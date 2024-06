SMI stabil -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen uneins

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Freitag stabil.

Der SMI notierte zum Sitzungsstart 0,07 Prozent höher bei 12'249,72 Punkten und zeigt sich auch im Anschluss nahe der Nulllinie.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der ruhigen Tendenz des Leitindex, nachdem sie 0,10 Prozent fester bei 16'266,94 Einheiten, bzw. 0,04 Prozent stärker bei 1'987,11 Zählern in den Handel gestartet sind.

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Freitag wenig bewegt. Nach dem Anstieg auf ein Zweijahreshoch am Vortag würden sich die Anleger zunächst wohl zurückhalten, heisst es am Markt. Dies auch, weil am Nachmittag der mit Spannung erwartete Bericht zum US-Arbeitsmarkt veröffentlicht wird. Denn davon werden am Markt Hinweise darauf erwartet, wann in den USA die Zinswende eingeläutet werden könnte. Analysten gehen von einem Stellenzuwachs auf Vormonats-Niveau aus. Sollten die Zahlen aber schlechter als erwartet ausfallen, wäre dies positiv für den Aktienmarkt, heisst es am Markt. Denn eine Abkühlung am Arbeitsmarkt würde den Weg zu Zinssenkungen ebnen. Die US-Notenbank Fed veröffentlicht ihre Zinsentscheidung am kommenden Mittwochabend.

Am Vortag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) "endlich" die geldpolitische Wende mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkten eingeläutet. Da diese allerdings fest erwartet war, konnte der Zinsentscheid den Märkten keine wirklichen Impulse geben. Auch die Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde habe keine neuen Erkenntnisse geliefert, heisst es dazu weiter. Vor allem habe Lagarde keine Hinweise auf eine nächste Zinssenkung gegeben.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex bewegt sich am Freitag auf rotem Terrain.

Der DAX hat den letzten Handelstag der Woche 0,02 Prozent schwächer bei 18'649,08 Punkten begonnen und rutscht anschliessend etwas weiter in die Verlustzone.

Nach der Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) fehlen dem DAX am Freitag zunächst die Impulse für eine erneute Annäherung an sein mittlerweile drei Wochen altes Rekordniveau. Damit dürfte auch die 21-Tage-Linie, die ein beliebter Indikator für den kurzfristigen Trend ist, eine Hürde bleiben.

Die EZB hatte dem Markt am Vortag keine frischen Impulse gegeben. Von Anlegern erhoffte Hinweise auf eine nächste Zinssenkung hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde nicht abgegeben. Die Erwartungen an weitere Zinssenkungen hätten sich sogar etwas reduziert, was wohl auch den erhöhten Inflations- und Wachstumsprojektionen geschuldet sein dürfte, schrieben die Experten der Helaba. Dennoch bleibe ein nächster Zinsschritt im September möglich.

WALL STREET

An der Wall Street zeichnete sich ein ruhiger Handel ab.

Der Dow Jones Index startete am Donnerstag mit einem minimalen Plus. Er zeigte sich auch anschliessend mit leichten Gewinne und ging 0,2 Prozent stärker bei 38'886,17 Punkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite eröffnete derweil etwas höher. Auch im Anschluss entfernte er sich nicht weit von der Nulllinie und verabschiedete sich bei 17'173,12 Stellen (-0,09 Prozent).

Die wichtigsten US-Aktienindizes haben nach den Rekorden vom Vortag am Donnerstag wenig Dynamik gezeigt und sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Nach dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) und einen Tag vor dem US-Arbeitsmarktbericht scheuten die Anleger eine klare Positionierung. Anlegers Liebling, die NVIDIA-Aktie, wurde nach Microsoft und Apple zum erst dritten Unternehmen, das beim Börsenwert die Marke von drei Billionen Dollar geknackt hat.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Freitag uneins.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor letztlich 0,05 Prozent auf 38'683,93 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite derweil 0,08 Prozent höher bei 3'051,28 Zählern. In Hongkong verliert der Hang Seng zeitweise 0,54 Prozent auf 18'376.94 Stellen (MEZ: 09:37).

An den asiatischen Börsen ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. Im Fokus stehen zunächst Konjunkturdaten aus der Region. Marktteilnehmer verweisen zudem auf Zurückhaltung vor den am Freitag in den USA anstehenden US-Arbeitsmarktdaten, von denen sich Anleger Erkenntnisse über den Zustand der US-Wirtschaft und den weiteren Zinskurs der US-Notenbank erwarten.

Für Zurückhaltung bei den Anlegern dürfte aber aus sorgen, dass am Montag in China und in Hongkong die Börsen wegen des Drachenbootfestes

