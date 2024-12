BlackRocks Marktprognose: KI als Treiber, Schulden als Gefahr in 2025

• KI-Boom dürfte Aktienmarkt weiter ankurbeln• US-Aktien dürften wahrscheinlich stärker profitieren• Gold und Bitcoin als Alternativen zu Staatsanleihen

KI als Treiber für die Märkte

BlackRock prognostiziert, dass technologische Innovationen im Bereich der KI den US-amerikanischen Märkten grössere Vorteile bringen werden als ihren europäischen Pendants. Derweil sollen private Märkte eine zentrale Rolle spielen, da sie zunehmend zur Finanzierung der für KI benötigten Infrastruktur beitragen. "Wir bleiben risikofreudig ... und gewichten US-Aktien weiter über, da sich das KI-Thema ausweitet", heisst es laut Reuters in einem Bericht des BlackRock Investment Institute, der die Einschätzungen der führenden Investmentstrategen des Unternehmens zusammenfasst.

Zinsen bleiben hoch, Inflation hartnäckig

Die US-Wirtschaft könnte sich 2025 leicht abkühlen, doch BlackRock erwartet keine signifikante Lockerung der Geldpolitik . Die Notenbank werde die Leitzinsen voraussichtlich nicht unter 4 Prozent senken können, da die Inflation weiterhin über ihrem Zielwert verharrt. Gleichzeitig könnten Faktoren wie geopolitische Spannungen und massive Investitionen in die Infrastruktur den Anleihemarkt zusätzlich unter Druck setzen.

"Wir beobachten sehr genau die Zinsanpassungsdynamik, wir beobachten auch sehr genau die Ankündigungen von Zöllen, die zu höheren Inflationserwartungen und Marktvolatilität führen können", zitiert Reuters Wei Li, Chief Investment Strategist bei BlackRock. Diese Dynamik werde voraussichtlich die Renditen langfristiger Staatsanleihen weiter nach oben treiben, da Anleger wahrscheinlich höhere Entschädigungen für das Halten solcher Papiere verlangen werden.

Gold und Bitcoin als attraktive Alternativen zu Staatsanleihen

BlackRock favorisiert Unternehmensanleihen aus den USA gegenüber Treasuries und Staatsanleihen anderer Industrieländer wie dem Vereinigten Königreich, wo Zinssenkungen wahrscheinlicher erscheinen. Allerdings sieht der Vermögensverwalter in einem Anstieg der Anleiherenditen ein Risiko für seine positive Einschätzung: "Wir sind in langfristigen US-Treasuries sowohl taktisch als auch strategisch untergewichtet und sehen in jedem Anstieg der langfristigen Anleiherenditen ein Risiko für unsere optimistische Einschätzung", gibt Reuters das Institut wieder.

Gleichzeitig sieht BlackRock in Gold und Bitcoin attraktive Alternativen zu klassischen Staatsanleihen, insbesondere als Absicherung gegen mögliche Rückschläge an den Aktienmärkten. Bei Aktien setzt das Unternehmen auf Sektoren wie Technologie und Gesundheitswesen.

Redaktion finanzen.ch