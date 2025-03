Gewinnmitnahmen: SMI und DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen im Minus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag von Verlusten geprägt.

Der SMI gibt kurz nach Handelsbeginn nach.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI schliessen sich der negativen Tendenz des Leitindex an.

Die weiter steigenden Anleiherenditen hatten am Vortag an den US-Börsen vor allem die Technologiewerte stark unter Druck gesetzt. Derweil geht es weiter mit der Hüst- und Hott-Politik des US-Präsidenten Donald Trump. Demnach soll die Einführung derjenigen Zölle auf mexikanische und kanadische Waren, die unter das nordamerikanische Freihandelsabkommen USMCA fallen, nun verschoben werden. Damit bleibt die Unsicherheit hoch, denn Trump nutzt Zolldrohungen regelmässig als Verhandlungstaktik, um Zugeständnisse in anderen Bereichen zu erzwingen. "Volatilität scheint die einzige Gewissheit zu sein, da politische Massnahmen von Trump eingeführt, infrage gestellt, geändert und dann oft wieder eingeführt werden", sagte ein Ökonom.

Derweil sorgen die Schuldenpläne zur Finanzierung von Europas Rüstungs- und Infrastrukturprojekten weiterhin für Aufwärtsdruck bei den Anleiherenditen. Dies macht vor allem den Wachstums- und Technologwerten zu schaffen. Aus heutiger Sicht sind die in Zukunft erwarteten Gewinne dadurch weniger wert. Impulse dürften am Nachmittag auch noch von den US-Arbeitsmarktdaten ausgehen. Zudem werden im Laufe des Tages Vertreter der US-Notenbank an einer Veranstaltung als Redner auftreten. Derweil geht hierzulande die Bilanzsaison mit den Zahlen einiger kleinerer und mittelgrosser Unternehmen weiter.

DEUTSCHLAND

Vor dem Wochenende geht es am deutschen Aktienmarkt abwärts.

Der DAX verliert anfänglich 0,96 Prozent auf 23'195,22 Stellen.

Für den zuletzt rekordhungrigen DAX zeichnen sich am Freitag Gewinnmitnahmen ab. Die vergangenen Tage hatten die von den wohl künftigen Regierungsparteien Union und SPD geplanten Milliarden-Kredite für Verteidigung und Infrastruktur den DAX beflügelt. An diesem Freitag könnte es für ihn aber noch einmal ungemütlich werden. Denn am Nachmittag steht der US-Arbeitsmarktbericht auf der Agenda, der grossen Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed hat. Laut Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners ist mit einem moderaten Stellenzuwachs und einer unveränderten Arbeitslosenquote zu rechnen. Mindestens genauso wichtig sei aber die Entwicklung der Löhne. "Zuletzt war der Anstieg bei den Löhnen steil. Und ein schnelles und starkes Lohnwachstum könnte die Fed noch länger von weiteren Zinssenkungen abhalten", schrieb er.

WALL STREET

An der Wall Street haben am Donnerstag die Bären das Ruder übernommen.

So eröffnete der Dow Jones mit einem Verlust und zeigte sich auch anschliessend in Rot, wobei die Verluste noch ausgebaut wurden. Letztlich ging es 0,99 Prozent auf 42'579,08 Punkte abwärts.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab deutlich ab, nachdem er bereits zum Start kräftig verloren hatte. Sein Schlussstand: 18'069,26 Zähler (-2,61 Prozent).

Weltweit steigende Anleiherenditen, Sorgen um den freien Handel und KI-Nachrichten aus China - die Gemengelage hätte gerade für die US-Technologiewerte am Donnerstag kaum schlechter sein können.

Das geplante Infrastrukturpaket in Deutschland sei tags zuvor eine geradezu "seismische Meldung" gewesen für den Anleihemarkt, schrieben die Experten der Investmentbank JPMorgan. Am Mittwoch war die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen an einem Tag so stark gestiegen wie seit dem Jahr 1990 nicht mehr. Und der Trend setzt sich fort, mit weiteren Folgeeffekten in anderen Ländern. In Japan erreichten die Zinsen ein Hoch seit zehn Jahren.

ASIEN

An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.

In Japan verliert der Nikkei 225 zeitweise um 2,19 Prozent auf 36'880,52 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,2 Prozent niedriger bei 3'374,19 Zählern.

Der Hang Seng in Hongkong verliert derweil 0,09 Prozent auf 24'347,06 Stellen.

Eine global erkennbare Reduzierung der Risikoscheu trieb Aktien an und liess Rentennotierungen sinken - die Renditen stiegen damit. Auch die Lage beim als vermeintlich sicher geltenden Yen beruhigte sich wieder nach dem jüngsten Höhenflug. Die Hoffnung auf das Verhindern eines weitreichenden Handelskrieges liess Anleger wieder mutiger agieren. US-Präsident Trump hat den drei US-Autoherstellern Ford, GM und Stellantis eine einmonatige Ausnahme von den Zöllen gewährt. Trump zeigte sich zudem offen, über weitere Ausnahmen zu verhandeln.

Titel aus den Bereichen Schwerindustrie- und Automobilbau führten die Gewinner an. In China erklomm der HSI die höchsten Stände seit mehreren Jahren. Gefragt waren besonders Technologietitel. Die Stimmung wird auch durch den tagenden Nationalen Volkskongress und dem bereits am Vortag ausgerufenen Wachstumsziel von 5 Prozent hoch gehalten. Die Märkte wurden durch die Zusagen der Regierung gestützt, Binnenkonsum, Innovation und Technologie zu fördern.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires