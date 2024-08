SMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen in Rot - Nikkei stürzt ab

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt notiert im Minus.

Der SMI bewegte sich zum Handelsbeginn 2,06 Prozent tiefer bei 11'630,46 Zählern und verbucht im Anschluss weitere Verluste.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des SMI.

Am Montag ist ein weiterer rabenschwarzer Börsentag. Die seit vergangener Woche laufende Korrektur an den weltweiten Finanzmärkten ist also noch nicht beendet.

Nachrichtlich werden die Märkte an gleich zwei Fronten unter Druck gesetzt: Vom Platzen der Blase in der Tech-Branche und den frisch aufgekommenen Konjunktursorgen. Der schwache US-Arbeitsmarkt am Freitag bestätigte diese Sorgen. Wesentlich wichtiger als üblich sind daher Konjunkturdaten wie die zahlreichen Einkaufsmanager-Indizes (PMI).

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notiert am Montag tiefer.

Der DAX eröffnete quasi unverändert bei 17'525,59 Punkten und fällt dann direkt deutlich in die Verlustzone.

Der DAX beginnt die neue Woche so, wie die vorige geendet hat: schwach.

Nach dem Kursrutsch in der Vorwoche im Zuge schwacher Weltbörsen und der Furcht vor einer Rezession in den USA nimmt der Index allmählich Kurs auf die viel beachtete 200-Tage-Linie, die Hinweise auf den längerfristigen Trend gibt.

Die Vorgaben sind weiter ungünstig. In New York hatten sich am Freitag die Kursverluste fortgesetzt.

WALL STREET

An den US-Börsen wurden am Freitag kräftige Verluste eingefahren.

Der Dow Jones gab zum Handelsstart bereits ab und fiel anschliessend noch deutlich tiefer in die Verlustzone. Letztlich standen Verluste in Höhe von 1,51 Prozent (Schlusskurs: 39'737,26 Zähler) an der New Yorker Anzeigetafel.

Der NASDAQ Composite startete schon mit kräftigen Einbussen und gab danach weiter nach. Der US-Tech-Index ging letztlich 2,43 Prozent tiefer bei 16'776,16 Einheiten in das Wochenende.

Die US-Aktienmärkte verbuchten wegen Konjunktursorgen und einer ausgeprägten Tech-Schwäche auch am Freitag deutliche Kursverluste. Bereits am Vortag hatten sehr schwach ausgefallene Konjunkturdaten zunehmende Ängste vor einer Abkühlung der Wirtschaft in den Fokus der Anleger gerückt. Zudem belasteten enttäuschende Quartalszahlen von Intel und Amazon. Frische Arbeitsmarktdaten verstärkten noch den Druck.

Die US-Wirtschaft schuf im Juli deutlich weniger Arbeitsplätze als erwartet. Die Arbeitslosigkeit erreichte den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Gleichzeitig schwächte sich das Lohnwachstum unerwartet ab. Die überraschend schwache Entwicklung des US-Arbeitsmarktes ist Wasser auf die Mühlen der Investoren, die befürchten, dass die US-Notenbank Fed mit ihrem Zinskurs der Konjunkturentwicklung hinterherläuft. Bis zuletzt hielt die Fed an ihrem im Kampf gegen die Inflation stark erhöhten Leitzins fest, hatte aber vage eine Senkung für September als Möglichkeit genannt.

Auch von Unternehmensseite gab es schlechte Nachrichten: Der weltgrösste Online-Händler Amazon enttäuschte die Wall Street mit seinem Ausblick auf das laufende Quartal und auch die Zahlen des Chipkonzerns Intel kamen sehr schlecht an.

ASIEN

Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag deutliche Verluste.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss letztlich satte 12,40 Prozent im Minus auf 31'458,42 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland beendete der Shanghai Composite den Handel schliesslich 1,45 Prozent tiefer bei 2'860,70 Zählern. Daneben gibt der Hang Seng zeitweise um 2,16 Prozent auf 16'580,08 Einheiten nach.

Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich zu Wochenbeginn mit kräftigen Verlusten. Die Börsen folgen damit den erneuten kräftigen Abgaben an der Wall Street vom Freitag. Dort hatten schwache US-Arbeitsmarktdaten, die Sorgen geschürt, dass die US-Notenbank die Zinsen zu lange hoch gehalten haben könnte, um eine "weiche Landung" der US-Wirtschaft zu ermöglichen. Stattdessen setzten verstärkte Rezesssionsängste die Börsen unter Abgabedruck. Hinzu kamen geopolitische Sorgen und teils enttäuschende Zahlen einiger Schwergewichte aus dem Technologiesektor.

Belastet wird die Börse auch von einem deutlich aufwertenden Yen, wodurch sich verstärkt ausländische Anleger zurückziehen. Ein zusätzlicher Belastungsfaktor ist auch die Sorge vor weiter steigende Zinsen, nachdem die Bank of Japan in der vergangenen Woche die Zinsen angehoben und weitere Erhöhungen in Aussicht gestellt hatte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires