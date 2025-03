SMI und DAX fester erwartet -- Asiens Börsen im Plus

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dürfte sich mit leichten Gewinnen zeigen.

Der SMI legt vorbörslich leicht zu.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften sich freundlich zeigen.

Auf einen weiterhin volatilen Handel stellen sich Händler an Europas Börsen ein. Die Woche stecke voller "Risk Events", von denen jedes für sich allein ausreiche, um die Marktrichtung zu ändern. In Deutschland steht vor allem die Abstimmung zum Schuldenpaket im Bundestag im Fokus. International blickt man auf das angekündigte Trump-Putin-Telefonat zu einer eventuellen Waffenruhe in der Ukraine. Dazu läuft in den USA die für die KI-Branche wichtige NVIDIA-Entwickler-Konferenz. Am Mittwoch steht dann die Entscheidung der US-Notenbank an, am Freitag der Grosse Verfalltag an den internationalen Terminbörsen.

DEUTSCHLAND

Am Dienstag dürften sich Anleger in Deutschland ein Herz fassen.

Der DAX gewinnt vorbörslich.

Mit der Perspektive einer gelockerten Schuldenbremse dürfte sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstagmorgen noch etwas weiter vorwagen. Nach zuletzt zwei guten Handelstagen nimmt das Börsenbarometer erneut Kurs auf das Rekordhoch vom 6. März bei knapp 23'476 Punkten. Am Vormittag beginnt die Sondersitzung des alten Bundestags zur Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben und zum Sondertopf für Infrastruktur und Klima. Die Aussicht auf öffentliche Investitionen in Milliardenhöhe in den kommenden Jahren hatte den DAX zuletzt auf neue Höchststände getrieben.

WALL STREET

An der Wall Street bewegten sich die Kurse zum Wochenstart nach oben.

Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,85 Prozent auf 41'841,63 Punkte aus der Sitzung. Er hatte zur Startglocke noch minimal verloren, konnte sich dann jedoch auf grünes Terrain vorarbeiten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite wies zum Handelsschluss einen Gewinn von 0,31 Prozent auf 17'808,66 Zähler aus. Auch er hatte zu Beginn nachgegeben und sich dann - nach anfänglichen Schwankungen - für den Weg nach oben entschieden.

Die US-Börsen setzten am Montag ihre jüngste Erholung fort - wenn auch mit etwas gebremstem Tempo. Im Fokus standen positiv aufgenommene Konjunkturdaten. Allerdings hielten Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent, der die jüngsten Kursverluste in New York als gesunde Korrektur bezeichnete, die Kaufbereitschaft nach den deutlichen Freitagsgewinnen in Grenzen.

"Nach dem unerwartet schwachen Januarergebnis haben die Einzelhandelsumsätze erneut enttäuscht, auch wenn es zu einem kleinen Plus gekommen ist", schrieb Experte Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba. Mit einer Zinssenkung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch sei zwar nicht zu rechnen. Doch die Daten untermauerten tendenziell die Erwartung einer zukünftigen geldpolitischen Lockerung - zumal der Empire-State-Index, der die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York misst, klar negativ überrascht habe. Dazu passte auch der etwas später veröffentlichte, ebenfalls schwache NAHB-Hausmarktindex.

US-Finanzminister Bessent bekräftigte mit seinen Aussagen derweil die Ansicht, dass die Regierung wohl nicht eingreifen wird, um die Märkte zu stützen. "Diese Äusserungen haben viele an der Wall Street beunruhigt, die darauf gehofft hatten, dass Bessent in der Trump-Regierung die 'Stimme der Vernunft' in der Wirtschaftspolitik sein würde", kommentierte Marktstratege Benjamin Picton von der Rabobank.

ASIEN

An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag nach oben.

In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise um 1,29 Prozent auf 37'880,81 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 3'429,80 Stellen.

In Hongkong legt der Hang Seng derweil um 2,22 Prozent auf 24'680,64 Zähler zu.

Feste Kurse in Tokio und Hongkong im Sog einer positiven Vorgabe der Wall Street und wenig veränderte Indizes in Schanghai prägen das Börsenbild im Handelsverlauf am Dienstag in Asien. Von der am Berichtstag und am Mittwoch tagenden japanischen Notenbank erwartet der Markt keine weitere Zinserhöhung, wenngleich Analysten betonen, dass das Ende der Fahnenstange im aktuellen Zinserhöhungszyklus noch nicht erreicht sein dürfte. Insbesondere in Hongkong sorgt laut den Ökonomen von HSBC für Kauflaune, dass zuletzt chinesische Einkaufsmanagerindizes besser ausgefallen sind und Peking einen Plan zur Ankurbelung des Konsums ausgearbeitet hat. Der Aktionsplan signalisiere eine Änderung des politischen Kurses, die Stimulierungsmassnahmen kämen trotz des starken Jahresauftakts.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires