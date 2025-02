SMI und DAX vorbörslich höher -- Asiens Börsen uneins

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt dürften am Mittwoch moderate Gewinne zu sehen sein.

Der SMI wird vor Börsenbeginn höher gesehen.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI werden wohl ebenfalls zunächst höher notieren.

Die nach dem langen US-Wochenende erwarteten klaren Vorgaben der Wall Street gibt es nicht. Hauptgewinner waren in den USA die Energie- und Versorgerbranchen. Für die europäischen Börsen gibt es damit wenig Übertragbares. Auch Asien zeigt sich am Morgen mit uneinheitlichen Vorzeichen. Bei den Branchen im Fokus stehen wieder die Autowerte nach neuerlichen Trump-Drohungen. Der US-Präsident wiederholte, Strafzölle von bis zu 25 Prozent einzuführen. Auch Halbleiter und Pharmaprodukte sollen davon betroffen seien. Details dazu soll es aber erst Anfang April geben. Im Blick steht auch die Inflation: Am Vormittag werden neue Preisdaten aus Grossbritannien vorgelegt, am Abend stellt dann die Fed ihr jüngstes Sitzungsprotokoll vor. Hier sind Marktteilnehmer gespannt zu erfahren, wie hoch die Fed-Mitglieder Inflationsgefahren einschätzen. Ein falkenhafter Ton könnte bestätigen, dass Zinssenkungshoffnungen in immer weitere Ferne rücken. Aktuell sehen die US-Märkte frühestens ab dem Spätsommer die erhöhte Chancen auf fallende Zinsen.

DEUTSCHLAND

Weiter aufwärts könnte es auch zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt gehen.

Der DAX legt aller Voraussicht nach einen Handelsbeginn auf grünem Terrain hin.

Es könnte also zu einer weiteren Höchstmarke reichen, die Luft scheint allerdings zunehmend dünner zu werden.

Seit Jahresbeginn steht für das Börsenbarometer ein Aufschlag von fast 15 Prozent zu Buche. Für den MDax der mittelgrossen Titel ging es immerhin um fast 11 Prozent nach oben. Rückenwind lieferte zuletzt die Hoffnung auf eine Lösung des Ukraine-Konfliktes sowie auf Wirtschaftsreformen nach der Bundestagswahl in Deutschland.

WALL STREET

An den New Yorker Börsen hat am Dienstag frischer Schwung gefehlt.

Der Dow Jones hatte die Sitzung marginal höher eröffnet und trat anschliessend weitgehend auf der Stelle. Zur Schlussglocke wies er ein geringfügiges Plus von 0,02 Prozent bei 44'556,34 Punkten aus.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab seine frühen Gewinne grösstenteils wieder ab schloss nur mit einem sehr kleinen Zuwachs von 0,07 Prozent bei 20'041,26 Zählern.

Hohe Bewertungen am US-Aktienmarkt mahnten die Anleger zur Vorsicht, während die Hoffnung auf eine Friedenslösung für die Ukraine die Märkte stützte. Bei einem ersten Treffen der Aussenminister der USA und Russlands in Saudi-Arabien nach mehreren Jahren Pause vereinbarten beide Seiten Gespräche über ein Ende des Ukraine-Krieges.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Mittwoch uneinheitlich.

In Tokio verlor der Nikkei 225 letztlich 0,27 Prozent auf 39'164,61 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite hingegen zwischenzeitlichen um 0,81 Prozent auf 3'351,54 Punkte zu.

In Hongkong notiert der Hang Seng stellenweise 0,32 Prozent tiefer bei 22'903,37 Indexpunkten.

Vielerorts lasten neuerliche Zolldrohungen des US-Präsidenten Donald Trump auf den Kursen. Dieser hatte am Dienstag gedroht, Strafzölle von 25 Prozent auf Auto-, Pharma- und Halbleiterimporte einzuführen. Die Zölle auf Autos könnten seinen Worten zufolge schon im April erhoben werden, für die Zölle auf Pharma- und Halbleiterprodukte nannte er zunächst keinen Zeitrahmen. Er wolle den betreffenden Herstellern mehr Zeit geben, Produktionskapazitäten in den USA aufzubauen, sagte er. An den Märkten überwiegt allerdings die Ansicht, dass Trumps Drohungen eher Teil einer Verhandlungstaktik sind, da er von anfangs geäusserten drastischeren Forderungen Abstand genommen hat.

Marktteilnehmer sprechen von Gelegenheitskäufen, nachdem die Kurse heftig nachgeben hatten, als der inzwischen abgesetzte Präsident Yoon Suk Yeol versuchte, das Kriegsrecht einzuführen, worauf es im Land zu heftigen Protesten kam. Inzwischen hofften Anleger, dass sich die Lage im Land beruhigen werde, heisst es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires