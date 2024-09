Vor US-Inflationsdaten: SMI knapp im Minus erwartet -- DAX dürfte freundlich starten -- Negative Vorzeichen bei Nikkei, Hang Seng und Co.

SCHWEIZ

Am Schweizer Markt dürfte sich zum Start in den Mittwochshandel zunächst wenig tun.

Der SMI zeigt sich vorbörslich zeitweise um 0,11 Prozent leichter bei 11'951,75 Punkten. Am Dienstag hatte er die Sitzung 0,13 Prozent leichter bei 11'964,71 Punkten beendet.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI gingen am Dienstag 0,15 Prozent schwächer bei 15'905,66 Einheiten bzw. 0,14 Prozent schwächer bei 1'940,84 Zählern aus dem Handel.

Mit einem zurückhaltenden Geschäft rechnen Händler am Mittwoch. Der Markt warte gespannt auf die neuen Inflationsdaten aus den USA. Sie werden als Indikator für die nächsten Zinsschritte der US-Notenbank gesehen. Die TV-Debatte der US-Präsidentschaftskanditaten Kamala Harris und Donald Trump wird ohne Einfluss auf die heimischen Börsen gesehen. In Europa wird ausserdem bereits auf die Zinsentscheidung der EZB geblickt, die am Donnerstag verkündet wird.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch höher erwartet.

In vorbörslichen Indikationen gewinnt der DAX zeitweise 0,42 Prozent auf 18'343 Punkten. Am Vortag hatte er 0,96 Prozent tiefer bei 18'265,92 Zählern geschlossen.

In vielerlei Hinsicht herrscht aber weiter Unsicherheit unter den Anlegern. Rezessionssorgen, Zinsunsicherheit und dann noch die US-Wahl - vieles hemmt derzeit die Risikofreude. Hinzu kommt noch die Inflation, die zuletzt an Schrecken verloren hat, aber am Mittwoch wieder in den Fokus rückt mit der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise. Laut Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners könnte die Jahresrate auf den niedrigsten Stand seit dem ersten Quartal 2021 fallen. Die Daten sind wichtig für den Zinskurs der US-Notenbank Fed, da offen ist, wie stark sie den Leitzins im September senken wird.

Die beiden US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump überzogen sich derweil bei ihrem ersten TV-Duell gegenseitig mit scharfen Angriffen. "Keiner der Kandidaten war politisch besonders sachlich, beide wichen den Fragen des Moderators aus und konzentrierten sich auf die vermeintlichen Schwächen ihres Gegners", schrieben am Morgen die Experten der Schweizer Grossbank UBS. Wegen der Verflechtungen im Technologiesektor, sei das Wahlergebnis besonders kritisch für die Asien-Börsen, betonten sie.

WALL STREET

Die US-Börsen liefen am Dienstag in verschiedene Richtungen.

Der Dow Jones bewegte sich zum Auftakt etwas höher, drehte dann aber auf rotes Terrain ab, wo er die Sitzung 0,23 Prozent leichter bei 40'736,92 Einheiten beendete.

Der NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls stärker und blieb dann im Plus. Zum Handelsende notierte er 0,84 Prozent höher bei 17'025,88 Punkten.

Die US-Börsen taten sich nach der Vortagesstabilisierung schwer damit, weitere Kursgewinne zu verbuchen. Am Vortag hatten sich beide Indizes etwas von der schwächsten Handelswoche seit März 2023 erholt.

Vor den anstehenden Inflationsdaten am Mittwoch, die voraussichtlich Einfluss auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche (18. September) haben werden, dominierten bei den Anlegern jedoch wieder Zurückhaltung und Vorsicht.

Ausserdem steht in der Nacht auf Mittwoch die mit Spannung erwartete erste TV-Debatte der US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump an. Nachdem Amtsinhaber Joe Biden nach einem schwachen Auftritt in einer Debatte gegen Trump Ende Juni auf eine Wiederwahl zugunsten von Vizepräsidentin Harris verzichtet hatte, liegen Harris und Trump nun in den Umfragen nahezu gleichauf.

ASIEN

Die asiatischen Börsen geben zur Wochenmitte nach.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert gegen 7:45 Uhr unserer Zeit satte 2,47 Prozent auf 35'265 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,90 Prozent auf 2'719 Zähler. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng gleichzeitig ein Minus von 1,45 Prozent auf 16'984 Einheiten.

Negative Vorzeichen prägen zur Wochenmitte den Börsenhandel in Asien. Marktteilnehmer berichten von Nervosität vor den US-Inflationsdaten, die im späteren Tagesverlauf veröffentlicht werden. Sie dürften die Erwartungen an die Zinssitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche beeinflussen. Zudem habe das Fernsehduell zwischen den US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump die Unsicherheit eher vergrössert, und dies knapp zwei Monate vor der Wahl. Trump wiederholte während der Debatte seine Pläne, im Fall seiner Wahl die Zölle auf chinesische Produkte zu erhöhen.

Die Beziehungen zwischen den USA und China sind ohnehin schon angespannt, zumal nachdem das US-Repräsentantenhaus am Montag eine Gesetzesvorlage gebilligt hat, die chinesischen Biotechunternehmen den Zugang zum US-Markt und den Zugriff auf Daten erschweren soll. Dem sogenannten Biosecure Act muss nun noch der US-Senat zustimmen. Derweil hat das Repräsentantenhaus einer weiteren Gesetzesvorlage zugestimmt, mit der die Schliessung der Wirtschafts- und Handelsbüros (HKETO) der Sonderverwaltungszone Hongkong erreicht werden soll.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires