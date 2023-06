Zinspolitik rückt wieder in den Fokus: SMI in der Gewinnzone -- DAX dreht ins Plus -- US-Börsen starten im Minus -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich - Nikkei weiter im Höhenflug

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag freundlich.

Der SMI eröffnete bei 11'425,97 Punkten und damit 0,09 Prozent fester in den Dienstagshandel und tendiert dann weiterhin in einer engen Range um die Nulllinie.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgen nach einem wenig veränderten Auftakt anschliessend der neutralen Tendenz des Leitindex.

Nach dem kürzlich in letzter Minute abgehakten US-Schuldenstreit stehen an einem an Impulsen armen Handelstag wieder die Notenbanken im Fokus. Die Einigung im US-Schuldendeckelstreit wird umgekehrt immer negativer gesehen, da sie zu einer Angebotsflut von Anleihen führen wird. Allein diese Woche soll das US-Schatzamt für 100 Milliarden Dollar emittieren und wird damit dem Markt Liquidität entziehen. Aktuell wird einer weiteren Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank im Juni oder Juli laut den Experten der Credit Suisse eine Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent beigemessen.

Beobachter rechnen allgemein aber mit einem eher ruhigen Handelstag mit wenig Liquidität. Der Markt werde erst einmal die richtungsweisenden Zentralbanksitzungen von EZB und Fed nächste Woche abwarten. Datenseitig stehen im Tagesverlauf Zahlen aus Europa im Blick. So werden etwa Umsatzzahlen aus dem Detailhandel der Eurozone bekanntgegeben.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notiert am Dienstag etwas stärker.

Der DAX stieg bei 15'939,31 Punkten und damit 0,15 Prozent tiefer in den Handel ein. Anschliessend pendelt der deutsche Leitindex um die Nulllinie, meist überwiegt dabei jedoch eine leicht negative Tendenz.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben auch am Dienstag Vorsicht walten lassen. Leicht positive Impulse gab eine Kreise-Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach die chinesischen Behörden die grössten Banken des Landes aufgefordert haben, ihre Einlagenzinsen zum zweiten Mal in weniger als einem Jahr zu senken.

"Noch immer ist offen, welche Richtung der DAX einschlägt. Und so lange bleiben viele in Deckung. Neueinstiege und Gewinnmitnahmen halten sich in etwa die Waage. Die Angst, in der nächsten grossen Bewegung auf der falschen Seite positioniert zu sein, hat zuletzt deutlich zugenommen", erklärte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners.

WALL STREET

US-Anleger zeigen sich am Dienstag wenig optimistisch.

Der Dow Jones Index startet 0,23 Prozent tiefer bei 13'199,59 Punkten in die Sitzung. Der technologielastige NASDAQ Composite notiert zum Handelsbeginn 0,05 Prozent im Minus bei 33'547,67 Zählern.

Wenig verändert tendieren die Terminkontrakte auf die Leitindizes der Wall Street am Dienstag, womit sie sich in der Nähe ihrer Mehrmonatshochs bewegen. Die Märkte zeigen sich vorsichtig, nachdem der jüngste Anstieg der Wall Street auf neue Jahreshöchststände gegen Ende der vorangegangenen Sitzung ins Stocken geraten war.

Den Teilnehmern fehlt es am Dienstag an neuen Katalysatoren, da keine nennenswerten Konjunkturdaten oder Unternehmensergebnisse zur Veröffentlichung anstehen. Zudem äussern sich Notenbank-Vertreter nicht vor ihrer am kommenden Dienstag beginnenden Sitzung. Derweil scheinen die Anleger die Aussichten für die Fed-Politik entspannt zu sehen, denn die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhungspause in der kommenden Woche liegt bei 78 Prozent.

ASIEN

An den asiatischen Börsen war am Dienstag ein uneinheitlicher Handel zu beobachten.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Plus von 0,90 Prozent bei 32'506,78 Punkten.

Tiefere Aktienkurse zeigten sich jedoch auf dem chinesischen Festland: Dort ging es für den Shanghai Composite letztlich um 1,15 Prozent auf 3'195,34 Indexpunkte nach unten . Der Hang Seng verlor letztlich marginale 0,05 Prozent auf 19'099,28 Zähler.

An der Wall Street hatte es nach dem starken Abschluss der Vorwoche am Montag Gewinnmitnahmen gegeben. Allgemein besserte sich die Börsenstimmung in den vergangenen Handelstagen erheblich auf, wovon besonders die japanischen Aktien profitieren. Der japanische Leitindex Nikkei 225 behauptete sich weiter auf dem höchsten Niveau seit über 30 Jahren. Ein deutlicher Rückgang der Haushaltsausgaben sowie eine weiter schwache Lohnentwicklung im April deuteten auf eine kurzfristig niedrigere Inflation hin und unterstützten so die Erwartung einer weiter lockeren Geldpolitik der japanischen Notenbank.

