Hoffnung im Ukraine-Krieg: SMI und DAX deutlich fester -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zieht am Mittwoch kräftig an.

So eröffnete der SMI 0,79 Prozent höher bei 12’792,93 Punkten und bleibt auch anschliessend auf grünem Terrain.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI steigen zeitweise.

Die Aktienmärkte versuchen am Mittwoch nach den jüngsten Verlusten eine Gegenbewegung, wenn auch die Unsicherheit angesichts einer neuen Runde im Zoll-Karrusell hoch bleibt. Denn nach den jüngsten Tiraden von US-Präsident Trump kontert nun die EU mit entsprechenden Gegenmassnahmen. Gleichzeitig wurden neue Drohungen gegen Kanada von Trump wieder zurückgenommen. "Ein globaler Handelskrieg nimmt langsam Fahrt auf", heisst es dazu von einem Experten.

Zudem steigt die Spannung mit Blick auf die am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten. Diese dürften sich merklich auf die Hoffnungen von Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed auswirken. Und je nachdem wie die Daten ausfallen, könnten sie entweder einen Stabilisierungsversuch der Märkte unterstützen oder die Talfahrt weiter befeuern.

DEUTSCHLAND

Am Mittwoch greifen die Anleger am deutschen Aktienmarkt beherzt zu.

So startete der DAX 0,88 Prozent höher bei 22'525,74 Zählern und zeigt sich auch im weiteren Verlauf sehr freundlich.

Nach der jüngsten Verlustserie nimmt der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte einen neuerlichen Anlauf nach oben. Positive Impulse liefern vage Hoffnungen auf einen Waffenstillstand in der Ukraine. So akzeptiert die Ukraine nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj den Vorschlag der US-Regierung für einen ersten 30-tägigen Waffenstillstand im russischen Angriffskrieg. "Wir sehen darin einen positiven Schritt und sind bereit, ihn zu gehen. Nun liegt es an den Vereinigten Staaten, Russland davon zu überzeugen, dasselbe zu tun. Wenn Russland zustimmt, wird der Waffenstillstand sofort in Kraft treten", schrieb er am Dienstagabend auf der Plattform X.

Unterdessen sind die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 Prozent in Kraft getreten. Die Europäische Union kündigte eine entschiedene Reaktion an. So sollen in einem ersten Schritt von April an wieder EU-Zölle auf die Einfuhr amerikanischer Produkte wie Whisky, Motorräder und Boote fällig werden - ein grosser Handelskonflikt bahnt sich an.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Dienstag letztlich mit Abschlägen.

Der Dow Jones eröffnete leicht im Minus und baute seine Verluste im weiteren Verlauf aus. Er beendete den Tag 1,14 Prozent niedriger bei 41'433,48 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete den Handel tiefer und verabschiedete sich nach einem volatilen Handelstag 0,18 Prozent im Minus bei 17'436,10 Stellen.

Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag seine zu Wochenbeginn erlittenen Verluste ausgeweitet. In einem weiterhin von Konjunktursorgen geprägten Umfeld fiel der US-Leitindex auf das Niveau von Mitte September. Vor allem die konjunktur- und zinssensiblen Technologiewerte - 2024 noch die grossen Gewinner am Aktienmarkt - sind zuletzt stark unter Druck geraten. Verantwortlich dafür ist auch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, die Ängste vor einer Rezession der weltgrössten Volkswirtschaft schürt. Wegen seines potenziell inflationstreibenden Wirtschaftskurses signalisierte die US-Notenbank Fed schon im Dezember eine vorsichtige Gangart bei den von Anlegern erhofften Zinssenkungen. Am Dienstag nun legte Trump nach. Der US-Präsident erklärte, dass er die Zölle auf alle Stahl- und Aluminiumprodukte, die aus Kanada in die USA eingeführt werden, auf 50 Prozent erhöhen wird.

ASIEN

Die Börsen in Asien finden am Mittwoch keine gemeinsame Richtung.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem kleinen Gewinn von 0,07 Prozent bei 36'819,09 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite letztlich um 0,23 Prozent auf 3'371,92 Punkte.

In Hongkong gibt der Hang Seng aktuell (10:08 Uhr) 0,76 Prozent auf 23'600,31 Punkte ab.

Es herrschte weiterhin Unsicherheit bezüglich der Zoll-Ankündigungen der Trump-Administration. Dazu kamen die Sorgen vor einer Rezession in den USA, die US-Präsident Donald Trump selbst befeuert hatte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires