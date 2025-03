SMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Montag in Rot.

So eröffnete der SMI 0,26 Prozent höher bei 13’111.05 Zählern, anschliessend fällt er allerdings klar in rotes Terrain.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI geben inzwischen merklich nach.

Marktteilnehmer verweisen einstimmig auf die zuletzt gestiegene Volatilität an den Märkten, die für Unsicherheit und Zurückhaltung bei den Investoren sorge. "Fast im Stundentakt verschobene Strafzölle und Androhungen von Gegenzöllen machen es Anlegern, Zentralbanken und Analysten schwer, einen einigermassen verlässlichen Ausblick zu geben, was in Sachen Wirtschaftswachstum 2025 möglich sein wird", heisst es in einem Kommentar.

Was bleibe, seien sind Stopp-Loss-Verkäufe und Short-Squeezes. Bei vielen Indizes - auch dem SMI - dürften die zuletzt gesehenen immer neu erreichten Rekordstände auch durch jene Investoren mitverursacht werden, die dem Trend hinterherlaufen. Die vergleichsweise überschaubare Nachrichtenlage zum Wochenstart dürfte denn auch von einigen Anlegern dafür genutzt werden, das Risiko in ihren Portfolios zu reduzieren. Entsprechend gefragt sind defensive Werte. Hierzulande nimmt dann die Berichtssaison ab dem morgigen Dienstag wieder Fahrt auf. Insgesamt stehen Investoren mit 25 weiteren Abschlüssen diese Woche erneut ereignisreiche Tage bevor.

DEUTSCHLAND

Zum Wochenstart halten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurück.

Zwar startete der DAX mit einem Gewinn von 0,67 Prozent bei 23'163,78 Einheiten, im weiteren Verlauf dreht er jedoch ins Minus.

Die in Aussicht gestellten Milliardeninvestitionen in Verteidigung und Infrastruktur, die die Börse zuletzt beflügelt hatte, sind weiterhin noch nicht gewiss. Denn sie erfordern eine Grundgesetzänderung, für die in Bundestag und Bundesrat Zwei-Drittel-Mehrheiten nötig sind. Beides geht nicht ohne die Grünen - und drei grüne Länderminister für Finanzen und Wirtschaft aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bremen wollen ohne Nachbesserungen nicht zustimmen.

WALL STREET

An den US-Börsen spielte sich zum letzten Handelstag der Woche eine durchwachsene Sitzung ab.

So eröffnete der Dow Jones leichter um nach einem Auf und Ab 0,52 Prozent im Plus bei 42'801,72 Punkten zu schliessen.

Deutlicher gab zeitweise der Techwerteindex NASDAQ Composite ab, doch auch hier sprangen die Börsenampeln auf grün (+0,70 Prozent bei 18'196,22 Zählern).

Die Wall Street startete nach dem schwächer als erwarteten US-Arbeitsmarktbericht mit einem leichten Minus in den letzten Handelstag der Woche. Im weiteren Verlauf wechselten die Indizes mehrfach die Richtung. Am Vortag hatte die Wall Street deutlich im Minus geschlossen. Die Volatilität hat zuletzt deutlich angezogen - der Grund: Anleger versuchen, sich einen Reim auf die sich schnell ändernden Ankündigungen zur US-Zollpolitik zu machen. Investoren seien durch den täglichen Wechsel in der Zollpolitik extrem verunsichert - es herrsche Konfusion, hiess es im Handel.

Den kurz vor der Startglocke veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten zufolge hat die US-Wirtschaft im Februar 140'000 neue Stellen geschaffen - deutlich weniger als die prognostizierten 170'000. Auch erhöhte sich die Arbeitslosenquote unerwartet auf 4,1 von 4,0 Prozent. Die Zahlen reihen sich damit ein in die Serie zuletzt schwacher US-Konjunkturdaten. Zusammen mit einem stärker als erwartetem Inflationsdruck machen sich am Markt nun Stagflationssorgen breit. Offenbar interpretiert der Markt die Daten dahingehend, dass der Druck auf die FUS-Notenbank zunimmt, die Geldpolitik eher zu lockern als zu verschärfen.

ASIEN

Die Börsen in Asien fanden am Montag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Gewinn von 0,38 Prozent bei 37'028,27 Punkten.

In China ging es hingegen abwärts. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite letztlich um 0,19 Prozent auf 3'366,16 Zählern.

In Hongkong gab der Hang Seng bis Handelsende 1,85 Prozent auf 23'783,49 Stellen ab.

Einmal mehr zeigte sich, dass die Wall Street ihren Nimbus als Leitbörse aktuell eingebüsst hat, denn die Indizes folgten den positiven US-Vorgaben mehrheitlich nicht. Die Abkopplungspolitik von US-Präsident Donald Trump zeige auch am Finanzmarkt Wirkung, hiess es. Anleger zeigten sich weiterhin verunsichert vor dem Hintergrund der immer neuen Zollankündigungen der US-Regierung - und ihrer häufig dann wieder erfolgenden Rücknahme bzw. Abschwächung oder Verschiebung. Händler sprachen erneut von Konfusion. Zudem enttäuschte am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht. Die Daten reihten sich damit ein in die Serie zuletzt schwacher Konjunkturmeldungen.

In China sank die Inflation deutlicher als vorausgesagt und untermauerte damit das Bild eines schwachen Binnenkonsums. Erstmals seit 13 Monaten fiel die Inflation unter null und dies mit 0,7 Prozent sogar heftig. Analysten rufen nun immer lauter nach einem Konjunkturprogramm in China, denn die Deflation dürfte den Konsum womöglich noch weiter abwürgen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires