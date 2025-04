US-Zollpolitik im Fokus: SMI mit Gewinnen -- DAX in Grün -- Börsen in Fernost höher

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt bewegt sich auf grünem Terrain.

Der SMI begann den Handel 1,01 Prozent im Plus bei 12'724,96 Zählern. Anschliessend baut er seine Zuschläge aus.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der freundlichen Tendenz des Leitindex. Zuvor waren sie 1,03 Prozent höher bei 16'973,80 Punkten respektive 1,00 Prozent im Plus bei 2'052,50 Einheiten gestartet.

Der Schweizer Aktienmarkt versucht am Dienstag nach seinen Verlusten der Vortage eine Stabilisierung. Stützen kann sich der SMI dabei auf die Vorgaben aus den USA. An der Wall Street hatte der Dow Jones nach Tagen mit teils deutlichen Verlusten mal wieder im Plus geschlossen und die Tech-Börse NASDAQ zumindest einen Grossteil ihrer Verluste wieder wett gemacht. Allerdings herrscht einen Tag vor der Bekanntgabe der US-Zölle und angesichts der Vielzahl an Möglichkeiten eine hohe Nervosität am Markt. Im Tagesverlauf stehen zudem diverse Einkaufsmanagerindizes auf der Agenda.

DEUTSCHLAND

Für den deutschen Aktienmarkt fällt der Dienstagshandel freundlich aus.

Der DAX eröffnete 0,81 Prozent höher bei 22'343,41 Punkten und notiert auch im weiteren Verlauf in Grün.

Am Vortag war der deutsche Leitindex erstmals seit Mitte Februar kurz unter die Marke von 22'000 Punkten gefallen, hatte sich dort aber gefangen. Im Fokus steht nun ein grosses Zollpaket, das US-Präsident Donald Trump am Mittwoch verkünden will. Das könnte die internationalen Handelskonflikte weiter anheizen. Geht es nach dem Charttechniker Martin Utschneider von Finanzethos, bringt eine Stabilisierung aber noch keine Entwarnung. Der DAX habe seine jüngsten Schwächesignale bestätigt und so mahnten Indikatoren auch am Dienstag zur Vorsicht. Nach dem Bruch des Kurzfristtrends stehe mittlerweile auch der mittelfristige Aufwärtstrend auf dem Prüfstand.

WALL STREET

Die US-Börsen leiteten die Woche uneins ein.

Der Dow Jones konnte seine Gewinne im Handelsverlauf ausbauen und mit einem Plus von 1,00 Prozent bei 42'001,76 Punkten schliessen.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab zeitweise deutlich nach, reduzierte seine Verluste aber im späten Handel deutlich, so dass am Ende nur noch ein kleines Minus von 0,14 Prozent auf 17'299,29 Punkte stand.

Unter Anlegern stieg die Nervosität, denn am Mittwoch will US-Präsident Donald Trump Genaueres zu seinen geplanten Strafzöllen bekanntgeben. Diese könnten noch umfangreicher ausfallen als bislang angedroht, schreibt das Wall Street Journal. Trump selbst hatte am Sonntag verkündet, dass die Strafzölle alle Handelspartner der USA betreffen würden. Bislang fest steht, dass ab Mittwoch Strafzölle von 25 Prozent auf Autos und Autoteile erhoben werden sollen, die ausserhalb der USA hergestellt wurden.

Am Markt schürten die Drohungen des Präsidenten Befürchtungen eines weltweiten Handelskriegs, der das Wirtschaftswachstum abwürgen könnte. Anleger dürften sich daher die Konjunkturdaten der kommenden Tage sehr genau anschauen, um zu sehen, ob der Zollstreit schon Spuren hinterlassen hat. Am Montag wird der März-Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago veröffentlicht. Auf der Agenda steht zudem die Zahl der offenen Stellen aus dem Februar. Im Wochenverlauf folgen weitere Einkaufsmanagerindizes. Am Freitag steht mit dem Arbeitsmarktbericht für März das wichtigste Konjunkturdatum der Woche an.

ASIEN

Die Börsen in Asien notieren am Dienstag höher.

In Tokio schloss der Nikkei 225 marginale 0,02 Prozent höher auf 35'624,48 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite letztlich 0,38 Prozent im Plus auf 3'348,44 Zähler.

Und auch in Hongkong geht es aufwärts: Der Hang Seng klettert zwischenzeitlich um 0,19 Prozent auf 23'163,68 Einheiten.

Nach dem von teils schweren Verlusten geprägten Wochenstart gehen die Aktienmärkte in Ostasien am Dienstag auf Erholungskurs.

Der weitere Wochenverlauf dürfte massgeblich davon abhängen, mit welchen konkreten weiteren Zollplänen US-Präsident Trump aufwarten wird. Allgemein wird mit deren Verkündung am Mittwoch gerechnet. Unter anderem avisierte Trump sogenannte reziproke Zölle, mit denen seiner Meinung nach ungerechtfertigte Zölle auf US-Produkte ausgeglichen werden sollen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires