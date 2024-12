SMI & DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt soll am Donnerstag zur Eröffnung seitwärts tendieren.

Der SMI sowie die Nebenwerteindizes SPI und SLI werden ohne nennenswerte Bewegung erwartet.

Stabil seitwärts oder sogar vorsichtig aufwärts könnte es an den Börsen gehen. Viel hängt aber davon ab, wie das Scheitern der französischen Regierung von Anlegern aus Übersee aufgenommen wird. Die Vorlagen aus den USA sind positiv, vor allem für Technologiewerte ging es weiter aufwärts. Finanztitel standen dort indes unter etwas Druck. Das Beige Book der US-Notenbank unterstrich, dass die US-Wirtschaft gut läuft. Zu schnelle Zinssenkungen sollten Investoren daher nicht von den USA erwarten. Wichtig ist besonders, wie ausländische Anleger das Scheitern der Regierung in Frankreich aufnehmen. Hier waren im Wochenverlauf immer wieder Parallelen zur Euro-Krise aufgekommen. Doch gehen die Meinungen dazu auseinander.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex soll am Donnerstag nach seiner jüngsten Rekordserie zunächst eine Verschnaufpause einlegen.

Der DAX wird sich zur Handelseröffnung vermutlich kaum vom Fleck bewegen.

Nach dem Sprung um fast 1'000 Punkte binnen fünf Handelstagen könnten es Anleger am Donnerstag nach der jüngsten Rekordjagd zunächst langsamer angehen lassen. Der Broker IG taxierte den DAX zwei Stunden vor dem Xetra-Start wenige Punkte tiefer auf 20'220 Punkte. Auf diesem Rekordniveau sorgt die unsichere politische Lage in Frankreich für etwas Zurückhaltung. Für eine Bestmarken müsste der deutsche Leitindex aber nur leicht über 20'260 Punkte steigen.

WALL STREET

Der Wall Street-Handel präsentierte sich am Mittwoch freundlich.

Der Dow Jones begann den Handel bereits im Plus und behielt seine positive Tendenz im Verlauf bei. Letztlich notierte er 0,69 Prozent höher bei 45'014,04 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls höher und baute seine Gewinne im Verlauf aus. Er beendete die Sitzung 1,30 Prozent stärker bei 19'735,12 Zählern.

Die US-Börsen fanden nach Rekorden und der jüngsten Atempause am Mittwoch wieder den Weg nach oben. Der S&P 500 und der NASDAQ Composite hatten am Dienstag neue Rekorde erreicht, weil die Anleger immer zuversichtlicher werden, dass die US-Notenbank am 18. Dezember eine Zinssenkung vornehmen wird. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt aktuell bei 74 Prozent. Es wäre die dritte Zinssenkung in Folge und würde die Zinsen in diesem Jahr um insgesamt 100 Basispunkte senken.

Derweil hat die Wirtschaftstätigkeit laut der am Mittwoch veröffentlichten Wirtschaftsumfrage "Beige Book" der US-Notenbank in den meisten Teilen der USA in den vergangenen Wochen leicht zugenommen.

ASIEN

Am Donnerstag zeigen sich die asiatischen Börsen uneinheitlich.

In Tokio geht es für den Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 0,30 Prozent auf 39'395,60 Punkte nach oben.

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite ein Minus von minimalen 0,05 Prozent auf 3'363,06 Zähler.

Der Hang Seng gibt unterdessen um 1,13 Prozent auf 19'519,13 Stellen nach (MEZ: 08:00).

Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich. Etwas Rückenwind kommt von der Wall Street, wo der S&P 500 und der technologielastige NASDAQ-Index wieder neue Allzeithochs markierten. Treiber war in erster Linie erneut die Erwartung weiter sinkender Zinsen.

Einen Dämpfer gab es hier jedoch von US-Notenbankchef Jerome Powell. Dieser ist der Ansicht, dass sich die US-Wirtschaft weiterhin robust zeigt. Die Fed könne sich daher bei ihren Zinssenkungen Zeit lassen, sagte Powell. Eine Zinssenkung im Dezember schloss er jedoch nicht aus.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires