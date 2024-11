Tag der US-Wahl: SMI und DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich freundlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt tritt am Dienstag auf der Stelle.

So eröffnete der SMI mit einem kleinen Gewin von 0,20 Prozent bei 11’920,49 Stellen und bewegt sich auch anschliessend nur seitwärts.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI verändern sich kaum.

Am Tag der US-Wahlen will sich kein Investor zu weit aus dem Fenster lehnen. Entsprechend liegt die Handelsspanne beim SMI bei gerade einmal bei gut 40 Punkten. "Bereits heute schon von einem Tag der Entscheidung zu sprechen, könnte zu optimistisch sein", kommentiert ein Händler. Ebenso fraglich sei es, ob die Märkte bereits morgen um diese Zeit wissen, wer im Januar ins Weisse Haus einziehen werde. Entsprechend dürfte der heutige Handelstag durch Zurückhaltung geprägt sein.

In der Nacht dürfte dann die Volatilität mit jedem ausgezählten Bundesstaat deutlich zunehmen. "Alle Anlageklassen, von Währungen über Gold, Bitcoin sowieso, Anleihen und nicht zuletzt Aktien dürften mit den roten und blauen Flecken auf der Karte der USA um die Wette schwanken", beschreibt der Händler die kommenden Stunden. Dass die US-Notenbank Fed am Donnerstag dann noch mit ihrem jüngsten Zinsentscheid auf der Agenda steht, trage noch zusätzlich zur aktuellen "unruhigen Ruhe" bei, heisst es im Handel. Zwar dürfte eine Zinssenkung mit grosser Wahrscheinlichkeit kommen, offen sei aber, wie das Wording des Fed ausfalle: "Werden die Erwartungen sinkender Zinsen forciert oder gedämpft?"

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Dienstag zurück.

So startete der DAX mit einem kleinen Plus von 0,12 Prozent bei 19'170,15 Zählern und pendelt auch im weiteren Handelsverlauf um die Nulllinie.

An einem womöglich richtungweisenden Tag für die weltweiten Börsen haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückgehalten. Die Präsidentschaftswahl in den USA ist am Dienstag das alles beherrschende Thema an den Finanzmärkten. Die damit verbundenen grossen Unsicherheiten sprechen zunächst gegen grössere Kurssprünge.

Von "Hochspannung" sprach Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Er prognostiziert den DAX am Dienstag in einer engen Handelsspanne. Das könne sich aber rasch ändern, denn vor und nach Wahlen in den USA erhöhten sich die Schwankungen "aus der Historie heraus oftmals beachtlich."

In einem erwarteten Kopf-an-Kopf-Rennen will die Demokratin Kamala Harris (60) die erste Präsidentin der USA werden, während der Republikaner Donald Trump (78) ein zweites Mal ins Weisse Haus einziehen will. Dabei zählt besonders in den sieben "Swing States" jede Stimme - jene Bundesstaaten, in denen mal die eine, mal die andere Partei gewinnt. Es gilt als wahrscheinlich, dass es länger dauern könnte, bis ein finales Ergebnis feststeht.

WALL STREET

Zum Wochenauftakt zeigten sich die US-Börsen mit Abgaben.

Der Dow Jones ging bei 41'794,60 Punkten um 0,61 Prozent tiefer aus dem Handel. Er hatte die Sitzung bereits leicht im Minus begonnen und seine Verluste dann im Anschluss ausgeweitet.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss mit einem Verlust von 0,33 Prozent bei 18'179,98 Zählern. Auch er hatte etwas leichter eröffnet, konnte dann im Handelsverlauf zeitweise aber ins Plus steigen. Die Gewinne hatten jedoch keinen Bestand und vor allem im späten Handel waren die Bären wieder in der Überzahl.

Die US-Börsen haben am Montag zum Auftakt in eine spannende Woche mit der US-Präsidentschaftswahl und der Zinsentscheidung der Notenbank nachgegeben. Vor den wichtigen Ereignissen wollten Anleger offenbar kein Wagnis eingehen.

Am Dienstag findet in den Vereinigten Staaten die Präsidentschaftswahl statt. Zwischen Kamala Harris von der Demokratischen Partei und dem Republikaner und Ex-Präsidenten Donald Trump wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet. Zudem läuft die Berichtssaison weiter und am Donnerstag entscheidet die US-Notenbank Fed über die Leitzinsen.

"Es herrscht Unsicherheit und Nervosität unter den Anlegern, obwohl die Situation für die Börse keine schlechte ist", kommentierte Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets mit Blick auf die bevorstehende US-Wahl. Der Gewinner der Wahl erbe eine Volkswirtschaft, die zwar schwächele, aber weiter wachse - angetrieben von den Verbrauchern, die trotz jahrelanger hoher Preise und Zinssätze weiterhin konsumierten. "Gleichzeitig ist die Notenbank an einer Normalisierung der Zinsen interessiert und wird sie schrittweise weiter senken", schrieb der Analyst. Weil die Inflation deutlich zurückgekommen sei, habe sich der Fokus auf das Wirtschaftswachstum verschoben.

ASIEN

Die asiatischen Indizes präsentierten sich am Dienstag in Grün.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem Gewinn von 1,11 Prozent bei 38'474,90 Punkten. Laut Händlern wird er befeuert von der Hoffnung auf gut ausfallende Unternehmensergebnisse. Dazu stützt aber auch der schwächere Yen.

Auch in China dominierten die Bullen. Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite um 2,32 Prozent auf 3'386,99 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong legte bis Handelsende um 2,14 Prozent auf 21'006,97 Stellen zu.

Übergeordnet war zwar die nun stattfindende US-Präsidentschaftswahl das beherrschende Thema, dennoch wurden die Tagestendenzen zunächst von anderen Faktoren bestimmt.

An den chinesischen Börsen wurde die Stimmung nach einem von Zurückhaltung geprägten Start beflügelt von einem weiter in den Expansion anzeigenden Bereich gestiegenen Caixin-Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe im Oktober. Die entsprechenden Daten von S&P für Hongkong zeigen das schnellste Aktivitätswachstum seit März 2023, angetrieben durch einen starken Anstieg des Neugeschäfts. Laut den Unternehmen sind dafür chinesische Konjunkturmassnahmen der Treiber, wie S&P Global Market Intelligence ermittelt hat.

