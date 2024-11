Bitcoin boomt, MicroStrategy-Aktie profitiert - 20 Milliarden Dollar Rekordportfolio

• MicroStrategy profitiert von einem Rekordhoch des Bitcoins• Trump-Wahl treibt den Kryptomarkt an

Für die Aktie von MicroStrategy geht es an der NASDAQ um 26,07 Prozent auf 341,00 US-Dollar nach oben. Hintergrund ist eine anhaltende Rally am Kryptomarkt.

Der Bitcoin hat ein neues Rekordhoch erreicht und kostet in der Spitze am Montag fast 82.000 US-Dollar. Dieser deutliche Preisaufschlag bei der grössten Kryptowährung hat auch dem Bitcoin-Portfolio von MicroStrategy kräftig auf die Beine geholfen: Auf mehr als 20,5 Milliarden US-Dollar summierte sich der Wert der Bitcoins, die sich im Unternehmensbesitz befinden.

Den zwischenzeitlichen Portfolio-Wert von 20 Milliarden US-Dollar hatte MicroStrategy-Chef Michael Saylor mit einem X-Post gefeiert:

I think https://t.co/meaZhpFNq9 needs more green dots. pic.twitter.com/faeNCKAvNQ

"Einen Zweitbesten gibt es nicht", so der CEO in einem weiteren Beitrag:

There is No Second Bestpic.twitter.com/PYEl3mEJU6