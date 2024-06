Fed-Entscheid am Abend: SMI und DAX etwas fester -- Asiens Börsen im Minus

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich mit leichten Gewinnen.

Der SMI zeigt sich kurz nach Hanelsstart etwas höher.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI schliessen sich der freundlichen Tendenz an.

Während die Vorgaben aus den USA eher gemischt ausfallen richten sich alle Augen auf den "Super-Mittwoch". Denn erstmals seit Juni 2020 fallen US-Inflationsdaten und eine Sitzung der US-Notenbank Fed auf den gleichen Tag. Vor diesem Doppelschlag an wichtigen Nachrichten lässt sich niemand wirklich aus der Reserve locken. Die Erwartungen an diesen Tag könnten kaum höher sein, gleichzeitig schwebt eine gewisse Angst übers Börsenparkett: "Monate von Makrorisiken sind in diesem Tag gebündelt", heisst es dazu von einem Analysten. Denn das Enttäuschungspotenzial ist gross. Das Gros der Marktteilnehmer geht davon aus, dass nun auch die Inflationsdaten eher dazu beitragen, dass die Währungshüter ihre Prognosen überarbeiten und die Zahl der möglichen anstehenden Zinssenkungen noch weiter reduzieren müssen. "Die Optimisten hoffen auf Daten im Rahmen der Erwartungen, welche die bereits deutlich angespannten Nerven der Marktteilnehmer nicht noch mehr erschüttern", so ein Börsianer.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex gewinnt am Mittwoch leicht hinzu.

Der DAX notiert zum Handelsstart quasi unverändert bei 18.368,52 Indexpunkten und legt direkt im Anschluss leicht zu.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt gehen vorsichtig optimistisch in den "Super-Mittwoch". Anleger warten gespannt auf neue Zinssignale für die US-Geldpolitik, nachdem im bisherigen Wochenverlauf die Verunsicherung nach der Europawahl den DAX auf ein Einmonatstief gedrückt hatte. Zur Wochenmitte stehen nun neben dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed auch die aktuellen Inflationszahlen aus den USA auf der Agenda. Es wird fest damit gerechnet, dass die Fed am Abend den Leitzins unverändert in Spanne zwischen 5,25 Prozent und 5,50 Prozent belassen wird. Allerdings könnten die Stellungnahme der Notenbank zur Zinsentscheidung und die anschliessende Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell Hinweise auf die weitere Zinspolitik und eine erste Zinssenkung liefern - genauso wie die zuvor veröffentlichten Inflationsdaten.

WALL STREET

Die immer näher rückende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed überschattete auch am Dienstag die US-Börsen.

Der Dow Jones Index ging 0,31 Prozent schwächer bei 38'747,35 Zählern in den Feierabend. Der NASDAQ Composite erreichte unterdessen bei 17'343,55 Punkten ein neues Rekordhoch, nachdem der Techwerteindex 0,88 Prozent zugelegt hatte.

Vor den viel beachteten Inflationsdaten und der zur Wochenmitte anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben die US-Börsen am Dienstag nur teilweise den Rückwärtsgang eingelegt. Bevor nicht klarer ist, welchen geldpolitischen Kurs die Federal Reserve (Fed) einschlägt, hielten sich die Anleger mit Aktienengagements erst einmal zurück, lediglich Techanleger waren ungebremst in Kauflaune.

Am US-Anleihemarkt, wo die Erwartungen an die künftigen US-Leitzinsen gehandelt werden, legten die Bonds unterdessen leicht zu. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen US-Staatspapiere hielt sich in etwa auf dem Niveau von knapp 4,5 Prozent.

Das Ausmass der erwarteten Zinssenkungen in der weltgrössten Volkswirtschaft im weiteren Verlauf des Jahres dürfte die internationalen Börsen entscheidend beeinflussen. "Wir gehen davon aus, dass der Offenmarktausschuss für dieses Jahr nur noch zwei Zinssenkungen prognostiziert. Im März waren es noch drei", schrieb etwa Ökonom Gilles Moëc von Axa IM.

ASIEN

An den Märkten Asiens dominieren am Mittwoch die Bären.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert aktuell 0,63 Prozent auf 38'888,50 Punkte. (Stand: 7.08 Uhr MEZ)

Der Shanghai Composite gibt derweil minimale 0,02 Prozent auf 3'027,41 Stellen ab. In Hongkong geht es für den Hang Seng um 1,45 Prozent nach unten auf 17'913,10 Indexpunkte.

Überwiegend mit Verlusten zeigen sich die Börsen im Asien-Pazifik-Raum im Handelsverlauf am Mittwoch. Einen Ausreisser nach unten macht Hongkong. Die Aktienmärkte stehen ganz im Bann der bevorstehenden Notenbanksitzung und neuen Inflationsdaten. Entsprechend vorsichtig zeigen sich Aktien- und Rentenmärkte, auch am Devisenmarkt herrscht Ruhe. Aus China wurden Verbraucher- und Produzentenpreise für Mai veröffentlicht. Beide lagen im erwarteten Rahmen und sorgen kaum für Impulse. Die Verbraucherpreise stiegen mit 0,3 Prozent zum vierten Mal in Folge. Sie zeigen, dass der Anstieg der Nahrungsmittelpreise unter Kontrolle zu sein scheint. Die für den Export wichtigen Erzeugerpreise gingen um 1,4 Prozent gegen Vorjahr zurück, es war bereits der 20. Rückgang in Folge. Während die Börse in Schanghai sich unverändert zeigt, geht es Hongkong es um 1,5 Prozent abwärts.

