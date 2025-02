Zolldrohung und Bilanzflut: SMI grenzt Verluste ein -- DAX deutlich schwächer -- Japanische Börse schliesst mit leichten Gewinnen

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt gibt im Donnerstagshandel nach.

Der SMI verlor zur Eröffnung 0,65 Prozent auf 12'957,21 Punkte und bleibt auch weiterhin schwach. Er kann sein Minus jedoch reduzieren.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI verbuchen aktuell nur noch moderate Verluste. Zum Start hatte der SPI 0,55 Prozent auf 17'126,37 Zähler verloren, der SLI war um 0,68 Prozent auf 2'109,78 Einheiten gefallen.

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag belastet von neuen US-Zolldrohungen etwas schwächer. Dabei bleibt die psychologisch wichtige Marke von 13'000 Punkten hart umkämpft. Die Anleger seien aus Sorge vor einem Handelskrieg verunsichert und verhielten sich entsprechend vorsichtig, heisst es am Markt. US-Präsident Donald Trump hatte neue Zölle in Höhe von 25 Prozent für Einfuhren aus der EU in Aussicht gestellt. Die Drohungen kämen zwar nicht überraschend und sollten auch nicht das Ende der Diskussionen sein, meint ein Marktanalyst. Daher seien die Marktreaktionen bisher überschaubar. Zudem habe die bisherige Präsidentschaft von Trump gezeigt, dass angekündigte Zölle nicht zwingend auch so in Kraft treten würden. Dennoch sei Vorsicht angebracht.

Daher beschäftigten sich die Marktteilnehmer vor allem mit der Flut an Ergebnissen hiesiger Unternehmen. Darunter gibt es Licht und Schatten, wie es heisst. Es gibt sowohl Zahlen von Swiss Re als auch von zahlreichen Firmen aus den hinteren Reihen.

Marktbewegende Konjunkturdaten stehen im weiteren Tagesverlauf noch mit den US-Auftragseingängen und den wöchentlichen Arbeitsmarktdaten auf der Agenda. Derweil ist die Schweizer Wirtschaft im vierten Quartal etwas stärker als erwartet gewachsen. Dabei sei ein Wermutstropfen, dass sich das Wachstum in der Industrie weiterhin auf die chemische-pharmazeutische Industrie konzentriere. Der Branchenverband Swissmem blickt denn auch nach einem weiteren enttäuschenden Jahr vor allem wegen der Zoll-Drohungen wenig positiv nach vorne.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Donnerstag in Rot.

Der DAX verlor anfänglich 0,91 Prozent auf 22'587,27 Punkte und bewegt sich auch im Anschluss tief in der Verlustzone.

Nach dem starken Vortag hat die Ankündigung von US-Importzöllen dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstag zunächst einen Dämpfer verpasst. Donald Trumps "Zoll-Wahnsinn" bremse den DAX aus, kommentierte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets.

US-Präsident Trump will Zölle in Höhe von 25 Prozent für Einfuhren aus der Europäischen Union erheben - "für Autos und alle anderen Dinge". Die offizielle Bekanntgabe soll sehr bald folgen. Die Marktreaktionen seien gleichwohl überschaubar, sagte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Denn die bisherige Präsidentschaft von Trump habe gezeigt, dass angekündigte Zölle nicht zwingend auch so in Kraft treten.

Daneben prägen Quartalszahlen am Donnerstag auch das Bild am deutschen Mark.

WALL STREET

An der Wall Street zeigten sich zur Wochenmitte unterschiedliche Tendenzen.

Der Dow Jones ging 0,43 Prozent tiefer bei 43'434,29 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss daneben mit einem Plus von 0,26 Prozent bei 19'075,26 Indexpunkten.

Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von NVIDIA zeigten sich Anleger unentschlossen. Für etwas Zurückhaltung sorgten die immer neuen Zoll-Ankündigungen der US-Regierung. So müssen die geplanten Importzölle von 25 Prozent auf Waren aus Mexiko und Kanada nun doch noch verhandelt werden. Am Montag hatte US-Präsident Trump erklärt, die Zölle würden wie geplant Anfang März eingeführt. Für EU-Waren sollen Zölle von 25 Prozent fällig werden. Derweil prüft das US-Handelsministerium auch die Einführung von Zöllen auf weltweite Kupferimporte in die USA, und begründet dies mit der nationalen Sicherheit.

Der Fokus lag aber vor allem auf den Zahlen für das vierte Quartal von NVIDIA, die nach der Schlussglocke bekannt gegeben werden. Technologieaktien, insbesondere solche im Bereich künstliche Intelligenz (KI), standen zuletzt unter Druck, da die Investoren zunehmend nervös wegen der hohen Bewertungen des Sektors werden. Der technologielastige NASDAQ-Composite hat zuletzt vier Handelstage in Folge verloren. Die NVIDIA-Zahlen sind ein Gradmesser dafür, wie es um das rasante Wachstum bei KI bestellt ist. "Was der Chiphersteller über die Aussichten für das nächste Jahr zu sagen hat, hat die Macht, die Märkte zu bewegen, insbesondere angesichts der vielen Bedenken bezüglich Trumps neuer Beschränkungen für chinesische Investitionen und der Entwicklungen bei Deepseek und seinem Bestreben, ein neues KI-Modell auf den Markt zu bringen", sagt AJ-Bell-Analyst Danni Hewson.

ASIEN

Die Börsen in Fernost verbuchten im Donnerstagshandel mehrheitlich kleine Gewinne.

In Japan schloss der Nikkei 225 mit 0,3 Prozent im Plus bei 38'256,17 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland stand der Shanghai Composite zum Handelsschluss um 0,23 Prozent höher bei 3'388,06 Zählern.

Der Hang Seng fiel letztlich hingegen um 0,29 Prozent auf 23'718,29 Einheiten.

Die weltweit mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von NVIDIA sorgten für keinen stärkeren Impuls, zumal auch die NVIDIA-Aktie nachbörslich darauf nur moderat reagierte. Das KI-Flaggschiff hatte gute Zahlen präsentiert und einen Ausblick abgegeben, der die Erwartungen des Marktes übertraf.

Derweil drückten Sorgen vor globalen Handelshemmnissen schon eher auf die Stimmung. Auf der ersten Kabinettssitzung seiner Regierung sagte US-Präsident Donald Trump, US-Zölle auf die EU sollten "generell" 25 Prozent betragen und würden "sehr bald" angekündigt. Ein Sprecher der EU-Kommission, sagte darauf, die EU werde "entschlossen und unverzüglich gegen ungerechtfertigte Hindernisse für den freien und fairen Handel reagieren....".

An den chinesischen Aktienmärkten hiess es, die Marktteilnehmer warteten auf die jährliche Plenarsitzung des Nationalen Volkskongresses und auf die Politische Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes, die in der kommenden Woche beginnen. Dann dürfte die Wachstumsziele Pekings für das laufende Jahr bekannt gegeben werden und weitere wirtschaftliche Rahmendaten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires