SMI im Minus -- DAX tiefrot -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer - Nikkei bricht ein

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich mit Abschlägen im Mittwochshandel.

Der SMI begann den Handel 1,08 Prozent im Minus bei 12'214,52 Zählern. Anschliessend bewegt er sich weiterhin auf rotem Terrain.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI notieren ebenfalls deutlich im Minus.

Der Kursrutsch an den US-Börsen vom Vortag habe die Stimmung kräftig verdorben. Vor allem die Heftigkeit der Branchenrotation zum Monatsbeginn habe überrascht: Der US-Technologiesektor brach um 4,4 Prozent ein, die meisten Chipwerte wie NVIDIA, Intel und AMD sackten sogar im Bereich von 7 bis 9 Prozent ab. Umgeschichtet wurde in die defensiven Bereiche wie Nahrungsmittel, Versorgung und Telekom, vor allem aber wieder in Anleihen und auch Immobilienwerte. Dieser Trend setzt sich auch in Europa am Mittwoch fort, heisst es.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt steht auch am Mittwoch unter Druck.

Der DAX eröffnete 1,15 Prozent tiefer bei 18'531,98 Einheiten und baut seine Verluste im weiteren Verlauf direkt aus.

Tags zuvor hatte er im frühen Handel mit 18'990 Punkten noch einen weiteren Rekordstand erreicht, kurz vor der Marke von 19'000 Punkten aber abgedreht. Mit dem schwachen US-Handel setzte dann eine weitere Welle von Gewinnmitnahmen ein. Der September gilt als saisonal schwieriger Monat, der in der jüngsten Vergangenheit im DAX Verluste brachte. Zudem steht in den USA am Freitag ein wichtiger Arbeitsmarktbericht an, der wegweisend für die Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank FED ist. Nach dem langen Wochenende in den USA verhagelten am Vorabend derweil schwache Stimmungsdaten aus der Industrie die Anlegerlaune. Bei Halbleiterwerten kam es zu einem Kursrutsch. Das "Angstbarometer" Vix, das die Volatilitäten misst, zog an, und die Anleger steuerten in den als sicher geltenden Hafen der US-Staatsanleihen.

WALL STREET

Nach dem langen Wochenende präsentierten sich die US-Börsen am Dienstag in Rot.

Der Dow Jones gab um 1,51 Prozent nach und schloss bei 40'936,93 Punkten.

Der NASDAQ Composite schloss daneben mit einem Minus von 3,26 Prozent bei 17'136,30 Indexpunkten.

Nach der Feiertagspause am Montag zeigten sich die US-Aktienindizes leichter an der Wall Street. Das hing auch mit dem ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA zusammen, denn die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe der USA hat im August etwas deutlicher als erwartet abgenommen. Der vom Institute for Supply Management (ISM) erhobene nationale Index der Einkaufsmanager stieg auf 47,2 (Juli: 46,8) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 47,9 Punkte prognostiziert. Indexstände unter 50 deuten auf ein Schrumpfen der US-Industrie.

Die Anleger warten derweil auch auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, der weitere Hinweise auf das Ausmass baldiger Zinssenkungen geben könnte.

ASIEN

Die Börsen in Asien büssten am Mittwoch ein.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor schliesslich 4,24 Prozent auf 37'047,61 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite indes letztlich um 0,67 Prozent zurück auf 2'784,28 Zähler. Auch in Hongkong ging es abwärts, wo der Hang Seng schlussendlich 1,10 Prozent auf 17'457,34 Indexpunkten verlor.

Nach dem extrem schwachen Start an der Wall Street in den als schwierig geltenden Börsenmonat September ging es am Mittwoch an den ostasiatischen Aktienmärkten im Sog steil nach unten.

In den USA hatte ein unter Erwarten ausgefallener ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe die Ängste vor einer harten Landung der US-Konjunktur wieder aufleben lassen - ähnlich wie vor Monatsfrist schon einmal erlebt. Und wie damals steht der US-Arbeitsmarktbericht (am Freitag) bevor, der seinerseits ebenfalls ein Rezessionssignal senden könnte, so zumindest die Befürchtung vieler Akteure. Dagegen kommt auch nicht an, dass dies die Chancen auf einen grossen Zinsschritt nach unten durch die US-Notenbank erhöht. Für zusätzlichen starken Druck auf Aktien aus dem Technologiesektor sorgte, dass das US-Justizministerium kartellrechtliche Ermittlungen gegen Unternehmen aus der KI-Branche anstellt.

Unterdessen ist in China der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das chinesische Dienstleistungsgewerbe im August gegenüber dem Vormonat leicht gesunken. Am Wochenende waren bereits neue Konjunkturdaten aus China wenig überzeugend ausgefallen und belegten den mauen Zustand der dortigen Wirtschaft. Gesucht sind in dieser von starker Vorsicht geprägten Lage sogenannte sichere Häfen wie Anleihen oder am Devisenmarkt der Yen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires