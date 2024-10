Vor ZEW-Konjunkturerwartungen: SMI und DAX höher -- Asiens Börsen uneins

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt notiert im Dienstagshandel etwas höher.

Der SMI begann den Handel 1,11 Prozent höher bei 12'288,88 Einheiten. Anschliessend bewegt er sich weiterhin auf grünem Terrain.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI notieren ebenfalls im Plus. Sie starteten 1,03 Prozent höher bei 16'377,83 Punkten respektive 1,22 Prozent im Plus bei 2'013,15 Zähler in den Dienstagshandel.

Die europäischen Aktienmärkte notieren zum Handelsstart am Dienstag im Plus. Den Impuls liefert wieder einmal die Wall Street mit guten Vorgaben. Nachdem zuletzt der China-Stimulus die Risikofreude der Investoren unterstützte, ist es nun die Wall Street, an der verstärkt auf Donald Trump als zukünftigen US-Präsidenten gesetzt wird. Fraglich ist, inwieweit die deutschen Unternehmen von einer solchen Entwicklung profitieren und wie nachhaltig dann die Freude ist. Erkenntnis über das zurückliegende dritte Quartal wird die nun langsam an Fahrt aufnehmende Berichtssaison liefern. In den USA legen Bank of America, Goldman Sachs sowie Citigroup ihre Quartalsberichte vor. Sollte auch diese die Erwartungen übertreffen, dürfte die Party an der Wall Street andauern. Konjunkturseitig wird am Vormittag der ZEW-Index für Oktober veröffentlicht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verbucht am Dienstag Gewinne.

Der DAX eröffnete 0,38 Prozent höher bei 19'581,57 Punkten und baut seine Gewinne im Anschluss aus.

Nach seinem starken Wochenstart sind beim DAX auch am Dienstag zunächst keine Ermüdungserscheinungen erkennbar. Mit Blick auf den Nahostkonflikt beruhigte ein Bericht der "Washington Post" Sorgen der Anleger vor einer starken Eskalation ein etwas. Die US-Zeitung berichtete, dass Israel sich bei seinem geplanten Vergeltungsschlag gegen den Iran auf militärische Einrichtungen konzentrieren und Atom- und Ölanlagen verschonen will. Die Ölpreise fielen daraufhin deutlich, was auch Bedenken in puncto einer womöglich wieder anziehenden Inflation mindert. Am Vortag war der DAX erstmals über die Marke von 19'500 Zähler geklettert. Weitere Leitzinssenkungen bei einer gleichzeitig robusten US-Wirtschaft sowie die Hoffnung auf eine Fortsetzung des positiven Starts in die Berichtssaison sind die Treiber. Am Dienstag stehen weitere US-Banken auf mit Quartalszahlen auf der Agenda, darunter Goldman Sachs. In Deutschland werden die ZEW-Konjunkturerwartungen veröffentlicht.

WALL STREET

Die US-Börsen zogen im Handelsverlauf am Montag an.

Der Dow Jones schaffte es zum Wochenstart auf ein neues Allzeithoch bei 43'139,00 Zählern. Zum Handelsende ging es um 0,47 Prozent auf 43'065,68 Zählern nach oben.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schaffte es im Montagshandel unterdessen auf ein Plus von 0,87 Prozent auf 18'502,69 Zähler.

Daneben hat auch der marktbreite S&P 500 gleich zu Beginn eine neue Bestmarke aufgestellt. In der Spitze ging es bis auf 5'871.41 Punkte nach oben, am Ende stand ein Aufschlag von 0,77 Prozent auf 5'859,95 Zähler.

Der Rentenhandel ruhte zu Wochenbeginn wegen des Feiertags Columbus Day.

Etwas Unterstützung kam von dem Konjunkturpaket, das die chinesische Regierung am Wochenende angekündigt hat. China will ein Paket gezielter, schrittweiser fiskalpolitischer Massnahmen einführen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Beobachter bemängelten jedoch das Fehlen von Details. Das Paket beinhaltet auch die Anhebung der Schuldenobergrenze in einem relativ grossen Umfang, um die bestehenden versteckten Schulden der lokalen Regierungen zu ersetzen und ihre Schuldenrisiken zu entschärfen, sagte Finanzminister Lan Foan.

Während die Bilanzsaison eine Pause einlegt, werden in den kommenden Tagen Bank of America, Citigroup und Goldman Sachs aus dem Bankensektor Geschäftszahlen vorlegen - ausserdem Schwergewichte wie Netflix, Procter & Gamble, UnitedHealth oder auch Johnson & Johnson.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen Asiens haben auch am Dienstag unterschiedliche Richtungen eingeschlagen.

Der japanische Leitindex notierte am Dienstag letztlich höher. So schloss der Nikkei 225 0,77 Prozent im Plus bei 39'910,55 Zählern.

Vom chinesischen Festland wurden Verluste gemeldet, wo der Shanghai Composite schlussendlich 2,53 Prozent im Minus bei 3'201,29 Einheiten notierte.

Deutlich abwärts geht es auch in Hongkong: Der Hang Seng notiert zwischenzeitlich 3,84 Prozent tiefer bei 20'283,79 Punkten.

Während die Kurse in China fallen, geht es in Tokio nach einer Feiertagspause für den japanischen Leitindex Nikkei 225 nach oben. Der chinesische Aktienmarkt bleibt im Spannungsfeld zwischen trägem Wirtschaftswachstum und der Aussicht auf weitere Konjunkturmassnahmen der Regierung, über deren Ausgestaltung aber weiterhin Unsicherheit herrscht.

