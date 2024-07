SMI und DAX mit schwächerem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich - Nikkei im Feiertag

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zur Eröffnung etwas leichter.

Der SMI gibt zum Start in den Montag etwas nach.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI beginnen die neue Woche ebenfalls mit einem kleinen Minus.

An der Schweizer Aktienbörse geht es zum Wochenstart zunächst abwärts. Nachdem der Leitindex SMI vergangene Woche weitere Jahresbestmarken gesehen hat, lassen Investoren es zunächst etwas ruhiger angehen. Die Vorgaben aus Übersee werten Börsianer als gemischt. Die Wall Street hat am Freitag im Plus geschlossen. In Asien tendieren die Märkte dagegen uneinheitlich. Vor allem die jüngsten Konjunkturdaten aus China dürften Investoren beschäftigen.

Sowohl das BIP als auch die Detailhandelsumsätze in China fielen schwächer als erwartet aus. Auch das Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump am Wochenende, das seine Chancen auf eine Wiederwahl erhöht hat, dürfte den Markt beeinflussen. "Trump wird wahrscheinlich die Zölle gegen China erhöhen und die Ausgaben steigern, was wiederum zu höherer Inflation und US-Renditen führen wird", fasst ein Händler zusammen. Damit bleibt auch die Zinspolitik des Fed im Fokus. Der Markt preise derzeit eine erste Zinssenkung im September ein, heisst es im Handel. Vorsichtige Stimmen betonen allerdings, dass vor dem September-Entscheid noch zweimal Inflationsdaten veröffentlicht würden.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich Anleger zu Wochenbeginn zunächst etwas zurück.

Der DAX verliert zum Ertönen der Startglocke 0,06 Prozent auf 18'736,11 Punkte.

Nach dem Chartausbruch im DAX vom Freitag fehlen zu Wochenbeginn zunächst Anschlusskäufe. Am Freitagnachmittag war er mit dem starken Start der US-Indizes auf das höchste Niveau seit Anfang Juni geklettert. Dabei knackte er auch den seit dem Rekordhoch Mitte Mai bei 18'892 Punkten gültigen Korrekturtrend. Charttechnisch ist der Weg zu seinem bisherigen Höchststand damit frei. Aus technischer Sicht bleibt die Lage damit aussichtsreich: "Selbst das Allzeithoch von 18'893 Punkten erscheint schon wieder in Schlagdistanz", sagt Holger Struck von hs-livetrading. "In Bezug auf die Stärke der US-Indizes wäre es überfällig, saisonal allerdings untypisch", ergänzt er mit Blick darauf, dass das Zeitfenster Ende Juli bis Mitte September eher als schwierige Börsenphase gilt.

Die US-Indizes hatten einen guten Teil ihrer Tagesgewinne im späten Handel letztlich aber wieder abgeben müssen, nachdem der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 zwischenzeitlich sogar neue Bestmarken erreicht hatten. Für den Dow war es der erste Höchststand nach zweimonatiger Pause, in der die Nasdaq-Indizes und der S&P weiter vorangeprescht waren.

Aus China kamen am Morgen eher schwache Wirtschaftsdaten. Die Wirtschaft verliert an Schwung und Einzelhandelsdaten aus dem Juni enttäuschten. Derweil legte der Bitcoin nach dem Attentat auf Donald Trump deutlich zu. Die Chancen des Ex-Präsidenten auf einen erneuten Wahlerfolg gelten nach den Schüssen auf ihn als gestiegen.

WALL STREET

Die Wall Street bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain.

Der Dow Jones Index verbuchte zum Start des letzten Handelstages der Woche moderat Gewinne und baute diese im Verlauf sichtlich aus. Danach übersprang er die psychologisch wichtige 40'000er-Marke und konnte bei 40'257,24 Zählern ein neues Allzeithoch erreichen. Schlussendlich notierte er 0,62 Prozent im Plus bei 40'000,90 Einheiten.

Der NASDAQ Composite ging derweil etwas stärker in den Tag und zog dann ebenfalls an. Er verabschiedete sich 0,63 Prozent im Plus bei 18'398,45 Punkten ins Wochenende.

Die US-Technologiebörse NASDAQ stabilisierte sich nach dem jüngsten Rückschlag. Inflationsdaten hatten zunächst keinen grossen Einfluss auf die Kurse. Geschäftszahlen aus dem Bankensektor stiessen am Markt auf ein unterschiedliches Echo.

Am Donnerstag hatte die Nachricht, dass die US-Verbraucherpreise im Juni gegenüber dem Vormonat weniger als erwartet gestiegen sind, die Hoffnungen auf eine baldige US-Leitzinssenkung befeuert. Daraufhin war es zu massiven Gewinnmitnahmen an der davor rekordverwöhnten NASDAQ gekommen. Nun wurde bekannt, dass die Erzeugerpreise im vergangenen Monat hingegen mehr zugelegt haben als prognostiziert.

Die Aktien von JPMorgan standen unter Beobachtung. Das Geldhaus konnte zwar den Gewinn trotz einer höheren Risikovorsorge für Kreditausfälle steigern. Das lag aber an einem Buchgewinn von knapp 8 Milliarden US-Dollar im Zusammengang mit der Umstrukturierung der Beteiligung am Kreditkartenriesen Visa.

ASIEN

Die Märkte in Asien schlagen zum Wochenauftakt unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 am Freitag mit einen Verlust von 2,45 Prozent bei 41'190,68 Punkte. Am Montag wird dort feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite derzeit marginale 0,03 Prozent höher bei 2'972,22 Zählern. Daneben verliert der Hang Seng in Hongkong um 1,63 Prozent auf 17'994,70 Einheiten.

An den Börsen in Asien geht es im Handelsverlauf am Montag zumeist in engen Grenzen uneinheitlich zu. In Tokio wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Gesprächsthema Nummer eins ist das Attentat auf US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump am Wochenende und was dies für den Wahlausgang bedeuten könnte. Allgemein wird vermutet, dass sich dadurch die Siegchancen für den - zumindest mit Blick auf die USA - als wirtschaftsfreundlicher geltenden Trump verbessert haben. Klare Impulse an den Börsen setzt dies zunächst aber nicht.

Für mehr Bewegung sorgen Konjunkturdaten aus China. Sie sind durchwachsen ausgefallen. Während das BIP im zweiten Quartal mit einem Plus von 4,7 Prozent die Prognose von 5,0 Prozent verfehlt hat, fiel die Zunahme der Industrieproduktion mit plus 5,3 Prozent im Juni besser aus als geschätzt. Zugleich stieg der Einzelhandelsumsatz um 2,0 Prozent, während das Wachstum der Anlageinvestitionen im ersten Halbjahr in China mit 3,9 Prozent genau die Prognose traf. Laut den Analysten von Goldman Sachs deuten die Daten insgesamt auf eine weiter eher schleppende Nachfrage in China hin. Sie deuteten darauf hin, dass eine stärkere politische Unterstützung erforderlich sei. Laut Ökonom Zichun Huang von Capital Economics deutet das schwache BIP noch nicht auf den Beginn eines erneuten Abschwungs hin. Eine Verstärkung der fiskalischen Anreize und anhaltende Exportstärke dürften das Wachstum in den kommenden Monaten ankurbeln und Unterstützungsmassnahmen für den Immobilienmarkt schienen zu helfen, den Wohnungsmarkt zu stabilisieren, denn die Verkäufe neuer Häuser seien im vergangenen Monat weitgehend unverändert geblieben. Marktteilnehmer in Hongkong berichten derweil, dass der Spielraum für einen weiteren Anstieg der Aktienkurse in Hongkong begrenzt sei und weitgehend von der chinesischen Wirtschaftspolitik abhänge. Im Blick stehe daher das "Dritte Plenum" in dieser Woche. Dabei handelt es sich um ein Treffen des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, wo wichtige Weichen gestellt werden.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires