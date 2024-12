SNB senkt Leitzins: SMI hebt ab -- DAX mit leichten Gewinnen -- Asiens Börsen folgen Wall Street ins Plus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt legt am Donnerstag zu.

Der SMI ist mit einem Plus von 0,05 Prozent bei 11'688,38 Punkten in den Handel gestartet und gewinnt im Handelsverlauf.

Auch die Nebenwerteindizes SPI (Start: -0,07 Prozent bei 15'582,17 Punkten) und SLI (Start: +0,23 Prozent bei 1'941,15 Punkten) gewinnen hinzu.

Die Tatsache, dass die Schweizerischen Nationalbank am Morgen den Zinssenkung um weitere 50 Basispunkte auf noch 0,50 Prozent senkt, kam für viele Beobachter unerwartet, wurde aber positiv aufgenommen.

Das Warten am Markt geht danach noch weiter: Denn schon um 14.15 Uhr wird die Europäische Zentralbank ihre Zinsentscheidung bekanntgeben. Die EZB dürfte ihre Leitzinsen ebenfalls um 25 BP reduzieren. Am kommenden Mittwoch wird dann auch noch die US-Notenbank offenlegen, ob sie die Geldpolitik weiter lockert.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich etwas fester.

Der DAX ist mit einem Plus von 0,20 Prozent bei 20'440,07 Punkten in den Handel gestartet und verteidigt die moderaten Gewinne im Verlauf.

Nach dem jüngsten Rekordhoch zum Wochenanfang bei 20'461 Punkten hat sich im DAX kaum noch etwas getan. Daran dürfte sich auch am Donnerstag zunächst nichts ändern. Die Anleger sitzen nach rund 22 Prozent Jahresplus auf einem üppigen Polster, das es zu verteidigen gilt.

Am frühen Nachmittag könnten aber die Zinsentscheidung der EZB und die anschliessende Pressekonferenz dem Dax wieder etwas Leben einhauchen. Die Europäische Zentralbank dürfte ihre Leitzinsen wieder senken - Ökonomen erwarten überwiegend einen Abschlag von 0,25 Prozentpunkten. Die Zinswende hatte die EZB im Juni begonnen und seither noch zweimal am Rad gedreht.

WALL STREET

Nach der Bekanntgabe aktueller Inflationszahlen zeigten sich die US-Aktienmärkte am Mittwoch uneinheitlich.

Für den US-Leitindex Dow Jones ging es am Mittwoch 0,22 Prozent auf 44'148,56 Punkte abwärts.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss unterdessen 1,77 Prozent höher bei 20'034,89 Zählern. Beim NASDAQ 100 wurde mit 21'784,71 Punkten im Handelsverlauf ein neues Rekordhoch erreicht.

Am Markt richtete sich der Fokus darauf, dass sich der Preisauftrieb in den USA im November wie erwartet etwas verstärkt hat. "Der Anstieg der Inflationsrate dürfte die Fed nicht davon abbringen, in einer Woche eine Zinssenkung um 25 Basispunkte vorzunehmen. Der Leitzins liegt noch immer deutlich über der Inflationsrate. Damit sind die US-Währungshüter in einer komfortablen Situation", kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in einer ersten Reaktion.

ASIEN

In Fernost bewegen sich die Märkte auf grünem Terrain.

In Tokio stieg der Nikkei 225 um 1,21 Prozent auf 39'849,14 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es ebenfalls nach oben: Der Shanghai Composite gewann 0,85 Prozent auf 3'461,50 Zähler.

Für den Hang Seng geht es in Hongkong daneben 1,08 Prozent auf 20'371,72 Punkte ins Plus.

Die Börsen in Asien folgen am Donnerstag der festeren Vorgabe der Wall Street. Dort legten die Kurse deutlicher zu, nachdem mit Spannung erwartete Inflationsdaten für November im erwarteten Rahmen ausgefallen waren, mithin keine negative Überraschung für die Zinssenkungserwartung brachten. Mit fast 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit setzt der Markt nun am 18. Dezember in den USA auf eine weitere Zinssenkung . Dazu wird im Tagesverlauf fest mit der dritten Zinssenkung in Folge durch die Europäische Zentralbank gerechnet.

In Hongkong und China stützt ausserdem die Hoffnung auf weitere Stimuli zur Ankurbelung der Wirtschaft von der am Berichtstag endenden zentralen Wirtschaftsarbeitskonferenz. Dazu dürfte es Hinweise für das Wachstumsziels China für 2025 geben, heisst es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires