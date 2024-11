SMI & DAX in Rot -- Asiens Börsen schliessen uneins

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas leichter.

Der SMI startete die Woche marginale 0,02 Prozent höher bei 11'629,08 Zählern. Anschliessend zeigt er sich etwas tiefer.

Die Nebenwerteindizes SPI zeigte sich zu Beginn minimale 0,03 Prozent tiefer bei 15'484,14 Punkten und bleibt im weiteren Verlauf in Rot. Der SLI eröffnete 0,07 Prozent im Plus bei 1'913,59 Punkten und fällt im weiteren Verlauf auf rotes Terrain zurück.

Die Agenda für diese anstehende Woche bietet ein paar wichtige Eckpunkte. Während hierzulande etwa der Kapitalmarkttag des Nahrungsmittelriesen Nestlé (Dienstag) für Gesprächsstoff sorgen könnte, haben vor allem die Quartalszahlen von NVIDIA zur Wochenmitte das Zeug, die Märkte zu bewegen. Analysten rechnen mit einem Umsatzsprung beim Marktführer für Chips für künstliche Intelligenz. Darüber hinaus dürften weitere Nachrichten der anstehenden Regierung von Donald Trump sowie Zinserwartungen das Marktgeschehen beeinflussen. Fed-Chef Jerome Powell hatte vergangene Woche deutlich gemacht, die Notenbank habe keine Eile mit weiteren Zinssenkungen.

Von den 20 SMI-Werten weise alle am Morgen positive Vorzeichen auf. Dabei sind die Anteilsscheine des Rückversicherers Swiss Re (+1,2 Prozent) nach zahlreichen positiven Analystenkommentaren im Anschluss an die Zahlen zum dritten Quartal von vergangener Woche besonders gefragt.

Der Pharmakonzern Roche(+0,6 Prozent) wiederum hat für einen neuartigen Test die CE-Kennung erhalten. Damit kann der Test zur Identifizierung von Patientinnen mit Eierstockkrebs in Europa auf breiter Basis verfügbar gemacht werden.

In der zweiten Reihe steht der auf Asien spezialisierte Marktexpansionsdienstleister DKSH (+2,7 Prozent) im Fokus. Das Unternehmen hat seine bisherigen Ziele anlässlich eines heute stattfindenden Investorentages bestätigt.

DEUTSCHLAND

Nach zuletzt starken Schwankungen ohne Kursgewinne präsentiert sich der deutsche Leitindex am Montag im Minus.

Der DAX begann den Handel 0,2 Prozent höher bei 19'249,26 Punkten und bewegt sich im weiteren Verlauf unterhalb der Nulllinie.

Die Trendsuche im DAX setzt sich fort: In der Vorwoche hatte es bereits zweimal so ausgesehen, als starte die Jahresendrally. Letztlich ging den Käufern jedoch immer schnell die Luft aus, und das Rekordhoch von Mitte Oktober bei 19'674 Punkten blieb noch auf Abstand. In den USA korrigierten die Indizes zuletzt ihre Gewinne nach der Wahl deutlich. Auftrieb kommt am Morgen vor allem aus China, wo die Märkte positiv auf eine Geldspritze der Zentralbank reagierten. Chinas Staatschef Xi Jinping erklärte derweil, auch mit der künftigen US-Regierung unter Donald Trump zusammenarbeiten zu wollen.

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten am Freitag markante Verluste - insbesondere der Nasdaq-Composite.

Der Dow Jones bewegte sich während der gesamten Sitzung in der Verlustzone und ermässigte sich zum Handelsschluss um 0,70 Prozent auf 43'444,99 Punkte.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite musste ein deutlich stärkeres Minus hinnehmen und verlor 2,24 Prozent auf 18'680,12 Zähler.

Vor dem Wochenende belasteten die hartnäckige Inflation in den USA und zurückhaltende Kommentare der US-Notenbank die Stimmung an den US-Aktienmärkten. Bereits am Vortag hatten stärker als erwartet gestiegene Erzeugerpreise und Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell für Belastung gesorgt. Die Währungshüter haben es bezüglich Zinssenkungen wohl nicht eilig.

ASIEN

Die Börsen in Fernost beenden den Montagshandel uneins.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei 225 schlussendlich 1,09 Prozent auf 38'220,85 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite zum Börsenschluss 0,21 Prozent tiefer bei 3'323,85 Zählern.

Der Hang Seng in Hongkong stieg letztlich um 0,77 Prozent auf 19'576,61 Stellen.

Die Aktienmärkte in Ostasien schüttelten zu Beginn der Börsenwoche die schwache Vorgabe der Wall Street vom Freitag ab.

In den USA hatte auf die Stimmung gedrückt, dass US-Notenbankchef Powell wegen der starken Konjunktur eine langsamere Gangart beim Zinssenkungsprozess in Aussicht gestellt hatte. Dazu hatten sich am Freitag dann auch noch neue robuste US-Wirtschaftsdaten gesellt. Dennoch wird zumindest für die Dezember-Sitzung der US-Notenbank am Markt mit einer 62-prozentigen Wahrscheinlichkeit weiter eine Zinssenkung erwartet.

In Schanghai hiess es, die jüngsten Wirtschaftsdaten des Landes zeigten einige Anzeichen für Verbesserungen, aber Peking müsse dennoch mehr tun, um den Schwung angesichts wachsender geopolitischer Unsicherheiten aufrechtzuerhalten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires