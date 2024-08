SMI vorbörslich in Grün -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen im Plus

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet.

Der SMI notiert rund eine Stunde vor Handelsstart in der Gewinnzone.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten zur Wochenmitte der Tendenz des SMI. So ging es für den SPI 1,25 Prozent auf 16’058.55 Zähler nach oben, während der SLI letztlich 1,37 Prozent auf 1’954,48 zulegte.

Die Aufholjagd nach dem Kursrutsch der Vorwoche dürfte sich weiter fortsetzen. Die US-Konsumentenpreise, die am Vortag veröffentlicht wurden, fielen niedriger aus als gedacht. Im Juli sind die Verbraucherpreise in den USA auf Jahressicht um 2,9 Prozent gestiegen. Experten hatten im Schnitt einen Anstieg um 3,0 Prozent erwartet. Das könnte der US-Notenbank Fed mehr Spielraum für die an den Finanzmärkten erwarteten Zinssenkungen geben. Dies wiederum bestärkt Anleger darin, für September mit einer Leitzinssenkung zu rechnen. "Trotzdem rechnen wir nach wie vor mit einer sanften Landung der US-Wirtschaft, was ein positives Umfeld für Risikoanlagen schafft", schrieb die Grossbank in ihrem täglichen Kommentar.

Derweil setzt sich die Berichtssaison fort. Mit Geberit hat ein Blue-Chip-Unternehmen seine Zahlen vorgelegt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte seine Erholung am Donnerstag fortsetzen.

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Der DAX dürfte am Donnerstag seinen Erholungskurs fortsetzen und sich wieder der Marke von 18'000 Punkten nähern. Damit hätte der DAX ausgehend von seinem Anfang der Vorwoche bei fast 17.000 Zählern erreichten tiefsten Stand seit Mitte Februar schon wieder fast 1'000 Punkte aufgeholt. Die nächste Hürde ist die 21-Tage-Linie als Signalgeber für den kurzfristigen Trend, die aktuell bei 18.055 Punkten läuft. Preis- und Inflationsdaten aus den USA hatten an den beiden Tagen zuvor die Gemüter beruhigt und die Börsen weltweit gestützt. Die Märkte erwarten nun, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen bald senken wird. Die Vorgaben von den Überseebörsen sind am Donnerstag positiv. Die Berichtssaison ist hierzulande derweil so gut wie beendet.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es zur Wochenmitte aufwärts.

Der Dow Jones startete noch marginal höher, zog im Anschluss jedoch deutlicher an. Er beendete den Tag mit einem Zuschlag von 0,61 Prozent bei 40'008,39 Punkten.

Der NASDAQ Composite eröffnete ebenso stärker. Nachdem er zwischenzeitlich ins Minus fiel, raffte er sich zum Handelsschluss wieder ins Plus auf. Sein Schlussstand: 17'192,60 Stellen (+0,03 Prozent).

Die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreise für Juli sorgten kaum für Impulse. In den USA schwächte sich der Preisauftrieb unerwartet ab. Die Verbraucherpreise stiegen zum Vorjahresmonat um 2,9 Prozent. Im Vormonat hatte die Rate 3,0 Prozent betragen. Volkswirte hatten mit einer unveränderten Rate gerechnet. "Alles in allem werden die Zinssenkungserwartungen, die als erhöht zu bezeichnen sind, wohl nicht geschmälert", schrieb Volkswirt Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost verbuchen am Donnerstag Gewinne.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legt gegen 07:00 MESZ um 0,86 Prozent auf 36'754,05 Einheiten zu.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 1,04 Prozent auf 2'880,23 Punkte. Der Hang Seng notiert 0,34 Prozent höher bei 17'171,01 Zählern.

Nachdem am Vortag aus den USA die für die Zinsrichtung als wichtig geltenden Verbraucherpreise berichtet wurden, verbuchen die Märkte in Ostasien Gewinne. Dazu behalten die Akteure weiter die Lage im Nahen Osten im Blick, wo es jederzeit zu einer militärischen Eskalation kommen könnte.

