SMI im Minus -- DAX tiefer -- Börsen in Fernost letztlich in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich im Donnerstagshandel im Minus.

Der SMI startete 0,07 Prozent tiefer bei 11'590,99 Zählern und notiert im Anschluss ebenfalls in der Verlustzone.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der wechselhaften Tendenz des Leitindex. Zuvor waren sie 0,61 Prozent im Minus bei 15'566,34 Punkten respektive 0,01 Prozent tiefer bei 1'866,87 Einheiten gestartet.

Auch am Gründonnerstag, dem letzten Handelstag vor den Osterfeiertagen, hat der Zollstreit die Märkte im Griff. Negative Vorgaben aus den USA dürften zwar die Stimmung belasten. Doch aus Fernost gibt es positive Signale. Die USA und Japan haben Fortschritte bei den Zollverhandlungen erreicht. Dagegen dürften die Anleger vor dem langen Wochenende keine unnötigen Risiken eingehen, heisst es am Markt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Gründonnerstag im Minus.

Der DAX eröffnete 0,57 Prozent höher bei 21'433,55 Punkten. Im weiteren Verlauf rutscht er jedoch auf rotes Terrain.

Zoll-Verhandlungen zwischen Japan und den USA machten etwas Mut, hiess es am Markt. In Asien legten die Kurse zu. Anders sah es tags zuvor in den USA aus, wo die Börsen hohe Verluste erlitten hatten. Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell trübten die Stimmung. Powell zufolge könnten die negativen Auswirkungen der US-Importzölle auf die Inflation anhaltend sein. Der DAX hatte am Vortag dank eines Schussspurts bis auf über 21'300 Punkte das Hoch aus der Vorwoche hinter sich gelassen und muss nun versuchen, die Kursgewinne zu behaupten. Vor dem langen Osterwochenende seien Anleger aber geneigt, Kursgewinne abzusichern, schrieb der Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Finanzethos. Es könne gut sein, dass kurzfristig Gewinne gesichert beziehungsweise realisiert würden.

WALL STREET

Unsicherheit dominierte die US-Börsen zur Wochenmitte.

Der Dow Jones präsentierte sich bereits zum Handelsbeginn schwächer und rutschte im Verlauf tiefer ins Minus. Letztlich verlor er 1,73 Prozent auf 39'669,39 Punkte.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab ebenfalls bereits zum Start nach und weitete seine Verluste dann aus. Er rutschte schliesslich um 3,07 Prozent auf 16'307,16 Zähler ab.

Die neuesten Entwicklungen "erinnerten Investoren an die andauernden Eskalationsrisiken und schüren Ängste, dass der Handelskrieg noch schlimmer werden könnte (...). Obwohl nach den Wochenendnachrichten über Zollbefreiungen für Elektronik Optimismus herrschte, gab es seitdem keine Anzeichen dafür, dass entweder die USA oder China nachgeben würden", erläuterte Marktstratege Henry Allen von der Deutschen Bank.

Ein überraschend schwacher Auftragseingang des weltweit grössten Chip-Maschinenbauers ASML lastete am Mittwoch auf der Stimmung für die Halbleiterbranche. Erschwerend hinzu kommen verschärfte Einschränkungen für Lieferungen von KI-Chips nach China durch die US-Regierung.

Mit verschärften Einschränkungen für Lieferungen von Chips für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) nach China beschert die US-Regierung NVIDIA Einbussen in Milliardenhöhe. Der Konzern werde eine Belastung von 5,5 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit Lagerbeständen und Kaufzusagen verbuchen, hatte das Unternehmen mitgeteilt.

Für zusätzlichen Druck sorgten Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell. Seiner Meinung nach könnten die negativen Auswirkungen der US-Importzölle auf die Inflation anhaltend sein.

ASIEN

Die asiatischen Märkte schüttelten am Donnerstag im späten Geschäft die schwachen US-Vorgaben ab und zeigten sich im Plus.

In Tokio gewann der Nikkei 225 letztlich 1,35 Prozent auf 34'377,60 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland hingegen legte der Shanghai Composite schlussendlich um 0,13 Prozent auf 3'280,34 Zähler zu.

Der Hang Seng in Hongkong notierte zum Handelsende um 1,61 Prozent auf 21'395,14 Stellen höher.

Gestützt wurde der Markt von der ersten Runde der Handelsgespräche zwischen Japan und den USA. US-Präsident Donald Trump spricht von grossen Fortschritten und weckt damit Hoffnungen, dass der Handelskrieg doch noch entschärft oder gar beendet werden kann. Die Gespräche zwischen Japan und den USA über Zölle dürften nach Einschätzung von Analyst Katsuhiko Aiba von Citi bald zu einer Einigung führen. Es sei sehr wahrscheinlich, dass die Gespräche innerhalb der 90-tägigen Frist für reziproke Zölle zu einem Ergebnis führten. Auch China soll laut Berichten jüngst Verhandlungsbereitschaft signalisiert haben, wenn auch unter Bedingungen.

Der Yen, als sicherer Hafen jüngst gesucht, fiel am Morgen mit der steigenden Hoffnung auf eine Lösung im Zollkonflikt und hilft dem japanischen Aktienmarkt zusätzlich auf die Sprünge. Die Bank of Japan (BoJ) dürfte nach Einschätzung von Nomura später und weniger Zinserhöhungen vornehmen. Auch von Schnäppchenjägern war am Markt die Rede. Elektronik- und Schwerindustriewerte führten die Gewinne an.

Anleger verarbeiteten die soliden chinesischen BIP-Daten für das erste Quartal, heisst es. Da die Daten durch Vorzieheffekte aus den USA wegen der Zölle geprägt waren, steigen die Spekulationen auf Konjunkturstimuli in China, um das Wachstum zu stützen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires