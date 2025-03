Vor Fed-Zinsentscheid: SMI und DAX zur Eröffnung tiefer -- Nikkei 225 mit leichten Verlusten

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wird am Mittwoch mit leichten Verlusten erwartet.

Der SMI verliert kurz nach Handelsbeginn 0,28 Prozent auf 13'015,05 Punkte.

Vor der am Abend anstehenden US-Zinsentscheidung wolle sich niemand wirklich aus dem Fenster lehnen, heisst es am Markt. Auch von der Wall Street kommen wenige Impulse. Die US-Börsen haben am Dienstag im Minus geschlossen, sich nach Börsenschluss in Europa aber nur noch wenig bewegt. Besonders Technologiewerte kamen erneut unter Druck. Auch die asiatischen Märkte machen keine grossen Sprünge.

Da von der US-Notenbank am heutigen Abend keine Zinssenkung erwartet wird, stehen die begleitenden Kommentare und Hinweise auf mögliche künftige Lockerungen im Mittelpunkt. Zudem werden die neuen Projektionen, die so genannten Dot Plots des Fed für die Leitzinsen, die Inflation und das Wirtschaftswachstum veröffentlicht. In der Nacht hatte die japanische Notenbank die Zinsen unverändert gelassen, am morgigen Donnerstag rückt dann die SNB mit ihrer Lagebeurteilung in den Fokus.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt beginnt den Mittwochshandel tiefer.

Der DAX eröffnet mit einem Verlust von 0,46 Prozent bei 23'272,15 Punkten.

Auf dem Rekordniveau des DAX lassen es die Anleger zur Wochenmitte erst einmal langsamer angehen. Befeuert von einer gelockerten Schuldenbremse und Milliardeninvestitionen in Infrastruktur und Rüstung hatte der DAX am Dienstag bei gut 23'476 Zählern eine neue Höchstmarke erreicht. Nachdem das historische Finanzpaket im Deutschen Bundestag die erste Hürde genommen hat, verlagert sich der Fokus der Anleger nun nach Washington. Dort entscheidet die US-Notenbank über den Leitzins, die wohl wichtigste Stellschraube für die globalen Finanzmärkte.

In einem durch hohe Unsicherheit geprägtem wirtschaftlichen Umfeld wird die US-Notenbank Fed die Zinsspanne voraussichtlich bei 4,25 bis 4,50 Prozent belassen. Der Fokus dabei liegt auf dem Ausblick und möglichen Signalen für künftige Entscheidungen. Angesichts der aggressiven Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump ist die Aussicht auf Zinssenkungen in den Vereinigten Staaten unsicher. Das und eine hartnäckig hohe Inflation hatte die Investoren an den US-Börsen am Dienstag zu Verkäufen bewogen.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Dienstag nach unten.

Der Dow Jones verlor 0,62 Prozent auf 41'581,31 Zähler.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss daneben mit einem Minus von 1,71 Prozent bei 17'504,12 Zählern.

Die relative Ruhe an der Zollfront hat die Wall Street in den vergangenen zwei Sitzungen andere Themen spielen lassen. Die Abwendung des Regierungsstillstandes und am Vortag positiv aufgenommene Daten haben die US-Börsen jüngst gestützt. Anleger scheinen die Schnäppchenjagd gegen das Risiko erneuter Volatilität abzuwägen. Die Stimmung an den US-Börsen sei schlechter als es die jüngsten Aufschläge vermuten lassen, hiess es im Handel.

Einer der Gründe für die hohe Verunsicherung am Markt war der Umstand, dass das Reizthema Zölle im Hintergrund weiterschwelte. Regierungsvertreter haben laut Wall Street Journal geprüft, ob sie die komplexe Ausarbeitung neuer Zolltarife für Hunderte von Handelspartnern des Landes vereinfachen könnten, indem sie die Staaten in eine von drei Zollkategorien einordnen. Die Verwaltung verfolge jedoch weiterhin den Plan individueller reziproker Zölle für jedes Land bis zur selbst auferlegten Frist vom 2. April, heisst es weiter.

ASIEN

An den Märkten in Fernost sind am Mittwoch überwiegend leichte Verluste zu sehen.

In Tokio schloss der Nikkei 225 um 0,25 Prozent tiefer bei 37'751,88 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite letztlich 0,1 Prozent auf 3'426,43 Zähler.

In Hongkong steigen die Kurse hingegen leicht: Der Hang Seng zeigt sich gegen 8:40 Uhr unserer Zeit um 0,13 Prozent fester bei 24'773 Einheiten.

Weil am Abend die US-Notenbank über die Zinsen entscheidet und neue Projektionen zu Wachstum, Inflation und Zinsen vorlegt, dürfte der weitere Handelsverlauf von Vorsicht und Zurückhaltung geprägt sein. Eine Zinssenkung wird nicht erwartet. Zwar hat sich die US-Inflation im Februar etwas abgekühlt, allerdings wird befürchtet, dass die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump die Inflation wieder anheizen wird.

Die Bank of Japan hat am Mittwoch ihre geldpolitischen Instrumente unverändert belassen und sich besorgt über die möglichen Auswirkungen der weltweiten Handelskonflikte auf die japanische Wirtschaft gezeigt. In einem weithin erwarteten Schritt beliess die japanische Zentralbank ihr Ziel für den Tagesgeldsatz bei 0,5 Prozent. Die BoJ hatte Ende Januar ihre dritte Zinserhöhung vorgenommen, nachdem sie im März 2024 die weltweit letzte Negativzinspolitik beendet hatte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires