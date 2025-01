Ruhiger Jahresstart: SMI geschlossen -- DAX freundlich -- Asiens Börsen tiefer

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt findet kein Handel statt.

Der SMI ist zum Jahresende 0,10 Prozent höher bei 11'600,90 Einheiten aus dem Handel gegangen.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI notierten ebenfalls positiv (SPI: +0,06 Prozent bei 15'472,33 Zählern; SLI: +0,01 Prozent bei 1'917,12 Einheiten).

Der Schweizer Aktienmarkt bleibt am Donnerstag wegen eines Feiertages geschlossen. Den letzten Handelstag 2024 beendete der heimische Aktienmarkt knapp auf positivem Terrain.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex macht Gewinne.

Der DAX ging 0,07 Prozent fester bei 19'923,07 Zählern in die Sitzung und kann seine Anfangsgewinne anschliessend ausbauen.

Am ersten Börsentag des Jahres 2025 spielt sich am deutschen Aktienmarkt ein ruhiger Handel ab. Viele Investoren sind in der verkürzten Handelswoche noch im Urlaub und dürften erst in der kommenden Woche wieder ins Marktgeschehen eingreifen. Das Jahr 2024 war für DAX-Anleger mit einem Gewinn von rund 19 Prozent abermals sehr erfolgreich verlaufen. Aus China kommen zum Jahresstart negative Vorgaben. Dort habe das neue Börsenjahr mit einer Enttäuschung begonnen, schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners angesichts trüber Konjunkturdaten. Chinas Wirtschaft habe die zahlreichen Probleme noch nicht überwunden.

Die Börsen an der Wall Street schlossen am Silvestertag mit Verlusten.

Der Dow Jones beendete den Handel 0,07 Prozent tiefer und beschloss das Börsenjahr 2024 mit einem Endstand von 42'544,22 Punkten. Im Gesamtjahr lag das Plus bei dem US-Bluechipindex bei rund 13 Prozent.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verabschiedete sich mit einem deutlicheren Abschlag von 0,87 Prozent bei 21'012,17 Zählern aus dem Handel aus dem Jahr 2024. Hier hatten Anleger seit Jahresstart aber ein Plus von rund 25 Prozent in ihren Depots.

Der Handel verlief am Silvestertag in ruhigen Bahnen. Nur wenige Unternehmens rückten ins Zentrum des Anlegerinteresses, auf Konjunkturseite war lediglich der FHFA-Hauspreisindex von Interesse, der um 0,4 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum zulegte.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss um 1,19 Prozent schwächer bei 19'486,78 Zählern, nachdem er bereits zu Beginn kräftige Verluste erlitten hatte. Auch er verbrachte den gesamten Handelstag in der Verlustzone.

Die US-Börsen knüpften am Montag an ihre Verluste vom Freitag an. Zugleich blieben die Umsätze am vorletzten Handelstag des Jahres dünn. Trotz der jüngsten Verlustserie nach dem Rekordhoch des US-Leitindex Anfang Dezember können sich die Anleger bislang insgesamt über ein gutes Börsenjahr 2024 mit einem Dow-Plus von gut 13 Prozent freuen.

Aktuelle Konjunkturdaten zeigten kaum Einfluss auf die Kurse. So ist der Chicago-Einkaufsmanagerindex für Dezember schlechter als erwartet ausgefallen. Dagegen ist die Zahl der noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe im November unerwartet deutlich gestiegen. Unternehmensnachrichten waren an diesem Montag rar.

Am Rentenmarkt blieb die Rendite für richtungsweisende zehnjährige US-Staatsanleihen im Blick, die sich um die 4,6 Prozent bewegte. Ihren deutlichen Anstieg im Dezember begründeten Marktteilnehmer vor allem damit, dass die Zinssenkungshoffnungen jüngst einen kräftigen Dämpfer erhalten hatten. Die US-Notenbank Fed hatte für 2025 vor Weihnachten wegen der hartnäckig erhöht gebliebenen Inflation weniger Zinssenkungen als bisher signalisiert. Nicht zuletzt fachen die vom designierten US-Präsidenten Donald Trump ins Spiel gebrachten Zölle die Inflationssorgen weiter an.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Börsen bewegen sich am ersten Handelstag des neuen Jahres in der Verlustzone.

In Tokio fiel der Nikkei 225 am Montag schliesslich um 0,96 Prozent auf 39'894,54 Punkte. Die Börse bleibt in Japan wegen eines Feiertages geschlossen.

Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Shanghai Composite schliesslich um 2,66 Prozent schwächer bei 3'262,56 Zählern.

In Hongkong notiert der Hang Seng derweil 2,15 Prozent leichter bei 19'629,29 Einheiten (MEZ: 09:00).

Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich am ersten Handelstag im neuen Jahr mehrheitlich mit Abgaben. Getrübt wird das Sentiment von Konjunkturdaten aus China. Die Börsen folgen zudem schwachen Vorgaben von der Wall Street. Hier hatten Gewinnmitnahmen zum Jahresende belastet. An der Börse in Tokio wird wegen Feiertagen erst am Montag wieder gehandelt.

Deutlich nach unten geht es an den chinesischen Börsen, nachdem Konjunkturdaten einen langsameren Anstieg der Produktionstätigkeit im Land aufzeigten. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe lag im Dezember bei 50,5, verglichen mit 51,5 im November. Damit liegt er aber noch im Expansion anzeigenden Bereich. Die offiziellen Daten am Dienstag hatten ebenfalls eine Abschwächung gezeigt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires