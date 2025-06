Fortschritte in Handelsgesprächen: SMI und DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch mit leichten Verlusten erwartet.

Der SMI notiert vorbörslich schwach im Minus.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften der Tendenz des Leitindex folgen.

Der Markt warte nun auf die US-Preisdaten am Nachmittag. Erwartet wird, dass die US-Verbraucherpreise im Mai erneut um 0,2 Prozent gestiegen sind, die Jahresrate soll auf 2,4 Prozent gestiegen sein. In der Kernrate rechnen Volkswirte ebenfalls mit einer Beschleunigung auf 2,9 von 2,8 Prozent, auch die Monatsveränderung soll hier mit 0,3 Prozent etwas höher ausfallen als die 0,2 Prozent aus dem April. "Ein Scheitern der Verhandlungen zwischen den USA und China ist nach wie vor möglich und könnte eine Verkaufswelle von Risikoanlagen auslösen", so Linh Tran, Marktanalyt bei XS.com. Bisher gebe es lediglich ein Rahmenabkommen, das bis zum 10. August in ein Vertragswerk münden müsse. Sonst träten die aktuellen Zölle wieder in Kraft. Zunächst stütze das Rahmenabkommen aber die Risikobereitschaft, so die Analystin. Geld fliesse nun erst einmal wieder in Risikoanlagen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte weiter von seinem jüngsten Rekordhoch entfernen.

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor Handelsstärt etwas schwächer.

Am Vortag schloss das Börsenbarometer nach Verlusten erstmals seit Monatsanfang wieder unter der Marke von 24'000 Punkten, nun sind weitere Abgaben zu erwarten. Am Donnerstag hatte der Index bei 24'479 Zählern eine Höchstmarke erreicht.

Die Landesbank Helaba verweist auf das vorläufige Ergebnis der Handelsgespräche zwischen China und den USA. Das in London erzielte Rahmenabkommen müsse noch von den Staatschefs Donald Trump und Xi Jinping gebilligt werden. "Mit der EU lassen Ergebnisse der Gespräche aber auf sich warten. Das Wohl und Wehe am Aktienmarkt hängt wohl von den Ergebnissen dieser Verhandlungen ab", so die Analysten.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Dienstag ruhig zu.

Der Dow Jones notierte anfänglich minimal tiefer, konnte sich anschliessend jedoch in die Gewinnzone absetzen und die Sitzung 0,25 Prozent höher bei 42'866,81 Punkten beenden.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete etwas höher und bewegte sich auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Letztlich schloss er die Sitzung 0,63 Prozent stärker bei 19'714,99 Einheiten ab.



Anleger hielten sich angesichts der weiter laufenden Handelsgespräche zwischen den USA und China mit einer klare Positionierung zurück. Ulrich Urbahn, Leiter Multi-Asset-Strategie und Research bei der Privatbank Berenberg sieht die Märkte laut der Deutschen-Presseagentur als "etwas überkauft" an. Auf der anderen Seite würden Kursrisiken begrenzt erscheinen: "Sollte es zu einer Korrektur kommen, ist die Wahrscheinlichkeit eines grösseren Ausverkaufs diesmal geringer."

ASIEN

In Asien dominierten am Mittwoch die Bullen.

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,48 Prozent auf 38'396,06 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil um 0,54 Prozent auf 3'403,00 Einheiten nach oben.

In Hongkong sind ebenso Gewinne zu sehen: Der Hang Seng notiert zeitweise 0,95 Prozent höher bei 24'392,47 Punkten.

An den Börsen in Fernost dominieren am Mittwoch positive Vorzeichen, nachdem Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China vermeldet wurden. Demnach wurde ein Rahmenabkommen vereinbart, dem allerdings noch US-Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping zustimmen müssen. Zudem sind bislang nur wenige Details der Vereinbarung bekannt, wie die Analysten der Maybank anmerken. Die Begeisterung hält sich indessen auch deshalb in Grenzen, weil am Dienstag ein US-Berufungsgericht entschieden hat, dass die Regierung Trump weitreichende Zölle vorerst beibehalten darf. Anleger dürften sich auch in Erwartung der US-Inflationsdaten im späteren Tagesverlauf zurückhalten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires