SMI und DAX vor freundlichem Start -- Börsen in Fernost mit Abgaben

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Start in die neue Woche etwas fester erwartet.

Der SMI hält sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften ebenfalls etwas klettern.

Der heimische Aktienmarkt wird zum Start in die Woche freundlich erwartet. Helfen dürfte, dass es an der Wall Street nach Handelsschluss in Europa am Freitag noch etwas weiter nach oben gegangen war. Dazu könnten Konjunkturdaten aus China das Sentiment für Aktien verbessern. Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex im Dezember verbessert, nachdem zuvor bereits der staatliche Index ebenfalls weiter in den Expansion anzeigenden Bereich gestiegen war. Auch wenn Unternehmen mit ihren Berichten zum vierten Quartal noch etwas auf sich warten lassen, rücken diese langsam in den Fokus. Zum Start in die Woche steht aber die Entwicklung der Verbraucherpreise in Deutschland im Fokus, am Dienstag folgen die Zahlen aus der Eurozone.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex behält die 20'000-Punkte-Marke am Montag im Blick.

Der DAX verbucht vorbörslich Zuwächse.

Der deutsche Leitindex dürfte mit moderaten Gewinnen in die erste volle Handelswoche des Jahres starten. In der neuen Woche dürften auch grosse Investoren vermehrt aus der Weihnachtspause zurückkehren, sodass Kursbewegungen mehr Aussagekraft haben als in den ersten Tagen des Jahres.

Die Vorgaben aus Übersee, insbesondere aus Asien sind am Montag durchwachsen, obwohl es durchaus positive Konjunktursignale aus Chinas Dienstleistungssektor gibt. Investoren bleiben vor der Amtseinführung von Donald Trump zum US-Präsidenten am 20. Januar vorsichtig. Zu gross sind die Ungewissheiten hinsichtlich seiner Handelspolitik und deren Folgen angesichts Zolldrohungen gegen China und andere Staaten.

Zudem stehen in dieser Woche zahlreiche Konjunkturdaten auf der Agenda, die auch Signalwirkung für die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank sowie der US-Notenbank Fed haben könnten. Am Montag und Dienstag richtet sich die Aufmerksamkeit auf Verbraucherpreise in Deutschland und dann im Euroraum insgesamt. Am Freitag steht in den USA der monatliche Arbeitsmarktbericht auf der Agenda.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Freitag nach oben.

Der Dow Jones startete etwas fester und gewann auch anschliessend hinzu. Letztendlich ging er 0,80 Prozent höher bei 42'732,13 Punkten ins Wochenende.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls stärker. Auch er verblieb weiterhin im Plus, wo er 1,77 Prozent fester bei 19'621,68 Zählern in den Feierabend ging.

Am Donnerstag hatten die wichtigen New Yorker Indizes ihre frühen, noch deutlicheren Gewinne schnell eingebüsst und moderat im Minus geschlossen. Damit knüpften sie an ihre jüngste Schwäche an. Nach der längsten Verlustserie seit April könnte der für 2025 erhoffte weitere Kursanstieg noch auf sich warten lassen. Am Freitag ging es jedoch deutlich aufwärts.

Susannah Streeter vom britischen Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown erinnerte daran, dass angesichts der robusten amerikanischen Konjunktur im neuen Jahr bestenfalls noch zwei Zinssenkungen der US-Notenbank Fed zu erwarten sind. Nach einem sehr starken US-Börsenjahr sei die derzeitige Vorsicht der Anleger daher keine Überraschung. Als weiteren Unsicherheitsfaktor sieht Streeter die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump am 20. Januar. Die Investoren bräuchten mehr Klarheit, was sie von Trumps Politik zu erwarten hätten, ergänzte Laura Cooper, globale Anlagestrategin beim Vermögensverwalter Nuveen.

Die Kursgewinne in New York 2024 waren neben soliden Gewinnentwicklungen vieler Unternehmen und dem Megatrend Künstliche Intelligenz auch der geldpolitischen Lockerung der US-Währungshüter mit der Hoffnung auf weitere Zinssenkungen geschuldet. Abzuwarten bleibt, ob Trumps geplante Steuersenkungen und Deregulierung der Wirtschaft stärker wirken als mögliche inflationäre Effekte durch die angedrohten Importzölle - davon gehen derzeit zumindest viele Beobachter aus.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Börsen büssen am Montag ein.

In Tokio verlor der Nikkei 225 letztendlich 1,47 Prozent auf 39'307,05 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite indes leicht um 0,14 Prozent runter auf 3'206,92 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong gibt unterdessen um 0,47 Prozent nach auf 19'668,22 Einheiten.

Zum Start in die neue Woche lassen sich an den Börsen in Asien Abgaben feststellen. Insgesamt dominiere vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag Zurückhaltung, berichten Händler. An den einzelnen Märkten der Region bestimmen aber zunächst heimische Konjunkturdaten die Richtung. In Tokio geht es mit dem Nikkei-225-Index am ersten Handelstag nach der Feiertagspause zum Jahreswechsel klar abwärts. Belastend wirke die Erwartung, dass die Bank of Japan demnächst die Zinsen anheben werde, heisst es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires