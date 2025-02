Trump-Zölle im Fokus: Asiens Börsen tiefrot - kein Handel in Shanghai

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt tendierte am Freitag minimal abwärts.

Der SMI ging höher in den Handel und bewegte sich auch anschliessend auf grünem Terrain. Im Späthandel schmolzen die Zuschläge jedoch dahin und der Leitindex schloss 0,06 Prozent tiefer bei 12’597,09 Zählern.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI tendierten ebenfalls nur noch marginal im Plus. Der SPI gab letztlich 0,09 Prozent auf 16’741.25 Stellen ab, während der SLI 0,11 Prozent auf 2’082,74 Punkte abgab.

Nach der jüngsten Aufwärtsbewegung hat der schweizerische Aktienmarkt den letzten Handelstag der Woche stabil beendet. Hier könnte es vor dem Wochenende zu vereinzelten Gewinnmitnahmen gekommen sein, hiess es. Es werde mit Spannung darauf geblickt, ob und in welcher Form US-Präsident Donald Trump am Samstag tatsächlich wie angekündigt neue Zölle auf Importe aus Kanada und Mexiko verhängen wird. Im Fokus standen die Ergebnisse von Novartis für das vierte Quartal. Der Biotechnologie- und Pharmakonzern hat mit einem stärkeren Umsatzwachstum und einer besseren Marge im vierten Quartal aufgewartet.

DEUTSCHLAND

Der DAX konnte am Freitag seine Gewinne nicht halten.

Der DAX startete höher und bewegte sich auch im Anschluss etwas nach oben. Dabei überstieg er zeitweise gar die Marke von 21'800 Punkten. Im Späthandel schmolzen die Gewinne jedoch dahin. Letztlich ging es nur noch 0,02 Prozent nach oben auf 21'732,05 Zähler.

Sorgen vor KI-Konkurrenz aus China hatte der DAX zu Wochenbeginn schnell abgehakt.

"Effizientere Künstliche Intelligenz wird den Boom nicht stoppen, sondern beschleunigen", sagte der Portfoliomanager Jack Janasiewicz von Natixis IM Solutions. Wenn mit geringeren Kosten dieselbe Leistung möglich sei, stiegen nicht nur die Margen der Tech-Firmen, sondern auch die gesamtwirtschaftliche Produktivität. "Höhere Kapitalrenditen könnten also zu noch mehr Investitionen in KI führen, anstatt sie zu reduzieren", so der Experte.

WALL STREET

Die US-Börsen legten zum Wochenschluss den Rückwärtsgang ein.

Der Dow Jones musste zum Handelsschluss einen Tagesverlust von 0,75 Prozent auf 44'544,66 Punkte hinnehmen.

Beim Techwerteindex NASDAQ Composite fiel das Minus geringer aus. Er verlor 0,28 Prozent und schloss auf 19'627,44 Zählern.

Die sich abzeichnende Einführung hoher Zölle durch die neue US-Regierung hat zum Wochenausklang die Wall Street belastet. Die Indizes gaben im Verlauf ihre zwischenzeitlichen Gewinne wieder ab und rutschten ins Minus. Die geplanten US-Zölle gegen Mexiko, Kanada und China werden am Samstag eingeführt, so die Sprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt. Informanten zufolge wird aber immer noch verhandelt. US-Präsident Donald Trump plane Zölle von 25 Prozent gegen Kanada und Mexiko und in Höhe von 10 Prozent gegen China, sagte Leavitt. Die Berichtssaison rückte damit in den Hintergrund.

"Zusätzliche Zölle auf Rohöl würden unnötige Volatilität verursachen und Kraftstoff und Transport weltweit teurer machen. Dies führt zu erhöhter Unsicherheit, insbesondere für Branchen, die auf stabile Energiekosten angewiesen sind, wie zum Beispiel die Fertigungsindustrie, der Transport, die Luftfahrt und die Logistik", warnte CEO Nigel Green vom Vermögensverwalter deVere.

Bei den Einzelwerten standen vor allem die Zahlen von Apple und Intel im Fokus, wobei beide Technologieriesen mit Licht und Schatten aufwarteten. Apple hat im wichtigen ersten Geschäftsquartal zwar beim Nettogewinn die Markterwartungen übertroffen, vermeldete allerdings einen Rückgang der iPhone-Umsätze. Vor allem in China schwächelt das Geschäft. Auf Märkten, wo die neuen KI-Systeme eingeführt wurden, lief der iPhone-Absatz besser. Der Kurs fiel nach zwischenzeitlichen Gewinnen um 0,7 Prozent.

ASIEN

Die Börse in Japan und Hongkong notieren zu Wochenbeginn tiefrot.

In Tokio verliert der Nikkei 225 um 06:55 Uhr MEZ 2,89 Prozent auf 38'429,31 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland pausiert der Handel weiterhin wegen der Neujahrsfeierlichkeiten. Zuletzt hatte der Shanghai Composite am vergangenen Montag 0,06 Prozent auf 3'250,60 Zähler verloren.

In Hongkong notiert der Hang Seng zeitweise 1,03 Prozent im Minus bei 20'015,81 Zählern.

Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich am Montag auf breiter Front mit kräftigen Kursverlusten. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, ab Dienstag Zölle von 25 Prozent auf Einfuhren aus Kanada und Mexiko und einen zusätzlichen Zoll von 10 Prozent auf Waren aus China zu erheben. Bei Anlegern schürt dies Angst vor einem aufziehenden Handelskrieg. Kanada und Mexiko haben bereits Vergeltungsmassnahmen angekündigt. Auch China will Gegenmassnahmen ergreifen.

Die Erhöhung der Zölle auf chinesische Waren um 10 Prozent würde, sofern sie beibehalten werde, das reale BIP-Wachstum Chinas in diesem Jahr um 50 Basispunkte reduzieren und einen moderaten Abwärtsdruck auf die Verbraucherpreise in China ausüben, so die Analysten von Goldman Sachs.

In Shanghai pausiert das Geschäft wegen des chinesischen Neujahrsfests noch bis Mittwoch.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires