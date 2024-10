US-Berichtssaison startet: SMI-Anleger halten sich zurück -- DAX-Investoren wagen sich nicht aus der Deckung -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich - Festland-China deutlich tiefer

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich im Freitagshandel unentschlossen.

Der SMI war mit einem Minus von 0,11 Prozent bei 12'064,63 Punkten in den Handel gestartet, im Verlauf pendelt das Börsenbarometer mit geringen Ausschlägen um die Nulllinie.

Der Nebenwerteindex SPI startete 0,11 Prozent tiefer bei 16'099,98 Punkten, für den SLI ging es zum Start um 0,03 Prozent auf 1'977,53 Punkte nach unten - hier ist im Verlauf wenig Bewegung zu sehen.

Damit zeichnet sich für den Freitagshandel ein ähnliches Bild wie am Vortag ab, als sich der Markt über weite Strecken nur wenige Punkte um den Vortagesschluss bewegte. Auch die Vorgaben aus Übersee geben keine einheitliche Richtung vor. Die Wall Street schloss wenig verändert, während in Asien zum Wochenschluss die Kursgewinne überwogen.

In Asien sorgt die Ankündigung des chinesischen Finanzministeriums, am morgigen Samstag eine Pressekonferenz abzuhalten, für Auftrieb. Es wird erwartet, dass ein neues Konjunkturpaket vorgestellt wird, mit dem Peking versucht, seine Wirtschaft anzukurbeln. Zuvor aber stehen weitere Preisdaten aus den USA auf dem Plan. Nachdem am Vortag die Verbraucherpreise Befürchtungen geschürt haben, dass sich die Inflation nicht schnell genug abkühlt, stehen am Nachmittag die Erzeugerpreise auf der Agenda. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Fed die Zinsen im November um einen Viertelpunkt senken wird, liegt laut dem FedWatch Tool" der CME bei rund 87 Prozent. Neben den Preisdaten nimmt die Berichtssaison mit den Zahlen der Finanzinstitute JPMorgan, Wells Fargo und BlackRock Fahrt auf.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich im Freitagshandel nur wenig verändert.

Der DAX markierte seinen Erstkurs bei 19'206,31 Punkten: Ein Minus von 0,03 Prozent. Im Verlauf zeigt sich der deutsche Leitindex weiter mit geringen Ausschlägen.

Bereits die US-Inflationszahlen am Vortag hatten es nicht vermocht, den deutschen Leitindex aus seinem neutralen Bereich zwischen dem Rekordhoch vom September und der psychologisch wichtigen Unterstützung bei 19'000 Zählern zu befördern. Am Freitag wird nun in den USA die Berichtssaison eingeläutet, die in den nächsten Wochen zeigen sollte, wie es um die internationale Wirtschaft bestellt ist. Mit JPMorgan und Wells Fargo lassen sich die ersten US-Banken in die Bücher schauen.

"Jetzt müssen die Unternehmen zeigen, dass das neue Allzeithoch des S&P 500 auch von steigenden Gewinnen unterlegt ist", bemerkte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf den jüngsten Rekord des marktbreiten US-Index. Massgeblich für die jüngsten Gewinne war zuletzt auch die Hoffnung auf Impulse aus China, wo am Samstag weitere Details zum geplanten Konjunkturprogramm mitgeteilt werden sollen.

WALL STREET

In den USA ging es am Donnerstag leicht nach unten.

Der Dow Jones schloss 0,14 Prozent tiefer bei 42'454,12 Indexpunkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging daneben 0,05 Prozent leichter bei 18'282,05 Zählern aus dem Handel.

Das beherrschende Thema am Donnerstag waren in New York die aktuellen Inflationszahlen, welche vom US-Arbeitsministerium vor Handelsbeginn veröffentlicht wurden. Die US-Verbraucherpreise sind im September sowohl gegenüber dem Vormonat als auch im Jahresvergleich stärker als erwartet gestiegen. Damit bekamen die Erwartungen an den nächsten Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank Fed Anfang November einen kleinen Dämpfer. Doch eine klare Mehrheit der Anleger rechnet ohnehin nur noch mit einem kleinen Zinssenkungsschritt von 0,25 Prozentpunkten - selbst eine Beibehaltung des aktuellen Leitzinses erscheint nicht ausgeschlossen. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe legten stärker als erwartet zu.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien schlugen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann zum Wochenschluss 0,57 Prozent auf 39'605,80 Zähler.

Verluste wurden unterdessen vom chinesischen Festland gemeldet, wo der Shanghai Composite 2,55 Prozent schwächer bei 3'217,74 Punkten schloss.

Kräftig aufwärts ging es am Vortag in Hongkong: Der Hang Seng gewann 2,98 Prozent auf 21'251,98 Indexpunkte. Am Freitag findet feiertagsbedingt hier kein Handel statt.

Unter den asiatischen Finanzmärkten haben sich lediglich die chinesischen Festlandsbörsen am Freitag mit stärkeren Bewegungen hervorgetan. Nach den Vortagsgewinnen gaben die chinesischen Festlandsbörsen nun deutlich nach. Vor einer Pressekonferenz am Samstag, auf der Details zu den angekündigten Stützungsmassnahmen für die chinesische Wirtschaft genannt werden sollen, herrschte damit Vorsicht. Marktteilnehmer begründeten dies mit Unsicherheit, zumal die Erwartungen an das Massnahmenpaket recht hoch seien. Dies gelte um so mehr, als es noch erhebliche Fragezeichen hinter Grösse und Zeitrahmen gebe.

An den anderen Märkten der Region Asien-Pazifik tat sich nicht allzu viel. Neue US-Inflationszahlen am Donnerstag waren nach Einschätzung der Landesbank Baden-Württemberg unspektakulär ausgefallen. "Im September stiegen die Konsumentenpreise um 0,2 Prozent, in der Kernrate ohne Nahrungsmittel und Energie um 0,3 Prozent, beides marginal über unseren Erwartungen", hiess es in einem Kommentar. "Die US-Notenbank kann sich also noch nicht bequem zurücklehnen, von allein wird die US-Wirtschaft nicht zur Preisstabilität zurückkehren." Für den 7. November erwarte man weiterhin nur einen kleinen Senkungsschritt von 0,25 Prozent.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires