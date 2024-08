Asiens Börsen mehrheitlich im Minus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt tendierte am Freitag höher.

Der SMI startete knapp im Minus, drehte dann aber in die Gewinnzone. Bis zum Handelsende konnte er um 0,34 Prozent auf 12'347,46 Punkte zulegen.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des SMI und verabschiedeten sich 0,33 Prozent höher bei 16'399,07 Zählern bzw. 0,39 Prozent stärker bei 2'007,69 Einheiten aus dem Handel.

Die taubenhaften Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell zogen am Freitag die Aktienmärkte nach oben. Powell hat beim geldpolitischen Symposium in Jackson Hole signalisiert, dass die Fed ihre Leitzinsen bald senken wird, um eine weitere Abschwächung des US-Arbeitsmarktes abzuwenden. "Eine weitere Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt ist weder angestrebt noch erwünscht", sagte Powell laut vorbereitetem Redetext.

Er fügte hinzu: "Die Zeit für eine Anpassung der Geldpolitik ist gekommen". Die Inflation sei deutlich gesunken, während zugleich ein starker Anstieg der Arbeitslosigkeit vermieden werden soll. Das Timing sowie das Tempo der Zinssenkungen seien datenabhängig. Die nächste Sitzung des Offenmarktausschusses FOMC ist für den 17. und 18. September angesetzt. Die Märkte setzen dabei auf eine erste Zinssenkung durch die Fed, wobei ein grosser Zinssschritt nach unten von gleich 50 Basispunkten zu 25 Prozent eingepreist wird.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt griffen Anleger am Freitag zu.

Der DAX eröffnete knapp im Plus und legte anschliessend weiter zu. Zusätzlich Schub erhielt der deutsche Leitindex am Nachmittag von den taubenhaften Aussagen von Jerome Powell. Letztlich notierte er 0,76 Prozent im Plus bei 18'633,10 Zählern.

Vor dem Wochenende rückte die Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell beim geldpolitischen Symposium in Jackson Hole in den Fokus der Anleger und trieb die Aktienmärkte an. Powell hat signalisiert, dass die Fed ihre Leitzinsen bald senken wird, um eine weitere Abschwächung des US-Arbeitsmarktes abzuwenden.

WALL STREET

In den USA verabschiedeten sich wichtige Aktienindizes dank der taubenhaften Rede von Fed-Chef Powell mit markanten Gewinnen ins Wochenende.

Der Dow Jones bewegte sich während der gesamten Sitzung in der Gewinnzone und verteuerte sich zum Handelsschluss um 1,14 Prozent auf 41.175,08 Punkte.

Der NASDAQ Composite zeigte sich noch stärker und legte um 1,47 Prozent auf 17.877,79 Zähler zu.

Taubenhafte Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell haben am Freitag die Aktienmärkte befeuert. Der Fed-Chef hatte die erhoffte Zinssenkung im September praktisch angekündigt. "Die Zeit für eine Anpassung der Geldpolitik ist gekommen", machte Powell unmissverständlich auf dem geldpolitischen Symposium in Jackson Hole klar. "Eine weitere Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt ist weder angestrebt noch erwünscht", begründete Powell den anstehenden Zinsschritt, der auch durch die Inflationsentwicklung erklärbar sei.

"Powell machte deutlich, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, die Zinsen zu senken, obwohl er keine konkreten Angaben machte. Powell war zurückhaltend, aber wir glauben, dass die Märkte Schwierigkeiten haben werden, die Aufschläge zu halten", sagte Rentenstratege Andrew Brenner von NatAlliance Securities. Denn die Frage, ob die Fed im September um 50 oder doch nur um 25 Basispunkte senken wird, blieb unbeantwortet.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Montag uneinig.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert zeitweise 0,87 Prozent auf 38'031,21 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,07 Prozent tiefer bei 2'852,34 Einheiten. Der Hang Seng hingegen gewinnt unterdessen 0,82 Prozent bei 17'756,09 Zählern.

An den Börsen in Ostasien ist zu Beginn der neuen Woche keine einheitliche Tendenz auszumachen. Zwar hat US-Notenbankchef Jerome Powell in seiner Rede auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole am Freitag, nachdem die asiatischen Märkte schon geschlossen waren, wie erhofft Zinssenkungen in Aussicht gestellt, doch stehen im Verlauf der aktuellen Woche Daten auf der Agenda, vor deren Veröffentlichung sich die Anleger vorsichtshalber zurückhalten. Vielerorts sprechen Marktbeobachter daher angesichts der Verluste von "Sell the News". Im Fokus steht vor allem der PCE-Preisindex in den USA am Freitag. Auch aus der Eurozone kommen Inflationsdaten. Überdies wird der Chipkonzern NVIDIA am Mittwoch Quartalszahlen veröffentlichen, die angesichts hochgesteckter Erwartungen Enttäuschungspotenzial bergen.

