Blick ins Berkshire Hathaway-Depot im dritten Quartal: Warren Buffett trennt sich von zwei Top 10-Titeln

Institutionelle Investoren mit einem Anlagewert von mehr als 100 Millionen US-Dollar sind vierteljährlich dazu verpflichtet, der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) über ihre Beteiligungen Bericht zu erstatten. So muss auch Berkshire Hathaway -Chef Warren Buffett quartalsweise das 13F-Formular vorlegen, das bei der Behörde öffentlich einsehbar ist. Veröffentlicht wurde das Dokument für das dritte Quartal 2023 am 14. November 2023, Stand der Daten ist der 30. September 2023.





Wie bereits im Vorquartal hielt sich Altmeister Warren Buffett auch im dritten Jahresviertel mit grossen Kauf- oder Verkaufaktivitäten zurück. Nachdem der Starinvestor etwa im zweiten Jahresviertel massiv in Occidental Petroleum investiert hatte, erntete er im aktuellen Berichtsquartal die Früchte seiner Arbeit, denn die Aktien verteuerten sich deutlich.

Auffällig war allerdings, dass offenbar zwei der grössten Beteiligungen im Depot von Berkshire im dritten Jahresviertel in Ungnade gefallen sind. Neben HP betraf dies auch einen weiteren Ölkonzern, bei dem der Buffett Kasse machte.

Im folgenden Ranking werden die 15 Aktien vorgestellt, die im vergangenen Quartal den grössten Anteil im Depot von Berkshire Hathaway ausmachten.

Redaktion finanzen.ch