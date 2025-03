SMI stabil erwartet -- DAX mit leichten Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt soll am Montag zunächst keine Richtung finden.

Der SMI sowie die Nebenwerteindizes SPI und SLI werden stabil erwartet.

Mit einer uneinheitlichen Tendenz an Europas Börsen rechnen Händler am Montagmorgen. Die Märkte seien auf Richtungssuche, nachdem grosse Themen wie Notenbanksitzungen rund um den Globus abgearbeitet seien. Der Grosse Verfalltag vom Freitag könne am Montagvormittag noch eine Rolle spielen, denn die Termingeschäfte würden nun abgewickelt und die Positionen bereinigt. Dies könne noch zu Kursausschlägen in beide Richtungen führen, heisst es. Klar im Fokus stehen neuen Einkaufsmanagerindizes. Nachdem zuletzt der ZEW-Index besser als erwartet ausgefallen war, hoffen Marktteilnehmer auch hier auf einen Hauch Frühling. Hintergrund ist das Riesenschuldenpaket Deutschlands für Infrastrukturinvestitionen, das Europas Wirtschaft mit Aufträgen nach oben ziehen könnte. Derweil wartet der Markt auf Präzisierungen der geplanten US-Strafzölle, deren Start bislang für den 2.April geplant ist.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt soll mit leichten Gewinnen starten.

Der DAX wird mit einem positiven Handelsauftakt erwartet.

Nach seiner dreitägigen Korrektur vom Rekord zeichnet sich am Montag im DAX ein etwas höherer Start ab. Damit kann er sich weiter von seiner 21-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 22.804 Punkten absetzen. Am Dienstag vergangener Woche hatte der Dax mit 23.476 Punkten, wenn auch nur hauchzart, nach gut zwei Wochen eine weitere Bestmarke erreicht. Nach rund 18 Prozent Jahresplus hatten sich aber zu wenige neue Käufer gefunden und die Verlockung von Gewinnmitnahmen überwog. Inzwischen ist das vergangene Woche noch heiss diskutierte Milliardenpaket für Infrastruktur und Verteidigung in Deutschland Fakt. Nachdem der Bundesrat am Freitag grünes Licht gegeben hat, werden inzwischen von allen Seiten Rufe zur Verteilung der Mittel laut.

WALL STREET

Die US-Börsen verabschiedeten sich am Freitag mit behaupteten Notierungen ins Wochenende.

Der Dow Jones pendelte nach anfänglichen Verlusten in der Nähe seines Vortagesniveaus und schaffte kurz vor Sitzungsende ein Tagesplus von 0,08 Prozent und schloss auf 41'985,35 Punkte.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite entwickelte sich zunächst ähnlich, machte aber kurz vor Handelsschluss einen markanten Satz nach oben und legte um 0,52 Prozent auf 17'784,05 Zähler zu.

Vor allem Nike und Fedex lasteten mit schwachen Ausblicken auf der Stimmung. Die leicht positive Reaktion auf die Aussagen der US-Notenbank vom Mittwoch währte nicht lange. "Wir behalten unsere Ansicht bei, dass das Ergebnis der Fed im Grunde genommen eine eintägige Bewegung war, mit minimalen Auswirkungen in Bezug auf die unmittelbare Richtung", sagte ING-Analyst Benjamin Schroeder. Anleger seien auf Richtungssuche, hiess es auch mit Blick auf den Vortag, als zumindest besser als befürchtet ausgefallene Daten kaum stützten. Allerdings waren die Daten zugleich auch nicht gut.

Die Aufmerksamkeit verschiebe sich wieder etwas weg von der Geldpolitik zur Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Der pries weiter individuelle bzw. reziproke Zölle für jeden einzelnen Handelspartner ab dem 2. April als "Befreiungstag" der USA und rief das Thema damit wieder stärker ins Bewusstsein der Anleger.

Konjunktursorgen nehmen zu

Am Rentenmarkt hielten sich die Bewegungen in Grenzen. Die Zehnjahresrendite stieg um 2 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Anleihen dürften indessen gesucht bleiben - angetrieben von der Furcht, dass sich eine Konjunkturabschwächung noch verschlimmern könnte, argumentiert Rentenstratege Peter Cardillo von Spartan Capital.

Der Dollar stieg leicht, der Dollarindex zeigte sich 0,2 Prozent höher. Die jüngste Stärke des Greenbacks dürfte kaum von Dauer sein, da der Dollar "am stärksten von allen durch das Hin und Her der Zölle exponiert" sei, urteilte Pepperstone-Stratege Michael Brown.

ASIEN

An den Märkten in Fernost geht es am Montag mehrheitlich abwärts.

In Tokio zeigt sich der Nikkei 225 zeitweise 0,18 Prozent niedriger bei 37'608,49 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,05 Prozent auf 3'363,20 Zähler.

In Hongkong steigen die Kurse hingegen leicht: Der Hang Seng bewegt sich um 0,11 Prozent höher bei Einheiten 23'716,66 (MEZ: 07:55).

Zum Start in die neue Woche bewegen sich die Börsen in Ostasien vorwiegend mit leichten Verlusten. Auf der einen Seite stützt die positive Tendenz der US-Futures die Kurse, auf der anderen Seite lasten die US-Strafzölle, die Präsident Donald Trump für den 2. April angekündigt hat auf der Stimmung. Dieses Datum ist inzwischen jedoch mit einem Fragezeichen versehen, wie ein Vertreter des Weissen Hauses sagte. Auch sollen die Zölle nun doch nicht so umfangreich ausfallen wie zunächst angekündigt, sondern bestimmte Branchen betreffen wie Automobilbau, Pharma und Halbleiter. Wichtige Handelspartner der USA, zu denen auch Länder der Region wie Australien, China, Japan und Südkorea gehören, sollen aber unverändert mit sogenannten reziproken Zöllen belegt werden.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires