Investoren an. Auch meldeten sich mehr und mehr Unternehmen zu Wort, die ihre Geschäftsentwicklung durch das Virus negativ beeinflusst sehen.

Im Tagesverlauf hatte der wichtigste Schweizer Aktienmarkt SMI ein neues Jahrestief erzielt und damit auch die Marke von 10'100 Punkten knapp unterschritten. Der Abwärtskurs könnte sich gut noch fortsetzen. Es sei derzeit schwierig abzuschätzen, wo der Markt einen Boden finden könnte, hiess es im Markt.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging der Ausverkauf am Donnerstag nach einer kleinen Verschnaufpause am Vortag weiter.

Der DAX büsste zum Handelsauftakt bereits deutlich ein. Auch im weiteren Verlauf hielt er sich in der Verlustzone. Zum Ertönen der Schlussglocke gab das Börsenbarometer 3,19 Prozent auf 12'367,46 Zähler nach.

Die Furcht vor den Folgen des Coronavirus hat die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag immer weiter nach unten gedrückt. Der DAX büsste im Tagestief auf bis zu 12'211,63 Punkte ein. US-Präsident Donald Trump gelang es in der Nacht zum Donnerstag in einer Rede nach Einschätzung von Händlern nicht, die Märkte zu beruhigen. Die Verluste des DAX seit Donnerstag vergangener Woche summieren sich mittlerweile auf mehr als zehn Prozent.

Trump hatte nach Warnungen der US-Gesundheitsbehörde CDC vor einer Ausbreitung des Virus auch in den USA vor einer Panik gewarnt. Er denke nicht, dass eine Ausbreitung in den USA unvermeidlich sei. Der Präsident betonte zugleich: "Was immer auch passiert, wir sind vollständig vorbereitet." Er schloss weitere Reiseeinschränkungen wegen des Virus nicht aus.

Die Gemütslage an den Aktienmärkten beschrieb Dhaval Joshi von BCA Research so, dass Anleger die Folgen des Coronavirus nach wie vor nicht ausreichend würdigten. "Und dass es nach unten noch ein weiter Weg ist", wie der Stratege sagte. Gleichzeitig seien jedoch die Renditen an den Anleihemärkten teils auf neue Rekordtiefs gefallen. Für langfristig orientierte Investoren könnten daher Aktien auf weit niedrigerem Niveau wieder attraktiv werden.

WALL STREET

Die Angst vor der Pandemie sorgte weiter für starke Verunsicherung an den Handelsplätzen in den USA.

Der Dow Jones fiel bereits zum Start zurück. Auch im weiteren Handelsverlauf bewegte er sich auf rotem Terrain und schloss mit einem Verlust von 4,44 Prozent bei 25'761,18 Punkten. Der Techwerte-Index NASDAQ Composite eröffnete ebenso deutlich tiefer und hielt sich anschliessend auf diesem Niveau. Er beendete den Handel 4,61 Prozent unter seinem Vortagesschluss bei 8'566,48 Zählern

Nach den am Vortag im Handelsverlauf an der Wall Street gesehenen neuerlichen Kursverlusten aus Angst vor einer Coronavirus-Pandemie blieb auch am Donnerstag die Erholung aus. Ganz im Gegenteil: Die US-Börsen beendeten den Handel mit heftigen Verlusten. Negative Impulse kamen aus Europa, wo Aktienindizes wie der DAX erneut in die Knie gingen. Die Zweitlesung des US-BIP im vierten Quartal 2019, die sowohl dem vorläufig gemeldeten Wert entsprach als auch dem Ökonomenkonsens, verpuffte ebenso wie die übrigen Konjunkturdaten. Neben dem BIP wurde der Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter veröffentlicht. Er schrumpfte im Januar deutlich weniger stark als erwartet. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lag in der vergangenen Woche derweil etwas höher als erwartet, aber immer noch auf sehr niedrigem Niveau. "Die Daten sind ein Rückspiegel in die Vergangenheit", so ein Händler. Mit dem Coronavirus würden die Karten neu gemischt.

Zur Verunsicherung trugen neben den vor allem ausserhalb Chinas steigenden Fallzahlen Meldungen bei wie die über eine Neuinfektion einer zuvor bereits als geheilt entlassenen Patientin in Japan oder über einen in den USA infizierten Mann, bei dem der Ansteckungsweg bislang nicht nachvollziehbar ist.

Derweil mehrten sich die Warnungen von Unternehmen, dass wegen Störungen der Lieferkette vor allem in China als Folge der Virusausbreitung Umsatz- und Gewinnausblicke nicht mehr zu halten sind. Prominentestes Beispiel war Microsoft, nachdem vor einigen Tagen bereits Apple eine entsprechende Warnung gegeben hatte.

ASIEN

Am letzten Handelstag der Woche stehen die asiatischen Indizes enorm unter Druck.

In Japan notiert der Nikkei aktuell 4,37 Prozent im Minus auf 20'989,86 Punkten.

Während es auf dem chinesischen Festland für den Shanghai Composite um 3,07 Prozent auf 2'899,58 Indexeinheiten nach unten geht, büsst der Hang Seng 2,73 Prozent ein auf 26'047,41 Zähler.

Die Verunsicherung über Ausbreitung und Auswirkung des Coronavirus hat die asiatischen Aktienmärkte auch am Freitag fest im Griff gehalten.

