Asiens Börsen uneins

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt notierte am Freitag höher.

Der SMI kletterte bereits kurz nach Eröffnung ins Plus, pendelte im Anschluss um die Nulllinie und beendete den Tag schliesslich 0,32 Prozent höher bei 12'188,73 Punkten.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten letztlich der positiven Tendenz des SMI und beendeten den Handel 0,26 Prozent im Plus bei 16'203,15 Zählern respektive 0,20 Prozent höher bei 1'975,41 Einheiten.

Unerwartet gute US-Konjunkturdaten hatten in den vergangenen Tagen Inflations- und Rezessionssorgen weiter zurückgedrängt. Allerdings fehlten nach der Daten- und Ergebnisflut der Vortage am Berichtstag nun starke Impulse. Der Handel verlief laut Händlern eher ruhig und die Umsätze seien moderat. Vom Options-Verfall an der Eurex sei nicht viel zu spüren, kommentierte ein Händler.

Doch nach dieser Gewinnserie könnte dem Markt allmählich der Schnauf ausgehen, hiess es weiter. Denn inzwischen habe der Leitindex den grössten Teil der jüngsten Korrektur seit Ende Juli wieder aufgeholt. "Der Schlussstand von Ende Juli ist nicht mehr weit entfernt, eine Atempause würde daher nicht überraschen", sagte ein Händler. Am Nachmittag wurden in den USA noch Konjunkturdaten, nämlich die Baubeginne- und -genehmigungen sowie das Konsumentenvertrauen der Uni Michigan, veröffentlicht. Ob diese das Geschehen noch beeinflussen, werde sich zeigen, hiess es am Markt weiter.

DEUTSCHLAND

Gemilderte Rezessionssorgen in den USA hielten den DAX auch am Freitag in der Gewinnspur.

Der DAX startete bereits im Plus, baute es im weiteren Verlauf weiter aus und beendete den Handel schliesslich 0,77 Prozent höher bei 18'322,40 Punkten.

An den europäischen Aktienmärkten ging es auch zum Wochenschluss nach oben. Damit waren die von dem Börsenbeben in Tokio ausgelösten Verluste an den globalen Börsen, die den DAX zum Beispiel vor zwei Wochen um rund 1.500 Punkte abstürzen liessen, nahezu wieder aufgeholt.

Aus Sicht der Börsianer war die aktuelle Kombination von Konjunkturzuversicht und gleichzeitigen Zinssenkungshoffnungen so etwas wie die beste aller Welten. "Die Daten, die wir in den letzten 24 Stunden gesehen haben, hätten nicht noch besser werden können", kommentierte Gina Bolvin von Bolvin Wealth Management Group denn auch und weiter: "Wir sind nicht in der Rezession und das Wirtschaftswachstum geht weiter".

Der guten Stimmung zuträglich war ausserdem, dass bislang ein iranischer Gegenschlag in Reaktion auf die Ermordung eines hohen Hamas-Führers in Teheran ausgeblieben ist. Hinter den Kulissen wird unter Einbezug der USA offenbar intensiv verhandelt.

Starke US-Einzelhandelsumsätze hatten zudem am Vortag den Eindruck gefestigt, dass die Rezessionssorgen in den Vereinigten Staaten übertrieben gewesen sein könnten. Anhand der Daten sei eine Rezession einfach nicht auszumachen, erläuterte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Die Korrektur am Aktienmarkt in den vergangenen zwei Wochen entwickele sich offenbar zu einer klassischen Bärenfalle - wenn die Kurse also plötzlich wieder steigen, während Spekulanten fallende Kurse erwarten.

WALL STREET

Die US-Börsen notierten am letzten Handelstag der Woche etwas höher.

Der Dow Jones startete etwas schwächer in die Sitzung, konnte sich im weiteren Verlauf jedoch in die Gewinnzone kämpfen und beendete die Handelswoche schliesslich 0,24 Prozent höher bei 40'659,89 Einheiten.

Auch der NASDAQ Composite zeigte sich zu Anfang mit Verlusten. Anschliessend arbeitete sich der technologielastige Index auf grünes Terrain vor, wo er die Sitzung 0,21 Prozent fester bei 17'631,72 Punkten beendete.

Nach dem starken Vortageshandel ging es am Freitag an den US-Börsen nur noch leicht aufwärts. Stärkere als erwartete Einzelhandelsdaten für Juli hatten am Donnerstag eine Rally an den US-Börsen ausgelöst. Dies dämpfte die jüngsten Befürchtungen am Markt, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession abrutschen könnte. Gleichzeitig zeigten die im Laufe der Woche veröffentlichten Inflationsdaten, dass der Preisdruck weiter nachgelassen hat.

Nach der Zahlenflut in dieser Handelswoche wird am Markt weiterhin eine Zinssenkung der US-Notenbank im September erwartet, allerdings nun meist nur mit einem kleinen Schritt von 25 Basispunkten anstatt eines grossen Schritts von 50 Basispunkten.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Montag uneinig.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert zeitweise 1,50 Prozent auf 37'493,42 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite hingegen zwischenzeitlich 0,53 Prozent höher bei 2'894,57 Punkten. Der Hang Seng gewinnt stellenweise 1,06 Prozent auf 17'614,62 Zähler.

Einer freundlichen Tendenz an den chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong stehen am Montag in Japan und Südkorea Gewinnmitnahmen gegenüber. Weiter ist das Umfeld für Aktien günstig nach zuletzt guten US-Konjunkturdaten bei gleichzeitig anhaltenden Zinssenkungserwartungen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires