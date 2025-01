Hoffnung auf schrittweise Zollerhöhung durch Trump: SMI mit Gewinnen -- DAX-Anleger am Dienstag in Kauflaune -- Börsen in Asien schliessen uneinheitlich

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt prägen am Dienstag Gewinne das Bild.

Der SMI ist mit einem Plus von 0,67 Prozent bei 11'780,1 Punkten gestartet und legt im Verlauf weiter zu.

Die Nebenwerteindizes SPI (Start: +0,69 Prozent bei 15'704,05 Punkten) und SLI (Start: +0,72 Prozent bei 1'946,05 Punkten) zeigen sich ebenfalls fester.

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag zu einer Erholung angesetzt. Die US-Börsen hatten am Vorabend noch ihre Gewinne ausgebaut bzw. die Verluste begrenzt, was vor den am morgigen Mittwoch anstehenden Inflationsdaten die Märkte stützt. Positiv werteten Anleger auch, dass die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen nicht weiter in Richtung der 5%-Marke "durchmaschiert" sind. Nun rückt vermehrt auch die anlaufende Berichtssaison in den Fokus.

>Mit Blick auf die US-Inflationsdaten macht sich bereits Nervosität breit, denn es droht durchaus neues Ungemach. Sollten auch diese Daten wie der US-Arbeitsmarktbericht nicht wie erhofft ausfallen, könnten sich die Zinssenkungserwartungen weiter nach hinten schieben. "Derzeit sind Anleger gut beraten, ihre Anlageentscheidungen zu treffen, ohne auf die Unterstützung durch die US-Notenbank zu setzen", heisst es dazu von Händlern.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Dienstag freundlich.

Der DAX startete 0,66 Prozent höher bei 20'266,14 Punkten. Auch im weiteren Handelsverlauf dominieren die Käufer.

Zum Wochenauftakt war der DAX noch der 20.000-Punkte-Marke nahe gekommen, die schlussendlich aber mit einem gewissen Puffer verteidigt wurde. Mit einer fortgesetzten Erholung von diesem Tief könnte er nun auch einen Versuch wagen, diese Korrektur vorerst abzuhaken. Anleger dürfen auch weiter auf den Rekord von Mitte Dezember bei 20'522 Punkten schielen.

Etwas Rückenwind kommt am Dienstag aus New York, wo sich die Börsen am Vorabend quasi auf ihrem Tageshoch aus dem Handel verabschiedet hatten. Entscheidend für die Börsen bleiben wohl vorerst die Zins- und Inflationsperspektiven, gepaart mit den ersten Schritten von Trump, sobald er in der kommenden Woche das Amt des US-Präsidenten übernimmt. Anleger hoffen und bangen diesbezüglich mit jeder Meldung. Am Dienstag nun gab es einen Kreise-Bericht, wonach ein Berater-Team über eine langsame und schrittweise Erhöhung der Zölle nachdenke, um damit die Verhandlungsposition zu stärken und gleichzeitig einen Anstieg der Inflation zu vermeiden.

"Sollte Donald Trump seine Zölle nach der Einführung in kleinen Schritten anheben, wäre der befürchtete grosse Schock erst mal vom Tisch", schrieb diesbezüglich am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Er sieht darin etwas Hoffnung, dass die befürchteten Zoll- und Inflationsschocks ausbleiben.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street zeigten sich am Montag unentschlossen.

Der Dow Jones konnte Gewinne einfahren und schloss mit einem Plus von 0,86 Prozent bei 42'297,12 Punkten.

NASDAQ Composite schloss unterdessen schwächer: Am Ende stand ein Minus von 0,38 Prozent auf 19'088,10 Punkte.

Die Talfahrt an den US-Börsen konnte am Montag nur teilweise beendet werden. Vor allem hoch bewertete Techwerte standen auch zum Wochenstart weiter unter Druck. Nach wie belastete ein Mix aus Zoll-, Inflations- und Zinssorgen die Anleger. Nach einem starken Arbeitsmarktbericht am Freitag sowie einer wegen Inflationssorgen eingetrübter Verbraucherstimmung in den USA gilt die Aufmerksamkeit nun bereits den Verbraucherpreisen. Sie werden am Mittwoch veröffentlicht.

Technologiewerte haben auch am Montag weiterhin einen besonders schweren Stand haben an den US-Börsen.Zum einen stellte die noch amtierende US-Regierung von Präsident Joe Biden neue Einschränkungen für die Ausfuhr von KI-Technologien vor. Dabei geht es sowohl um Hochleistungs-Chips für Künstliche Intelligenz (KI) als auch um KI-Modelle, mit denen die entsprechende Software läuft. Zum anderen belasteten die steigenden Renditen am US-Markt für Staatsanleihen. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bonds stieg auf 4,8 Prozent und bewegt sich damit auf dem höchsten Stand seit 2023.

ASIEN

An den Märkten in Asien ging es am Dienstag uneinheitlich zu.

In Tokio ging es nach der gestigen Feiertagspause für den Nikkei 225 1,83 Prozent auf 38'474,30 Punkte abwärts. Dabei musste der Leitindex allerdings die schwache Börsenentwicklung in der Region vom Vortag noch nachholen.

Auf dem chinesischen Festland hatten unterdessen die Bullen die Oberhand: Der Shanghai Composite gewann 2,54 Prozent und schloss bei 3'240,94 Punkten.

Gewinne wurden auch aus Hongkong gemeldet, wo der Hang Seng 1,94 Prozent höher bei 19'239,85 Zählern schloss.

Zweigeteilt hat sich das Bild an den Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag gezeigt. Generell stützte ein Bericht über wohl zunächst moderate US-Zölle. Während es somit in der Breite nach oben ging, büsste der japanische Aktienmarkt ein, weil dort die Akteure erst jetzt auf den stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag reagieren konnten, der dafür sorgte, dass die Erwartungen an Zinssenkungen durch die US-Notenbank weiter zurückgeschraubt wurden. Am Montag hatte das Geschäft an den Finanzmärkten in Japan feiertagsbedingt pausiert.

Die japanische Zehnjahresrendite erreichte mit 1,24 Prozent das höchste Niveau seit 2011. Dazu trug vor allem auch der eingeschlagene Straffungskurs der japanischen Notenbank bei und tagesaktuell die Ankündigung des Vizegouverneus der Notenbank, dass in der kommenden Woche eine mögliche Zinserhöhung diskutiert werde.

Andernorts erholten sich die Indizes kräftig vom Rücksetzer zu Wochenbeginn. Insbesondere an den chinesischen Börsen stiegen die Kurse deutlich. Das dürfte zum kleinen Teil den stark ausgefallenen chinesischen Aussenhandelsdaten für Dezember zu verdanken sein, die am Montag veröffentlicht worden waren. In erster Linie sorgte aber eine Bloomberg-Meldung für Kauflaune, wonach Mitglieder des Wirtschaftsteams des designierten US-Präsidenten Donald Trump eine langsame und schrittweise Erhöhung von Zöllen in Betracht ziehen sollen, um einerseits einen Inflationsschub zu vermeiden und andererseits den Verhandlungsdruck auf Lieferländer allmählich zu erhöhen. Auch wenn man schnell wieder ein Dementi von Trump sehen könne, der Markt giere nach Signalen, dass die Strafzölle weniger aggressiv ausfallen könnten, als Trump dies angedroht habe, kommentierte Sean Callow, Währungsstratege bei InTouch Capital Markets.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires