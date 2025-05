SMI und DAX legen zu -- Asiens Börsen gehen mit Zuwächsen ins Wochenende - Shanghai im Feiertag

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt greifen am Freitag erneut zu.

Der SMI eröffnete 0,49 Prozent fester bei 12'175,97 Punkten und tendiert auch anschliessend höher.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI bewegen sich auf grünem Terrain. Sie hatten zum Start ein Plus von 0,58 Prozent bei 16'574,20 Zählern bzw. 0,72 Prozent bei 1'974,68 Einheiten verbucht.

Am Schweizer Aktienmarkt geht es zum Wochenschluss weiter nach oben. Gute Vorgaben aus den USA und Entspannungssignale im Handelsstreit sorgten für einen guten Monatsauftakt, heisst es am Markt. Aktuell zeichnet sich eine Offenheit Chinas zu Gesprächen ab - die Stimmung habe sich dadurch merklich verbessert. Aber der Optimismus sei erfahrungsgemäss fragil, meint ein Händler. Die Schweizer Aktien hätten zudem noch etwas nachzuholen. In den USA waren die Kurse am Mittwoch und Donnerstag, als der Handel in der Schweiz wegen des 1. Mai-Feiertags geruht hatte, gestiegen. Allerdings seien viele Marktteilnehmer nicht anwesend, da sie nach dem Feiertag eine Brücke ins Wochenende geschlagen hätten, meint ein Händler. Das Geschäft verlaufe entsprechend ruhig.

Ob die Gewinne gehalten oder noch ausgebaut werden können oder es vor dem Wochenende noch zu Gewinnmitnahmen kommt, hängt laut Händlern von der Reaktion der Märkte auf die am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktdaten ab. Die jüngsten Konjunkturdaten hatten für die US-Wirtschaft Zeichen einer Abschwächung signalisiert, was dafür den Zinssenkungshoffnungen Auftrieb gegeben hatte. Ein starker Arbeitsmarktbericht könnte diese wieder etwas dämpfen. "Auf jeden Fall dürften sie in die Zinsentscheidung der US-Notenbank von kommender Woche einfliessen", sagt ein Händler. Am Markt wird nicht mit einer Zinssenkung des Fed gerechnet. Die Graubündner Kantonalbank erwartet, dass das Fed den Leitzins trotz der jüngsten Daten und der stagnierenden Kerninflation wegen der Unsicherheit durch die US-Zölle die Zinsen senkt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zum Auftakt in den Mai stark.

Der DAX gewann zum Ertönen der Startglocke 1,43 Prozent auf 22'818,18 Punkte. Auch im weiteren Verlauf präsentiert er sich klar stärker.

Nach seiner Feiertagspause ist der DAX am Freitag stark in den Mai gestartet. Damit zeichnen sich der achte Gewinntag in Folge sowie ein Wochenplus von 2,6 Prozent ab - der Rekord von 23'476 Punkten aus dem März rückt immer näher. Im Fokus standen Quartalszahlen. Am Nachmittag rückt dann der monatliche US-Arbeitsmarktbericht in den Mittelpunkt.

"Die Anleger hoffen, dass die ersten 100 Tage der neuen Bundesregierung für die deutsche Wirtschaft erfolgreicher verlaufen als die ersten 100 Tage für die US-Wirtschaft unter einem Präsidenten Donald Trump", kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Bereits im April hatte der Dax um 1,5 Prozent zugelegt. Grund war eine Erholungsrally, die den vorangegangenen Kurseinbruch wegen des von den USA losgetretenen, weltweiten Zollkonflikts mehr als wettmachte.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag mit Aufschlägen.

Der Dow Jones zog 0,21 Prozent an und ging bei 40'752,78 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss daneben 1,52 Prozent fester bei 17'710,74 Punkten.

Starke Quartalszahlen der Tech-Schwergewichte Microsoft und Meta haben die Börsen in New York am Donnerstag weiter angeschoben.Microsoft und Meta setzten mit ihren Quartalszahlen und Prognosen die Akzente, bevor am Abend nach dem US-Börsenschluss mit Apple und Amazon zwei weitere Tech-Konzerne aus der Riege der sogenannten Glorreichen Sieben die Bücher öffneten.

Frische US-Konjunkturdaten zeigten nur wenig Einfluss auf die Notierungen. In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche deutlicher als erwartet gestiegen. Die Stimmung in der US-Industrie - gemessen am ISM Einkaufsmanagerindex - sank im April auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten. Experten hatten allerdings schlimmeres befürchtet. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel im April niedriger als prognostiziert aus. Die Bauausgaben im März sanken um 0,5 Prozent, während ein Anstieg um 0,2 Prozent vorausgesagt wurde.

Die Konjunkturdaten mussten sich zudem die Aufmerksamkeit der Anleger mit einer Fülle von Quartalsausweisen wichtiger Unternehmen teilen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen verbuchten am Freitag Aufschläge.

In Tokio gewann der Nikkei 225 schlussendlich 1,04 Prozent hinzu auf 36'830,69 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland hatte der Shanghai Composite zuletzt um moderate 0,23 Prozent auf 3'279,03 Stellen abgegeben. Hier wird auch heute wegen der Feierlichkeiten um den Feiertag zum 1. Mai nicht gehandelt.

In Hongkong kletterte der Hang Seng unterdessen am Freitag um 1,74 Prozent auf 22'504,68 Zähler.

Im Sog positiver Vorgaben der Wall Street ist es am Freitag an den ostasiatischen Börsen überwiegend nach oben gegangen. Für gute Stimmung sorgte, dass China nun Gesprächsbereitschaft mit den USA im Handelskonflikt um gegenseitige extrem hohe Zölle erwägt. Seitens der USA wurde Bereitschaft dafür schon mehrfach signalisiert. Daneben soll es in den laufenden Handelsgesprächen zwischen den USA und der EU Fortschritte geben.

Das chinesische Handelsministerium hat erklärt, es prüfe die Möglichkeit, mit den USA über Zölle zu diskutieren. "Beide Seiten leiden unter den hohen Zöllen, und eine ausgehandelte Zollsenkung ist im Interesse beider Länder", kommentiert Chang Wei Liang von DBS Group Research.

