Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt konnte am Montag ins Plus drehen.

Der SMI konnte seine anfänglichen Verluste abschütteln und sich deutlich in die Gewinnzone vorarbeiten. Am Abend schloss er 0,91 Prozent stärker bei 11'488,28 Zählern.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex und beendeten den Montagshandel mit Zuwächsen von 0,83 Prozent bei 15'324,67 Punkten respektive 0,84 Prozent bei 1'900,04 Zählern.

Dem Schweizer Aktienmarkt ist am Montagvormittag nach einem etwas tieferen Start der Richtungswechsel in die Gewinnzone geglückt. Allerdings waren die Umsätze wegen der bevorstehenden verkürzten Weihnachtswoche eher tief und das Volumen dünn. Hierzulande findet nur zum Wochenstart und dann noch mal zum Wochenschluss ein Handel statt. Dazwischen ist der Markt wegen der Weihnachtstage geschlossen.

Diese Pause dürfte vielen Investoren ganz gelegen kommen. "Die vergangene Woche war chaotisch", fasste es eine Händlerin zusammen. Die eigenwillige Zinssenkung des Fed um 25 Basispunkte, die Andeutung, dass es im nächsten Jahr nur zwei statt vier Zinssenkungen geben würde und die üblichen Spielchen mit der US-Schuldengrenze noch vor Trumps Amtsantritt hätten den Aktienmärkten einen negativen Ruck gegeben. "Erfreulicherweise besserte sich die Lage jedoch ab Freitag." Neben US-Inflationsdaten trug hierzu die Nachricht bei, dass die politischen Lager in den USA am Wochenende einen Regierungsstillstand abgewendet haben.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt hielten sich die Anleger am Montag zurück.

Der DAX blieb nach einer negativen Eröffnung auf rotem Terrain und ging 0,18 Prozent tiefer bei 19'848,77 Punkten in den Feierabend.

Am letzten Handelstag vor Weihnachten hat sich der deutsche Aktienmarkt ruhig und träge präsentiert. Nach mehreren Verlusttagen in Folge hatte der DAX zuletzt die Marke von 20'000 Punkten aus den Augen verloren. In der vergangenen Woche hatte die US-Notenbank Fed mit ihrer Zinsprognose die Anleger zu Gewinnmitnahmen veranlasst. Am Freitag war der DAX auf den niedrigsten Stand seit Monatsbeginn gefallen und hatte die vorangegangene Jahresend-Rally grossteils wieder eingebüsst. Für 2024 steht aber immer noch ein satter Gewinn zu Buche.

Am Freitag zeigten sich die US-Aktienmärkte freundlich.

Der Dow Jones legte nach leicht negativem Start 1,18 Prozent auf 42'840,26 Punkte zu.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite drehte nach einem schwächeren Start ins Plus und notierte letztlich 1,03 Prozent höher bei 19.572,60 Zählern.

Die US-Börsen haben sich am Freitag etwas von ihren jüngsten Abgaben erholt, nachdem Inflationsdaten günstig ausgefallen waren und die Zinssorgen linderten, die der falkenhafte Ausblick der US-Notenbank vom Mittwoch geschürt hatte. Die politischen Turbulenzen in den USA liessen die Kurse gegen Ende der Sitzung aber einen grossen Teil ihrer Gewinne abgeben. Der grosse Verfalltag am Terminmarkt belastete nicht.

Der mit den Daten zu den Persönlichen Ausgaben und Einkommen im November veröffentlichte PCE-Preisindex stieg sowohl absolut als auch in der Kernrate weniger stark als vorausgesagt. Da dieser Index das von der US-Notenbank bevorzugte Preismass darstellt, könnte die Inflationsentwicklung für einen aggressiveren Zinssenkungszyklus der Fed 2025 stehen, nachdem diese zuletzt die Zinssenkungshoffnungen deutlich gedämpft hatte. Der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan stieg derweil im Dezember im erwarteten Rahmen.

Störfeuer könnte über das Wochenende noch von der Politik kommen: Denn in den USA rückt ein möglicher Regierungsstillstand (Shutdown) immer näher.

ASIEN

Die asiatischen Börsen weisen am Freitag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 stellenweise 2,00 Prozent auf 40'359,67 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite zeitweise 0,12 Prozent höher auf 3'402,30 Einheiten.

Der Hang Seng in Hongkong gewinnt zwischenzeitlich um 0,08 Prozent auf 20'114,52 Zähler dazu.

Insgesamt sind die Umsätze dünn, da die Handelswoche an vielen Börsen der Region wegen der Weihnachtsfeiertage verkürzt ist.

Die japanische Industrieproduktion ist im November weniger stark zurückgegangen als erwartet. Daneben stiegen die Kernverbraucherpreise im Grossraum Tokio im Dezember etwas weniger deutlich als angenommen. Die japanische Regierung plant derweil für das neue Fiskaljahr einen Rekordhaushalt.

Die chinesischen Börsen werden abermals unterstützt von der Hoffnung auf weitere Wirtschaftsstimuli. Die Regierung in Peking plant für 2025 eine rekordhohe Ausgabe von sogenannten Special Treasury Bonds, wie Reuters schon am Dienstag unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet hatte.