Asiens Börsen uneinheitlich -- SMI schliesst in Rot -- DAX beendet Handel tiefer

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag tiefrot.

Der SMI notierte zum Börsenstart bereits im Minus und baut seine Verluste anschliessend deutlich aus. Er beendete die Sitzung 1,93 Prozent tiefer bei 11'414,84 Einheiten.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI starteten mit Verlusten und bewegten sich im weiteren Verlauf weiterhin im Minus. Auch sie notierten letztlich 1,79 Prozent tiefer bei 15’230,17 Zählern respektive 2,01 Prozent im Minus bei 1'888,61 Einheiten.

Der Schweizer Aktienmarkt konnte sich dem negativen Trend nicht entziehen. Grund dafür war der Zinsausblick der US-Notenbank Fed. Zwar hat das Fed wie erwartet den Leitzins um weitere 25 Basispunkte (BP) gesenkt. Aber es sagte für das kommende Jahr wegen der hartnäckig erhöhten Inflation weniger Zinssenkungen als bisher voraus. Die aktualisierten Wirtschaftsprognosen deuteten nun nur noch auf zwei und nicht mehr auf vier weitere Zinssenkungen im Jahr 2025 hin, hiess es in einem Kommentar.

"Die US-Notenbank könnte das diesjährige Weihnachtsrallye verdorben haben, denn ihr falkenhafter Kurswechsel könnte eine tiefere Korrektur an den US-Aktienmärkten auslösen", hiess es in einem Kommentar von Swissquote. Nach der US-Zinsentscheidung steht mit dem grossen Verfallstag an der Eurex am Freitag das nächste marktbewegende Ereignis bevor. Beim Jahresendverfall laufen die Futures und Optionen auf Indizes und Einzelaktien aus. Dann kann es bei grossen Umsätzen zu heftigen Kursausschlägen kommen. Diese wirken vielfach trendverstärkend. "Und derzeit ist der Trend klar nach unten gerichtet", sagte ein Händler. "Damit sind wohl auch die allerletzten Hoffnungen auf einen Jahresendspurt verfolgen", sagte ein anderer Marktteilnehmer.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verbuchte am Donnerstag Verluste.

Der DAX eröffnete tiefer und bewegte sich auch anschliessend auf rotem Terrain. Er schloss 1,35 Prozent im Minus bei 19'969,86 Punkten.

Der DAX, dem in der laufenden Börsenwoche bereits die Luft ausgegangen war, startete am Donnerstagmorgen mit Verlusten. Die US-Notenbank Federal Reserve senkte wie erwartet zum dritten Mal in Folge ihren Leitzins - sagte aber für das kommende Jahr wegen der hartnäckig erhöhten Inflation weniger Zinssenkungen als bisher voraus. Das hatte an der Wall Street und vor allem an der Technologiebörse NASDAQ die Kurse stark belastet. Der Dow Jones Industrial erlebte den zehnten Verlusttag in Folge.

WALL STREET

Die Wall Street konnte ihre zwischenzeitlichen Stabilisierungstendenzen am Donnerstag nicht in den Feierabend retten.

Der Dow Jones verabschiedete sich marginale 0,04 Prozent höher bei 42'342,73 Zählern.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite rutschte im späten Handel sogar ins Minus und ging daneben 0,10 Prozent tiefer bei 19'372,77 Zählern in den Feierabend.

Zur Wochenmitte hatte ein falkenhafter Ausblick der US-Notenbank im Zuge einer wie erwartet ausgefallenen Zinssenkung Aktien und Anleihen auf Talfahrt geschickt. Die sich zwischenzeitliche, letztlich aber kraftlose Erholung sei kein Zeichen einer verbesserten Stimmung an der Börse, konstatieren Marktteilnehmer. Denn die Botschaften, die US-Notenbankpräsident Jerome Powell zu verkünden hatte, habe niemand hören wollen. Er hatte die Zinssenkungsaussichten reduziert und zugleich die Inflationserwartungen nach oben genommen.

"Die Fed hat die ohnehin schon schwindenden Markthoffnungen auf grosszügige Zinssenkungen im Jahr 2025 gedämpft. Die Märkte erwarten nun eine Pause im Januar und nur zwei Zinssenkungen im gesamten nächsten Jahr - im Vergleich zu fast sechs Anfang September.", erläutert Marktstratege Jean Boivin von BlackRock Investment Institute die veränderte Marktstimmung. Powells Botschaft seien gar nicht so schockierend gewesen, aber die Märkte hätten auf der Kippe gestanden und da brauche es nicht viel, um sie herunterzustossen, ergänzt BTIG-Analyst Jonathan Krinsky. Einige Marktteilnehmer stellen sich nun kurzfristig auf weiter fallende Kurse ein und sprechen von einer sich anbahnenden Korrektur. Die Weihnachtsrally könnte schon durch sein, heisst es weiter.

ASIEN

Die asiatischen Börsen weisen am Freitag unterschiedliche Vorzeichen aus.

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (06:54 Uhr) einen Verlust von 0,15 Prozent bei 38'754,49 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite hingegen um 0,04 Prozent auf 3'371,44 Einheiten.

Der Hang Seng in Hongkong legt um 0,03 Prozent auf 19'759,32 Zähler zu.

Die Aussicht auf ein langsameres Tempo bei den Zinssenkungen in den USA schmälert die Risikobereitschaft. Für Zurückhaltung sorgt aber auch das wieder gestiegene Risiko eines "Shutdowns" in den USA. Die Wall Street hatte am Vortag wenig verändert geschlossen und liefert daher keinen Impuls für den asiatischen Handel.

Im Fokus stehen hier die Verbraucherpreise für November, die etwas höher ausfielen als erwartet. Diese unterstreichen das Potenzial für weitere Zinserhöhungen durch die Bank of Japan (BoJ), heisst es. Die Aussagen der BoJ am Vortag liessen jedoch vermuten, dass die Zinsen eher später als früher steigen werden.

Die People's Bank of China (PBoC) beliess den Leitzins für Anleihen am Freitag unverändert. Der schwache Yuan hat die Möglichkeiten der PBoC zu weiteren Zinssenkungen eingeschränkt, während die geldpolitischen Lockerungen die chinesische Wirtschaft bisher nur begrenzt gestützt haben, so Teilnehmer. Es wird nun erwartet, dass Peking seine Haushaltsausgaben im Jahr 2025 erhöhen wird, um das Wachstum zu stützen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires